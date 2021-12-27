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    Сможет ли «МЮ» воспользоваться проблемами «Ньюкасла»?

    «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.91) и ставки на футбол, чемпионат Англии, 27 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»
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    Криштиану Роналду
    «Манчестер Юнайтед» сыграет на выезде против «Ньюкасла» в рамках 19-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 27 декабря, начало — в 23:00 мск. «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 27 Декабря 2021 года
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    Коэффициенты на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед

  • 1
  • 6.80
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  • 4.50
  • 2
  • 1.48
  • Ставка!
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ после 18-ти туров, в которых набрал всего лишь 10 очков.

    Ситуация крайне неприятная, такими темпами «Ньюкасл» действительно может свалиться в Чемпионшип. И это будет очень эпично с учетом того, что не так давно владельцем клуба стал невероятно состоятельный инвестиционный фонд из Саудовской Аравии, который не скрывает своих намерений конкурировать с лучшими клубами Англии.

    Но пока что «Ньюкаслу» надо как-то остаться в элитном дивизионе. Главные надежды клуба связаны с январским трансферным окном. «Ньюкасл», скорее всего, провернет несколько громких трансферов.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Ньюкасл» проиграл три предыдущих матча в АПЛ с общим счетом 1:11. Команда Эдди Хау была разбита «Лестером», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».

    «Ньюкасл» пропустил 21 мяч в девяти домашних матчах текущего чемпионата Англии.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Манчестер Юнайтед» тем временем занимает шестое место, набрав 27 очков в 16-ти матчах.

    «МЮ» тоже пришлось перенести несколько матчей из-за вспышки коронавируса, но сейчас, по словам Ральфа Рангника, сыграть готовы 25 человек. Кадровый вопрос больше не беспокоит «красных дьяолов».

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    • После увольнения Оле-Гуннара Сульшера «МЮ» не проиграл ни одного матча. Три игры команда провела под руководством Майкла Кэррика, а потом пришел Ральф Рангник.

    При немце «МЮ» обыграл «Кристал Пэлас» и «Норвич» и разошелся миром с «Янг Бойз».

    Прогноз и ставка

    На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 6.65, ничью букмекеры предлагают за 4.80, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.50.

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    «Ньюкалс» просто ждет момента, когда можно будет рвануть на трансферный рынок. А пока что «сороки» находятся в разобранном состоянии. Большая часть игроков будто понимает, что в будущем на них не рассчитывают.

    Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» + тотал матча меньше 4,5 за 1.91.

    Скорее всего, «МЮ» забьет парочку мячей и спокойно наберет три очка. «Ньюкасл» сейчас не в форме, мягко говоря.

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    «Ньюкасл» — «Манчестер Юнайтед»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 27.12.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «МЮ» воспользоваться проблемами «Ньюкасла»?
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