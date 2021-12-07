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    «Реал» проиграет «Интеру» в Мадриде?

    «Реал» Мадрид — «Интер». Прогноз (к. 4.45) и ставки на футбол, Лига чемпионов, 7 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Реал» Мадрид — «Интер»
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    Беспроигрышная серия «Реала» составляет уже 11 матчей — 10 побед и ничья
    Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против миланского «Интера» в рамках заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 7 декабря, начало — в 23:00 мск. «Реал» Мадрид — «Интер»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа D 07 Декабря 2021 года
    Реал Мадрид
  • Мадрид
    •  Реал Мадрид 23:00 Интер Интер
  • Милан
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    Коэффициенты на матч Реал Мадрид — Интер

  • 1
  • 2.07
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 3.50
  • Ставка!
    •

    «Реал»

    «Реал» занимает первое место в группе после пяти туров. Сейчас в активе «Королевского клуба» 12 очков.

    «Мадрид» уже обеспечил себе участие в плей-офф Лиги чемпионов. Открытым остается лишь вопрос, с какого места команда Карло Анчелотти туда попадет.

    «Реал» ранее потерял очки только в одной игре. И как ни странно, это был домашний матч с «Шерифом» (1:2). Можно сказать, что «Реалу» тогда не повезло, проблем с настроем точно не было, о чем свидетельствует хотя бы количество моментов у ворот соперника.

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    Беспроигрышная серия «Реала» составляет уже 11 матчей. При этом в 10-ти случаях «Мадрид» выиграл.

    Проблемой «Реала» в предстоящей игре может стать отсутствие Карима Бензема. Лидер команды получил травму бедра в недавнем матче с «Реал Сосьедадом».

    «Интер»

    «Интер» тем временем занимает второе место в группе. Отставание от «Реала» составляет два очка.

    Итальянцы тоже сыграют в плей-офф ЛЧ. Но теперь для них важно выиграть в Мадриде, чтобы занять первое место в группе.

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    • «Интер» не очень удачно стартовал в групповом этапе, но после второго тура одержал три победы кряду, благодаря чему и обеспечил себе как минимум второе место.

    Правда, большого повода для гордости тут нет. «Интер» дважды обыграл «Шериф» и одержал домашнюю победу над «Шахтером».

    Беспроигрышная серия «Интера» тоже составляет 11 матчей (девять побед и две ничьи).

    Прогноз и ставка

    На «Реал» в этом матче можно поставить за 2.12, ничью букмекеры предлагают за 3.92, а победу «Интера» — за 3.64.

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    «Интер», без сомнений, постарается взять реванш за поражение в Милане и заодно подвинуть «Реал» с первой строчки. Но сделать это будет непросто. Сила этого «Реала» не только в классном нападении, но и в целом сбалансированной игре. Отсутствие Бензема, безусловно, проблема, но точно не катастрофическая.

    В общем, скорее всего, «Реал» не проиграет и останется на первом месте.

    Ставка — ничья за 3.92.

    Также можно рассмотреть ставку на результативную ничью за 4.45.

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    «Реал» Мадрид — «Интер»: прогноз, ставка (3.92), статистика, коэффициенты матча 07.12.2021. Прогнозы на футбол. «Реал» проиграет «Интеру» в Мадриде?
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