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    «Манчестер Юнайтед» учинит разгром «сорокам»?

    «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Дерзкая ставка за 5.50 на матч АПЛ 27 декабря 2021 года

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    Криштиану Роналду
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле с «Манчестер Юнайтед» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 23:00 мск. «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Декабря 2021 года
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    Коэффициенты на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед

  • 1
  • 6.90
  • X
  • 4.60
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл», несмотря на радужные финансовые перспективы, рискует покинуть АПЛ. Даже Эдди Хау на тренерском мостике пока не спасает от 19 места.

    Отставание от спасительного 17 места составляет всего три очка, но и их еще попробуй отыграть. Особенно, если «сороки» демонстрируют едва ли не самый унылый футбол в лиге.

    Вот и минувший тур «Ньюкасл» провел бездарно. Дома команда Хау разгромно уступила лидеру чемпионата «Манчестер Сити» (0:4).

    Все прогнозы на АПЛ

    С «Манчестер Юнайтед» «сороки» в последнее время играют весьма неудачно. Из пяти последних поединков «Ньюкасл» выиграл лишь однажды при четырех неудачах.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне не радует не игрой, не результатами. Вот и нынешнее 6 место в АПЛ — явно не предел возможностей команды.

    Между тем, Криштиану Роналду и компания стараются, как могут. Вот только выше четвертой строчки, с учетом массы потерь очков, рассчитывать будет крайне сложно.

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    • В минувшем туре «Манчестер Юнайтед» не показал суперфутбола, но, все же, добыл три очка. На выезде минимально был обыгран аутсайдер «Норвич» (0:1).

    В кадровом плане у манкунианцев все довольно позитивно. В этом поединке не сможет сыграть только травмированный Поль Погба.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Юнайтед» за 1.45, на ничью за 4.75, а на «Ньюкасл» — за 6.50.

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    «Сороки» на данный момент пропустили больше всех в чемпионате (41 мяч).

    «Манчестер Юнайтед» нестабилен, но мощи атак команды хватит для уверенной победы над аутсайдером.

    Роналду и компания смотрятся на голову сильнее аутсайдера. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Манчестер Юнайтед» -2.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (5.50), статистика, коэффициенты матча 27.12.2021. Прогнозы на футбол. «Манчестер Юнайтед» учинит разгром «сорокам»?
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