«АЗ Алкмар» сыграет на своем поле с «Гронингеном» в рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 23:00 мск. «АЗ Алкмар» — «Гронинген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» привычно находится в группе лидеров. Нынешнее 6 место потолком возможностей команды не назовешь, но тягаться с тройкой грандов ей пока рановато.

При этом команда прилично выглядит в атаке: 34 забитых мяча в 17 матчах. К тому же отставание от 4 места составляет всего два пункта.

Вот и в минувшем туре «АЗ Алкмар» добыл победу над «Виллем II» (4:1). Дубль в той встрече оформил Альберт Гюдмюндссон.

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Против «Гронингена» команда в последние годы играет неудачно. Лишь однажды удача сопутствовала «АЗ Алкмару» при двух поражениях.

«Гронинген»

«Гронинген» находится в своем привычном турнирном положении. Команда не претендует на выход в еврокубки, занимая скромное 12 место.

Команда обороняется не лучшим образом. 26 пропущенных мячей в 17 матчах явно свидетельствуют о проблемах в оборонительных порядках.

К слову, в минувшем туре «Гронинген» вновь проиграл. Выездная неудача в матче с «Хераклесом» (4:2) вновь наглядно обнажила проблемы в обороне.

К неприятностям стоит отнести еще и травму хавбека Далехо Ирандуста. Одна надежда, что блеснет перспективный норвежский форвард Йорген Ларсен, настрелявший уже 6 мячей в чемпионате.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «АЗ Алкмар» за 1.45, на ничью за 4.54, а на «Гронинген» — за 7.30.

«АЗ Алкмар» имеет действующую шестиматчевую победную серию.

«Гронинген» в последние два месяца забивает в каждом из матчей .

Алкмарцы смотрятся мощнее, однако традиционно сложно играют с «Гронингеном». Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.04.