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    «Реал» прибавит после перерыва?

    «Реал» М — «Интер». Дерзкая ставка за 5.70 на матч Лиги чемпионов 7 декабря 2021 года

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    Винисиус Жуниор
    «Реал» М сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 23:00 мск. «Реал» М — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 07 Декабря 2021 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Интер Интер
  • Милан
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    Коэффициенты на матч Реал Мадрид — Интер

  • 1
  • 2.10
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
    •

    «Реал» М

    Мадридцы полны решимости завершить групповой турнир на первом месте. Для этого им нужно банально не уступить главному конкуренту.

    В минувшем туре своего чемпионата «Реал» М провел качественную генеральную репетицию. Уверенная победа над «Реал Сосьедад» (0:2) наверняка поможет команде психологически.

    Вообще же серия из восьми (!) побед к ряду выглядит очень солидно. Правда, неизвестно сыграет ли в этом поединке Карим Бензема. Француз получил повреждение.

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    Зато в строю все остальные лидеры. Например, Лука Модрич и Винисиус Жуниор. Последний, к слову, отличился в последнем матче Примеры.

    «Интер»

    Миланцы свои проблемы решили еще в предыдущем туре Лиги чемпионов. Между тем, кто не хочет завершить групповой этап в ранге лидера своего квартета?!

    Тем паче, пятиматчевая победная серия говорит об отличных кондициях игроков команды. «Интер» уже второй в Серии А, причем отставание от лидера «Милана» минимальное.

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    • «Интер» в минувшем туре своего чемпионата разгромил «Рому» (0:3). Так что теперь миланцы в отличном настроении предстают к игре с «Реалом».

    В атаке основной расчет наверняка будет возложен на Эдина Джеко. Босниец забил уже 8 мячей в Серии А и 3 в Лиге чемпионов.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Реал» М за 2.07, на ничью за 3.82, а на «Интер» — за 3.54.

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    Мадридцам хватит и ничьей, но они наверняка будут активны в атаке.

    Гости мотивированы победить и занять первое место в группе.

    Мадридцы превосходно атакуют, и наверняка проявят свои лучшие качества после перерыва. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Реала» М во 2 тайме -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.70. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Реал» М — «Интер»: прогноз, ставка (5.70), статистика, коэффициенты матча 07.12.2021. Прогнозы на футбол. «Реал» прибавит после перерыва?
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