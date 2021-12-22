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    «Сассуоло» продлит серию «Болоньи»?

    «Сассуоло» — «Болонья». Прогноз (к 1.94) и ставки на чемпионат Италии 22 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Сассуоло» — «Болонья»
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    Беспроигрышная серия «Сассуоло» составляет уже шесть матчей
    «Сассуоло» сыграет на своем поле против «Болоньи» в рамках 19-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 22 декабря, начало — в 18:30 мск. «Сассуоло» — «Болонья»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Сассуоло»

    «Сассуоло» занимает 11-е место в таблице Серии А после 18-ти туров, в которых набрал 24 очка.

    Беспроигрышная серия «Сассуоло» составляет уже шесть матчей (две победы и четыре ничьи).

    И тут интересно, что команда Алессио Дионизи одержала победы над «Миланом» и «Лацио». Кроме того, на этом отрезке у нее были ничьи с «Наполи» и «Фиорентиной».

    «Сассуоло» обязательно забивал хотя бы один мяч в семи предыдущих матчах на своем поле.

    «Болонья»

    «Болонья» тем временем находится на 12-й строчке, тоже набрав в 18-ти матчах 24 очка.

    Правда, декабрь команда Синиши Михайловича проводит не лучшим образом. После домашней победы над «Ромой» были поражения от «Фиорентины», «Торино» и «Ювентуса».

    Все прогнозы на Серию А

    В трех предыдущих матчах «Болонья» пропустила в общей сложности семь мячей.

    «Болонья» не смогла забить только в двух гостевых матчах текущего сезона.

    Прогноз и ставка

    На «Сассуоло» в этом матче можно поставить за 2.09, ничью букмекеры предлагают за 3.66, а победу «Болоньи» — тоже за 3.66.

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    Очевидно, что в таком матче нужно ставить только на голы. В плане исхода шансы 50 на 50.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.94.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.86.

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    «Сассуоло» — «Болонья»: прогноз, ставка (1.94), статистика, коэффициенты матча 22.12.2021. Прогнозы на футбол. «Сассуоло» продлит серию «Болоньи»?
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