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    Фриуланцы уверенно пройдут в следующий раунд?

    «Удинезе» — «Кротоне». Прогноз, ставка (к. 2.08) на футбол, Кубок Италии, 14 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Удинезе» — «Кротоне»
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    Бето
    «Удинезе» сыграет на своем поле с «Кротоне» в рамках 1/16 финала Кубка Италии. Матч пройдет 14 декабря, начало — в 20:00 мск. «Удинезе» — «Кротоне»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Удинезе»

    «Удинезе» не слишком успешно выступает в Серии А. Борьбы за выживание фриуланцам не избежать, ведь ныне команда расположилась на 15 месте.

    Вот и в минувшем туре «Удинезе» добыл драгоценный балл. Дома команда сенсационно отобрала очки у «Милана» (1:1).

    Правда, 28 пропущенных мячей в 17 матчах — явно не лучший показатель. Зато португальский форвард Бето забил уже 7 мячей.

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    Из пяти последних очных битв с «Кротоне» удинцы добыли две победы при двух поражениях. Причем последняя битва завершилась в пользу фриуланцев (1:2).

    «Кротоне»

    Эта команда стала лифтом между элитой и Серией В. Правда, сейчас «Кротоне» пребывает в опасной зоне второго по рангу дивизиона.

    «Кротоне» сейчас находится на 18 месте. Причем отставание от стыкового 17 места составляет аж шесть очков.

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    • К слову, в минувшем туре Серии В команда уступила. «Кротоне» уступил в перестрелке «Кремонезе» (3:2).

    «Кротоне» даже на уровне второго итальянского дивизиона выглядит крайне слабо. Так что шансов в Удине у гостей будет крайне мало.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Удинезе» за 1.30, на ничью за 5.50, а на «Кротоне» — за 9.00.

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    «Удинезе» существенно превосходит соперника в классе.

    Гости пропускают многовато, да и вообще, не побеждают уже почти два месяца.

    Фриуланцы монолитнее, и наверняка не оставят шансов скромному сопернику. Наши прогноз и ставка — Фора «Удинезе» -1.75 с коэффициентом 2.08.

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    «Удинезе» — «Кротоне»: прогноз, ставка (2.08), статистика, коэффициенты матча 14.12.2021. Прогнозы на футбол. Фриуланцы уверенно пройдут в следующий раунд?
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