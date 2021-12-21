21 декабря на стадионе «Керамика» в рамках 19-го тура испанской Примеры «Вильярреал» сыграет против «Алавеса». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по мск. «Вильярреал» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Вильярреал»

«Вильярреал» же в этом розыгрыше Примеры выступает не особо хорошо, находясь на данный момент только в середине турнирки, но во многом такие результаты связаны с выступлением «подводников» в Лиге чемпионов.

За 17 проведенных игр они смогли добиться пяти викторий, столько же раз случались поражения и семь матчей закончились вничью. К данной же встрече коллектив подходит с серией из 4-викторий подряд.

В своей последней проведенной встрече чемпионата страны «желтые» на выезде одолели 3:1 «Реал Сосьедад», а перед этим они разромили в Кубке Испании команду из третьей лиги со счетом 7:1.

Календарь и таблица испанской Примеры

В родных стенах в этом розыгрыше Примеры «Вильрреал» по два раза уступал и играл вничью, а также добился четырех победных результатов.

«Алавес»

С 15 набранными баллами «Алавес» расположился вблизи зоны вылета, на 17 строке в турнирной таблице. От опасной строки он оторвался всего лишь на два очка.

За 17 проведенных встреч первенства «славные» потерпели фиаско в десяти из них, еще четыре игры они выиграли и в трех случаях делили очки со своими оппонентами.

Клуб из Витории не может победить на протяжении четырех поединков, трижды уступив в этом отрезке. Среди этих неудач был и вылет из Кубка страны от третьелиговой команды. В минувшем же туре Примеры коллектив уступил на выезде 0:2 «Райо Вальекано».

Что касается гостевой статистики «Алавеса», то вне родных стен он набрал только пять баллов, выиграв раз при двух ничьих и пяти фиаско.

В минувшем сезоне эти команды обменялись домашними выигрышами — 3:1 и 1:2.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.56.

На викторию «Алавеса» дают — 6.65, ничья оценена — в 4.24.

«Подводники» набрали отличный ход, и наверняка в родных стенах уверенно разберутся с одним из претендентов на вылет.