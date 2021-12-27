Коэффициенты на матч Ньюкасл — Манчестер Юнайтед
«Ньюкасл»
«Ньюкасл» занимает предпоследнее место в турнирной таблице АПЛ после 18-ти туров, в которых набрал всего лишь 10 очков.
Ситуация крайне неприятная, такими темпами «Ньюкасл» действительно может свалиться в Чемпионшип. И это будет очень эпично с учетом того, что не так давно владельцем клуба стал невероятно состоятельный инвестиционный фонд из Саудовской Аравии, который не скрывает своих намерений конкурировать с лучшими клубами Англии.
Но пока что «Ньюкаслу» надо как-то остаться в элитном дивизионе. Главные надежды клуба связаны с январским трансферным окном. «Ньюкасл», скорее всего, провернет несколько громких трансферов.
«Ньюкасл» проиграл три предыдущих матча в АПЛ с общим счетом 1:11. Команда Эдди Хау была разбита «Лестером», «Ливерпулем» и «Манчестер Сити».
«Ньюкасл»
«Манчестер Юнайтед»
«Манчестер Юнайтед» тем временем занимает шестое место, набрав 27 очков в 16-ти матчах.
«МЮ» тоже пришлось перенести несколько матчей из-за вспышки коронавируса, но сейчас, по словам Ральфа Рангника, сыграть готовы 25 человек. Кадровый вопрос больше не беспокоит «красных дьяолов».
После увольнения Оле-Гуннара Сульшера «МЮ» не проиграл ни одного матча. Три игры команда провела под руководством Майкла Кэррика, а потом пришел Ральф Рангник.
При немце «МЮ» обыграл «Кристал Пэлас» и «Норвич» и разошелся миром с «Янг Бойз».
Прогноз и ставка
На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 6.65, ничью букмекеры предлагают за 4.80, а победу «Манчестер Юнайтед» — за 1.50.
«Ньюкалс» просто ждет момента, когда можно будет рвануть на трансферный рынок. А пока что «сороки» находятся в разобранном состоянии. Большая часть игроков будто понимает, что в будущем на них не рассчитывают.
Ставка — победа «Манчестер Юнайтед» + тотал матча меньше 4,5 за 1.91.
Скорее всего, «МЮ» забьет парочку мячей и спокойно наберет три очка. «Ньюкасл» сейчас не в форме, мягко говоря.