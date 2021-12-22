«Сассуоло»
«Сассуоло» занимает 11-е место в таблице Серии А после 18-ти туров, в которых набрал 24 очка.
Беспроигрышная серия «Сассуоло» составляет уже шесть матчей (две победы и четыре ничьи).
И тут интересно, что команда Алессио Дионизи одержала победы над «Миланом» и «Лацио». Кроме того, на этом отрезке у нее были ничьи с «Наполи» и «Фиорентиной».
«Сассуоло» обязательно забивал хотя бы один мяч в семи предыдущих матчах на своем поле.
«Болонья»
«Болонья» тем временем находится на 12-й строчке, тоже набрав в 18-ти матчах 24 очка.
Правда, декабрь команда Синиши Михайловича проводит не лучшим образом. После домашней победы над «Ромой» были поражения от «Фиорентины», «Торино» и «Ювентуса».
В трех предыдущих матчах «Болонья» пропустила в общей сложности семь мячей.
«Болонья» не смогла забить только в двух гостевых матчах текущего сезона.
Прогноз и ставка
На «Сассуоло» в этом матче можно поставить за 2.09, ничью букмекеры предлагают за 3.66, а победу «Болоньи» — тоже за 3.66.
Очевидно, что в таком матче нужно ставить только на голы. В плане исхода шансы 50 на 50.
Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 1.94.
Также можно рассмотреть ставку на тотал второго тайма больше 1,5 за 1.86.