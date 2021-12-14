«Удинезе»
«Удинезе» не слишком успешно выступает в Серии А. Борьбы за выживание фриуланцам не избежать, ведь ныне команда расположилась на 15 месте.
Вот и в минувшем туре «Удинезе» добыл драгоценный балл. Дома команда сенсационно отобрала очки у «Милана» (1:1).
Правда, 28 пропущенных мячей в 17 матчах — явно не лучший показатель. Зато португальский форвард Бето забил уже 7 мячей.
Из пяти последних очных битв с «Кротоне» удинцы добыли две победы при двух поражениях. Причем последняя битва завершилась в пользу фриуланцев (1:2).
«Кротоне»
Эта команда стала лифтом между элитой и Серией В. Правда, сейчас «Кротоне» пребывает в опасной зоне второго по рангу дивизиона.
«Кротоне» сейчас находится на 18 месте. Причем отставание от стыкового 17 места составляет аж шесть очков.
К слову, в минувшем туре Серии В команда уступила. «Кротоне» уступил в перестрелке «Кремонезе» (3:2).
«Кротоне» даже на уровне второго итальянского дивизиона выглядит крайне слабо. Так что шансов в Удине у гостей будет крайне мало.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Удинезе» за 1.30, на ничью за 5.50, а на «Кротоне» — за 9.00.
«Удинезе» существенно превосходит соперника в классе.
Гости пропускают многовато, да и вообще,
Фриуланцы монолитнее, и наверняка не оставят шансов скромному сопернику. Наши прогноз и ставка — Фора «Удинезе» -1.75 с коэффициентом 2.08.