«Реал» М сыграет на своем поле с «Интером» в рамках 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 23:00 мск. «Реал» М — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал» М

Мадридцы полны решимости завершить групповой турнир на первом месте. Для этого им нужно банально не уступить главному конкуренту.

В минувшем туре своего чемпионата «Реал» М провел качественную генеральную репетицию. Уверенная победа над «Реал Сосьедад» (0:2) наверняка поможет команде психологически.

Вообще же серия из восьми (!) побед к ряду выглядит очень солидно. Правда, неизвестно сыграет ли в этом поединке Карим Бензема. Француз получил повреждение.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Зато в строю все остальные лидеры. Например, Лука Модрич и Винисиус Жуниор. Последний, к слову, отличился в последнем матче Примеры.

«Интер»

Миланцы свои проблемы решили еще в предыдущем туре Лиги чемпионов. Между тем, кто не хочет завершить групповой этап в ранге лидера своего квартета?!

Тем паче, пятиматчевая победная серия говорит об отличных кондициях игроков команды. «Интер» уже второй в Серии А, причем отставание от лидера «Милана» минимальное.

«Интер» в минувшем туре своего чемпионата разгромил «Рому» (0:3). Так что теперь миланцы в отличном настроении предстают к игре с «Реалом».

В атаке основной расчет наверняка будет возложен на Эдина Джеко. Босниец забил уже 8 мячей в Серии А и 3 в Лиге чемпионов.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал» М за 2.07, на ничью за 3.82, а на «Интер» — за 3.54.

Мадридцам хватит и ничьей, но они наверняка будут активны в атаке .

Гости мотивированы победить и занять первое место в группе.

Мадридцы превосходно атакуют, и наверняка проявят свои лучшие качества после перерыва. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Реала» М во 2 тайме -1.5, поставить на это можно с коэффициентом 5.70. Для остальных — более умеренный прогноз.