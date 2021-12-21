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    «Подводники» уверенно разберутся со «славными»

    «Вильярреал» — «Алавес». Прогноз, ставка (к. 2.55) на футбол, чемпионат Испании, 21 декабря 2021 года

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    Жерар Морено
    21 декабря на стадионе «Керамика» в рамках 19-го тура испанской Примеры «Вильярреал» сыграет против «Алавеса». Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по мск. «Вильярреал» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 21 Декабря 2021 года
    Вильярреал
  • Вильярреал
    •  Вильярреал 21:00 Алавес Алавес
  • Витория
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    Коэффициенты на матч Вильярреал — Алавес

  • 1
  • 1.50
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  • 4.15
  • 2
  • 6.90
  • Ставка!
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    «Вильярреал»

    «Вильярреал» же в этом розыгрыше Примеры выступает не особо хорошо, находясь на данный момент только в середине турнирки, но во многом такие результаты связаны с выступлением «подводников» в Лиге чемпионов.

    За 17 проведенных игр они смогли добиться пяти викторий, столько же раз случались поражения и семь матчей закончились вничью. К данной же встрече коллектив подходит с серией из 4-викторий подряд.

    В своей последней проведенной встрече чемпионата страны «желтые» на выезде одолели 3:1 «Реал Сосьедад», а перед этим они разромили в Кубке Испании команду из третьей лиги со счетом 7:1.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    В родных стенах в этом розыгрыше Примеры «Вильрреал» по два раза уступал и играл вничью, а также добился четырех победных результатов.

    «Алавес»

    С 15 набранными баллами «Алавес» расположился вблизи зоны вылета, на 17 строке в турнирной таблице. От опасной строки он оторвался всего лишь на два очка.

    За 17 проведенных встреч первенства «славные» потерпели фиаско в десяти из них, еще четыре игры они выиграли и в трех случаях делили очки со своими оппонентами.

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    • Клуб из Витории не может победить на протяжении четырех поединков, трижды уступив в этом отрезке. Среди этих неудач был и вылет из Кубка страны от третьелиговой команды. В минувшем же туре Примеры коллектив уступил на выезде 0:2 «Райо Вальекано».

    Что касается гостевой статистики «Алавеса», то вне родных стен он набрал только пять баллов, выиграв раз при двух ничьих и пяти фиаско.

    В минувшем сезоне эти команды обменялись домашними выигрышами — 3:1 и 1:2.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Вильярреала» предлагают — 1.56.

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    На викторию «Алавеса» дают — 6.65, ничья оценена — в 4.24.

    «Подводники» набрали отличный ход, и наверняка в родных стенах уверенно разберутся с одним из претендентов на вылет.

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    «Вильярреал» — «Алавес»: прогноз, ставка (2.55), статистика, коэффициенты матча 21.12.2021. Прогнозы на футбол. «Подводники» уверенно разберутся со «славными»
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