«Бэйцзин Гоань»
«Бэйцзин Гоань» сейчас занимает только 6 место в Суперлиге. К слову, вряд ли команда поднимется выше пятой позиции, от которой отстает минимально.
В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» в очередной раз разочаровал. Выездное поражение от одного из лидеров «Гуанчжоу» получилось минимальным.
Причем «Бэйцзин Гоань» испытывает заметные трудности в атаке. Все-таки лишь 23 забитых мяча в 19 матчах — слабоватый показатель.
Из четырех последних поединков «Бэйцзин Гоань» разжился лишь одной ничьей при трех коллизиях. К слову, одно из них пришлось как раз на матч с «Шаньдун Тайшань».
«Шаньдун Тайшань»
Эта команда в нынешнем сезоне выступает блестяще. Сейчас «Шаньдун Тайшань» уверенно лидирует в чемпионате.
Десятиочковый гандикап от ближайших преследователей явно радует. Да и атакует команда мощно, забив уже 43 мяча в 19 встречах.
К слову, в минувшем туре «Шаньдун Тайшань» смог добыть очередную викторию. Дома команда добилась победы над «Хэбеем» (2:0).
Эта команда сносит всех и вся на своем пути. Об этом свидетельствует шестнадцатиматчевая победная серия.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Шаньдун Тайшань» за 1.70, на ничью за 3.60, а на «Бэйцзин Гоань» — за 5.30.
«Бэйцзин Гоань» не знает побед уже в четырех матчах к ряду.
«Шаньдун Тайшань» прекрасно атакует, да и вообще,
Гости смотрятся на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Шаньдун Тайшань» в 1 тайме с коэффициентом 2.37.