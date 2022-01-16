«Тоттенхэм» сыграет на своем поле против «Арсенала» в рамках 22-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 16 января в Лондоне, начало — в 19:30 мск. «Тоттенхэм» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» занимает шестое место в таблице АПЛ, набрав в 18-ти сыгранных матчах 33 очка.

Несколько дней назад «шпоры» еще раз проиграли «Челси» (0:1) в полуфинале Кубка лиги. Но надо сказать, что на этот раз команда Антонио Конте выглядела значительно лучше, хотя в атаке ей по-прежнему не хватало остроты.

Коэффициенты матча Тоттенхэм — Арсенал Лондон 1 2.13 X 3.40 2 3.55 Ставка

Перед этим «Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Моркамом» в Кубке Англии. Вскрыть оборону соперника получилось только после 70-й минуты.

Беспроигрышная серия «Тоттенхэма» в АПЛ составляет уже восемь матчей (пять побед и три ничьи). При этом на своем поле в рамкх чемпионата «шпоры» в десяти играх потерпели лишь два поражения.

«Арсенал»

«Арсенал» тем временем находится на пятой строчке после 20-ти сыгранных матчей, в которых набрал 35 очков.

У «Арсенала» в середине недели был непростой матч с «Ливерпулем» в полуфинале Кубка лиги. Уже в середине первого тайма «канониры» остались в меньшинстве после удаления Гранита Джаки. Но даже с учетом этой потери «Арсенал» в итоге выстоял — матч завершился вничью 0:0. И надо сказать, что у «Ливерпуля» практически не было опасных моментов.

Но январь начался для команды Микеля Артеты с двух поражений. Сначала «Арсенал» уступил на своем поле «Манчестер Сити» (1:2), хотя это поражение сложно назвать заслуженным. Это был один из тех немногих случаев, когда «Ман Сити» играл заметно хуже соперника.

Все прогнозы на АПЛ

А потом «Арсенал» неожиданно проиграл в Кубке Англии «Ноттингем Форест» (0:1).

«Арсенал» выиграл четыре из пяти последних матчей в АПЛ, при этом забив в них 15 мячей.

Прогноз и ставка

На «Тоттенхэм» в этом матче можно поставить за 2.46, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Арсенала» — за 3.22.

С учетом всех тактических нюансов матч вряд ли получится результативным. Будет много борьбы, суеты и очень мало конкретики в атаке.

Ставка — победа «Тоттенхэма» или победа «Арсенала» + тотал матча меньше 3,5 за 1.87.

Также можно рассмотреть ставку на тотал матча меньше 2,5 за 1.99. Очень сомнительно, что тактическое противостояние Конте и Артеты порадует обилием забитых мячей.