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    «АЗ Алкмар» обменяется голами с «Гронингеном»?

    «АЗ Алкмар» — «Гронинген». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Эредивизия, 21 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «АЗ Алкмар» — «Гронинген»
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    Бруно Мартинс Инди
    «АЗ Алкмар» сыграет на своем поле с «Гронингеном» в рамках 18-го тура чемпионата Нидерландов. Матч пройдет 21 декабря, начало — в 23:00 мск. «АЗ Алкмар» — «Гронинген»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Нидерланды. Эредивизия 21 Декабря 2021 года
    АЗ Алкмар
  • Алкмар
    •  АЗ Алкмар 23:00 Гронинген Гронинген
  • Нидерланды. Эредивизия
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    Коэффициенты на матч АЗ Алкмар — Гронинген

  • 1
  • 1.35
  • X
  • 4.90
  • 2
  • 8.50
  • Ставка!
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    «АЗ Алкмар»

    «АЗ Алкмар» привычно находится в группе лидеров. Нынешнее 6 место потолком возможностей команды не назовешь, но тягаться с тройкой грандов ей пока рановато.

    При этом команда прилично выглядит в атаке: 34 забитых мяча в 17 матчах. К тому же отставание от 4 места составляет всего два пункта.

    Вот и в минувшем туре «АЗ Алкмар» добыл победу над «Виллем II» (4:1). Дубль в той встрече оформил Альберт Гюдмюндссон.

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    Против «Гронингена» команда в последние годы играет неудачно. Лишь однажды удача сопутствовала «АЗ Алкмару» при двух поражениях.

    «Гронинген»

    «Гронинген» находится в своем привычном турнирном положении. Команда не претендует на выход в еврокубки, занимая скромное 12 место.

    Команда обороняется не лучшим образом. 26 пропущенных мячей в 17 матчах явно свидетельствуют о проблемах в оборонительных порядках.

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    • К слову, в минувшем туре «Гронинген» вновь проиграл. Выездная неудача в матче с «Хераклесом» (4:2) вновь наглядно обнажила проблемы в обороне.

    К неприятностям стоит отнести еще и травму хавбека Далехо Ирандуста. Одна надежда, что блеснет перспективный норвежский форвард Йорген Ларсен, настрелявший уже 6 мячей в чемпионате.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «АЗ Алкмар» за 1.45, на ничью за 4.54, а на «Гронинген» — за 7.30.

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    «АЗ Алкмар» имеет действующую шестиматчевую победную серию.

    «Гронинген» в последние два месяца забивает в каждом из матчей.

    Алкмарцы смотрятся мощнее, однако традиционно сложно играют с «Гронингеном». Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.04.

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    «АЗ Алкмар» — «Гронинген»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 21.12.2021. Прогнозы на футбол. «АЗ Алкмар» обменяется голами с «Гронингеном»?
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