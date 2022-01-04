В 1/16 финала Кубка Испании «Понферрадина» на своем поле примет «Эспаньол». Встреча состоится 4 января, начало — в 23:00 по мск. «Понферрадина» — «Эспаньол»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Понферрадина»

«Понферрадина» проводит этот сезон в Сегунде — втором испанском дивизионе. Сейчас она идет там пятой, проигрывая много лидеру, а второй строке уступает лишь два пункта.

«Сине-белые» в своей последней проведенной игре уступили в рамках чемпионата на выезде «Овьедо» со счетом 0:2, прервав тем самым свою 7-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров.

В этот удачный период леонцы смогли добиться пяти викторий и два поединка они свели вничью. В этом отрезке пять игр пришлись на Сегунду, а еще две — на Кубок страны.

Все прогнозы на футбол

Оба раунда данного кубкового соревнования «Понферрадина» преодолела с трудностями, оба раза выиграв по 2:1. На прошлом же этапе она только в овертайме сломила сопротивление «Ибицы».

«Эспаньол»

«Эспаньол» этот сезон приводит в элите испанского футбола, где на текущий момент идет девятым, отставая от еврокубковой зоны на три балла.

К данному поединку «попугаи» подходят после гостевой виктории над «Валенсией» со счетом 2:1. Стоит отметить, что данная победа стала для них первой выездной в текущем розыгрыше Примеры.

Перед этим клуб из Барселоны в отрезке последних шести игр первенства чередовал гостевые фиаско с домашними викториями.

Что касается Кубка Испании, тот там каталонцы преодолели также два раунда, оба раза обыгрывая коллективы из низших лиг на выезде — 3:2 и 2:1.

В прошлом розыгрыше Сегунды «Эспаньол» дважды одолел «Понферрадину» — 2:0 дома и 4:1 на выезде.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Эспаньола» — 2.41, победа «Понферрадины» — 3.00, ничья — 3.15.

Проход: «Эспаньола» — 1.73; «Понферрадины» — 2.04.

И в текущем Кубке, и в своих чемпионатах эти команды редко когда уходят с поля без забитого мяча. Вот и сейчас ждем от них результативных действий.