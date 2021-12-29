«Бэйцзин Гоань» сыграет на своем поле с «Шаньдун Тайшань» в рамках 20-го тура чемпионата Китая. Матч пройдет 29 декабря, начало — в 13:00 мск. «Бэйцзин Гоань» — «Шаньдун Тайшань»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бэйцзин Гоань»

«Бэйцзин Гоань» сейчас занимает только 6 место в Суперлиге. К слову, вряд ли команда поднимется выше пятой позиции, от которой отстает минимально.

В минувшем туре «Бэйцзин Гоань» в очередной раз разочаровал. Выездное поражение от одного из лидеров «Гуанчжоу» получилось минимальным.

Причем «Бэйцзин Гоань» испытывает заметные трудности в атаке. Все-таки лишь 23 забитых мяча в 19 матчах — слабоватый показатель.

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Из четырех последних поединков «Бэйцзин Гоань» разжился лишь одной ничьей при трех коллизиях. К слову, одно из них пришлось как раз на матч с «Шаньдун Тайшань».

«Шаньдун Тайшань»

Эта команда в нынешнем сезоне выступает блестяще. Сейчас «Шаньдун Тайшань» уверенно лидирует в чемпионате.

Десятиочковый гандикап от ближайших преследователей явно радует. Да и атакует команда мощно, забив уже 43 мяча в 19 встречах.

К слову, в минувшем туре «Шаньдун Тайшань» смог добыть очередную викторию. Дома команда добилась победы над «Хэбеем» (2:0).

Эта команда сносит всех и вся на своем пути. Об этом свидетельствует шестнадцатиматчевая победная серия.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Шаньдун Тайшань» за 1.70, на ничью за 3.60, а на «Бэйцзин Гоань» — за 5.30.

«Бэйцзин Гоань» не знает побед уже в четырех матчах к ряду.

«Шаньдун Тайшань» прекрасно атакует, да и вообще, смотрится мощнее всех в лиге .

Гости смотрятся на голову сильнее оппонента. Наши прогноз и ставка — Победа «Шаньдун Тайшань» в 1 тайме с коэффициентом 2.37.