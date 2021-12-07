Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против миланского «Интера» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал»

«Реал» занимает первое место в группе после пяти туров. Сейчас в активе «Королевского клуба» 12 очков.

«Мадрид» уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Открытым остается лишь вопрос, с какого места команда Карло Анчелотти туда попадет.

«Реал» ранее потерял очки только в одной игре. И как ни странно, это был домашний матч с «Шерифом» (1:2). Можно сказать, что «Реалу» тогда не повезло, проблем с настроем точно не было, о чем свидетельствует хотя бы количество моментов у ворот соперника.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Беспроигрышная серия «Реала» составляет уже 11 матчей. При этом в 10-ти случаях «Мадрид» выиграл.

Проблемой «Реала» в предстоящей игре может стать отсутствие Карима Бензема. Лидер команды получил травму бедра в недавнем матче с «Реал Сосьедадом».

«Интер»

«Интер» тем временем занимает второе место в группе. Отставание от «Реала» составляет два очка.

Итальянцы тоже сыграют в плей-офф ЛЧ. Но теперь для них важно выиграть в Мадриде, чтобы занять первое место в группе.

«Интер» не очень удачно стартовал в групповом этапе, но после второго тура одержал три победы кряду, благодаря чему и обеспечил себе как минимум второе место.

Правда, большого повода для гордости тут нет. «Интер» дважды обыграл «Шериф» и одержал домашнюю победу над «Шахтером».

Беспроигрышная серия «Интера» тоже составляет 11 матчей (девять побед и две ничьи).

Прогноз и ставка

На «Реал» в этом матче можно поставить за 2.12, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Интера» — за 3.64.

«Интер», без сомнений, постарается взять реванш за поражение в Милане и заодно подвинуть «Реал» с первой строчки. Но сделать это будет непросто . Сила этого «Реала» не только в классном нападении, но и в целом сбалансированной игре. Отсутствие Бензема, безусловно, проблема, но точно не катастрофическая.

В общем, скорее всего, «Реал» не проиграет и останется на первом месте.

Ставка — ничья за 3.92.

Также можно рассмотреть ставку на результативную ничью за 4.45.