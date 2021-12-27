«Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 23:00 мск. «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл», несмотря на радужные финансовые перспективы, рискует покинуть АПЛ. Даже Эдди Хау на тренерском мостике пока не спасает от 19 места.

Отставание от спасительного 17 места составляет всего три очка, но и их еще попробуй отыграть. Особенно, если «сороки» демонстрируют едва ли не самый унылый футбол в лиге.

Вот и минувший тур «Ньюкасл» провел бездарно. Дома команда Хау разгромно уступила лидеру чемпионата «Манчестер Сити» (0:4).

Все прогнозы на АПЛ

С «Манчестер Юнайтед» «сороки» в последнее время играют весьма неудачно. Из пяти последних поединков «Ньюкасл» выиграл лишь однажды при четырех неудачах.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне не радует не игрой, не результатами. Вот и нынешнее 6 место в АПЛ — явно не предел возможностей команды.

Между тем, Криштиану Роналду и компания стараются, как могут. Вот только выше четвертой строчки, с учетом массы потерь очков, рассчитывать будет крайне сложно.

В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» не показал суперфутбола, но, все же, добыл три очка. На выезде минимально был обыгран аутсайдер «Норвич» (0:1).

В кадровом плане у манкунианцев все довольно позитивно. В этом поединке не сможет сыграть только травмированный Поль Погба.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.45, на ничью за 4.75, а на «Ньюкасл» — за 6.50.

«Сороки» на данный момент пропустили больше всех в чемпионате (41 мяч).

«Манчестер Юнайтед» нестабилен, но мощи атак команды хватит для уверенной победы над аутсайдером .

Роналду и компания смотрятся на голову сильнее аутсайдера. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Манчестер Юнайтед» -2.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.