Коэффициенты на матч Реал Мадрид — Интер
«Реал» М
Мадридцы полны решимости завершить групповой турнир на первом месте. Для этого им нужно банально не уступить главному конкуренту.
В минувшем туре своего чемпионата «Реал» М провел качественную генеральную репетицию. Уверенная победа над «Реал Сосьедад» (0:2) наверняка поможет команде психологически.
Вообще же серия из восьми (!) побед к ряду выглядит очень солидно. Правда, неизвестно сыграет ли в этом поединке Карим Бензема. Француз получил повреждение.
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Зато в строю все остальные лидеры. Например, Лука Модрич и Винисиус Жуниор. Последний, к слову, отличился в последнем матче Примеры.
«Интер»
Миланцы свои проблемы решили еще в предыдущем туре Лиги чемпионов. Между тем, кто не хочет завершить групповой этап в ранге лидера своего квартета?!
Тем паче, пятиматчевая победная серия говорит об отличных кондициях игроков команды. «Интер» уже второй в Серии А, причем отставание от лидера «Милана» минимальное.
«Интер» в минувшем туре своего чемпионата разгромил «Рому» (0:3). Так что теперь миланцы в отличном настроении предстают к игре с «Реалом».
В атаке основной расчет наверняка будет возложен на Эдина Джеко. Босниец забил уже 8 мячей в Серии А и 3 в Лиге чемпионов.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Реал» М за 2.07, на ничью за 3.82, а на «Интер» — за 3.54.
Мадридцам хватит и ничьей, но они
Гости мотивированы победить и занять первое место в группе.
Мадридцы превосходно атакуют, и наверняка проявят свои лучшие качества после перерыва. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Реала» М во 2 тайме -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.70. Для остальных — более умеренный прогноз.