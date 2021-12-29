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    «Шаньдун Тайшань» будет торопиться?

    «Бэйцзин Гоань» — «Шаньдун Тайшань». Прогноз, ставка (к. 2.37) на футбол, Суперлига, 29 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Бэйцзин Гоань» — «Шаньдун Тайшань»
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    Маруан Феллайни
    «Бэйцзин Гоань» сыграет на своем поле с «Шаньдун Тайшань» в рамках 20-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 13:00 мск. «Бэйцзин Гоань» — «Шаньдун Тайшань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Бэйцзин Гоань»

    «Бэйцзин Гоань» сейчас занимает только 6 место в Суперлиге. К слову, вряд ли команда поднимется выше пятой позиции, от которой отстает минимально.

    В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» в очередной раз разочаровал. Выездное поражение от одного из лидеров «Гуанчжоу» получилось минимальным.

    Причем «Бэйцзин Гоань» испытывает заметные трудности в атаке. Все-таки лишь 23 забитых мяча в 19 матчах — слабоватый показатель.

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    Из четырех последних поединков «Бэйцзин Гоань» разжился лишь одной ничьей при трех коллизиях. К слову, одно из них пришлось как раз на матч с «Шаньдун Тайшань».

    «Шаньдун Тайшань»

    Эта команда в нынешнем сезоне выступает блестяще. Сейчас «Шаньдун Тайшань» уверенно лидирует в чемпионате.

    Десятиочковый гандикап от ближайших преследователей явно радует. Да и атакует команда мощно, забив уже 43 мяча в 19 встречах.

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    • К слову, в минувшем туре «Шаньдун Тайшань» смог добыть очередную викторию. Дома команда добилась победы над «Хэбеем» (2:0).

    Эта команда сносит всех и вся на своем пути. Об этом свидетельствует шестнадцатиматчевая победная серия.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Шаньдун Тайшань» за 1.70, на ничью за 3.60, а на «Бэйцзин Гоань» — за 5.30.

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    «Бэйцзин Гоань» не знает побед уже в четырех матчах к ряду.

    «Шаньдун Тайшань» прекрасно атакует, да и вообще, смотрится мощнее всех в лиге.

    Гости смотрятся на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Шаньдун Тайшань» в 1 тайме с коэффициентом 2.37.

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    «Бэйцзин Гоань» — «Шаньдун Тайшань»: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 29.12.2021. Прогнозы на футбол. «Шаньдун Тайшань» будет торопиться?
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