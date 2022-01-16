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    «Тоттенхэм» и «Арсенал» устроят битву без забитых мячей?

    «Тоттенхэм» — «Арсенал». Прогноз, ставки (к. 1.87) на футбол, чемпионат Англии, 16 января 2022 года

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    Прогноз и ставки на «Тоттенхэм» — «Арсенал»
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    Беспроигрышная серия «Тоттенхэма» в АПЛ составляет уже восемь матчей
    «Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Арсенала» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 января в Лондоне, начало — в 19:30 мск. «Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 16 Января 2022 года

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» занимает шестое место в таблице АПЛ, набрав в 18-ти сыгранных матчах 33 очка.

    Несколько дней назад «шпоры» еще раз проиграли «Челси» (0:1) в полуфинале Кубка лиги. Но надо сказать, что на этот раз команда Антонио Конте выглядела значительно лучше, хотя в атаке ей по-прежнему не хватало остроты.

    Коэффициенты матча Тоттенхэм — Арсенал Лондон

  • 1
  • 2.13
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.55
  • Ставка
    •

    Перед этим «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Моркамом» в Кубке Англии. Вскрыть оборону соперника получилось только после 70-й минуты.

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  • 13/01/2022

    • Беспроигрышная серия «Тоттенхэма» в АПЛ составляет уже восемь матчей (пять побед и три ничьи). При этом на своем поле в рамкх чемпионата «шпоры» в десяти играх потерпели лишь два поражения.

    «Арсенал»

    «Арсенал» тем временем находится на пятой строчке после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 35 очков.

    У «Арсенала» в середине недели был непростой матч с «Ливерпулем» в полуфинале Кубка лиги. Уже в середине первого тайма «канониры» остались в меньшинстве после удаления Гранита Джаки. Но даже с учетом этой потери «Арсенал» в итоге выстоял — матч завершился вничью 0:0. И надо сказать, что у «Ливерпуля» практически не было опасных моментов.

    Но январь начался для команды Микеля Артеты с двух поражений. Сначала «Арсенал» уступил на своем поле «Манчестер Сити» (1:2), хотя это поражение сложно назвать заслуженным. Это был один из тех немногих случаев, когда «Ман Сити» играл заметно хуже соперника.

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    А потом «Арсенал» неожиданно проиграл в Кубке Англии «Ноттингем Форест» (0:1).

    «Арсенал» выиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ, при этом забив в них 15 мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 2.46, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Арсенала» — за 3.22.

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    С учетом всех тактических нюансов матч вряд ли получится результативным. Будет много борьбы, суеты и очень мало конкретики в атаке.

    Ставка — победа «Тоттенхэма» или победа «Арсенала» + тотал матча меньше 3,5 за 1.87.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал матча меньше 2,5 за 1.99. Очень сомнительно, что тактическое противостояние Конте и Артеты порадует обилием забитых мячей.

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    «Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.87), статистика, коэффициенты матча 16.01.2022. Прогнозы на футбол. «Тоттенхэм» и «Арсенал» устроят битву без забитых мячей?
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