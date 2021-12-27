Коэффициенты на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
«Ньюкасл»
«Ньюкасл», несмотря на радужные финансовые перспективы, рискует покинуть АПЛ. Даже Эдди Хау на тренерском мостике пока не спасает от 19 места.
Отставание от спасительного 17 места составляет всего три очка, но и их еще попробуй отыграть. Особенно, если «сороки» демонстрируют едва ли не самый унылый футбол в лиге.
Вот и минувший тур «Ньюкасл» провел бездарно. Дома команда Хау разгромно уступила лидеру чемпионата «Манчестер Сити» (0:4).
С «Манчестер Юнайтед» «сороки» в последнее время играют весьма неудачно. Из пяти последних поединков «Ньюкасл» выиграл лишь однажды при четырех неудачах.
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне не радует не игрой, не результатами. Вот и нынешнее 6 место в АПЛ — явно не предел возможностей команды.
Между тем, Криштиану Роналду и компания стараются, как могут. Вот только выше четвертой строчки, с учетом массы потерь очков, рассчитывать будет крайне сложно.
В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» не показал суперфутбола, но, все же, добыл три очка. На выезде минимально был обыгран аутсайдер «Норвич» (0:1).
В кадровом плане у манкунианцев все довольно позитивно. В этом поединке не сможет сыграть только травмированный Поль Погба.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.45, на ничью за 4.75, а на «Ньюкасл» — за 6.50.
«Сороки» на данный момент пропустили больше всех в чемпионате (41 мяч).
«Манчестер Юнайтед» нестабилен, но
Роналду и компания смотрятся на голову сильнее аутсайдера. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Манчестер Юнайтед» -2.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.