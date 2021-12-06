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    Отправит ли «Арсенал» в отставку Бенитеса?

    «Эвертон» — «Арсенал». Прогноз (к. 2.18) и ставки на чемпионат Англии, 6 декабря 2021 года

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    Рафаэль Бенитес
    Встреча 15-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Арсеналом» состоится 6 декабря. Матч на «Гудисон Парк» в Ливерпуле начнется в 23:00 мск. «Эвертон» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 06 Декабря 2021 года
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    •  Эвертон 23:00 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч Эвертон — Арсенал Лондон

  • 1
  • 3.15
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  • 3.60
  • 2
  • 2.20
  • Ставка!
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    «Эвертон»

    Команда довела безвыигрышную серию в чемпионате до 8 матчей (2 ничьи и 6 поражений). Руководство клуба уже подумывает об отставке главного тренера Рафы Бенитеса.

    В ноябре «Ириски» дома разошлись миром с «Тоттенхэмом» (0:0) и на выезде крупно проиграли «Манчестер Сити» (0:3).

    Затем «Эвертон» в гостях уступил «Брентфорду» (0:1) и на своем поле был разгромлен в мерсисайдском дерби с «Ливерпулем» — 1:4.

    Все прогнозы на АПЛ

    После 14 туров АПЛ «Эвертон» с 15 очками идет на 15-м месте. Разница мячей 17-24. Демерэй Грэй забил 4 гола. Не сыграют Рондон, Дэвис, Калверт-Льюин, под вопросом Мина и Гомеш.

    «Арсенал»

    В 11 последних играх АПЛ «Арсенал» проиграл лишь дважды (оба раза на выезде), одержав 7 побед при 2 ничьих.

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    • В начале ноября «канониры» дома победили «Уотфорд» (1:0), после чего на выезде были разгромлены «Ливерпулем» (0:4).

    В последних матчах подопечные Микеля Артеты на своем поле одолели «Ньюкасл» (2:0), а затем на выезде уступили «МЮ» (2:3).

    Календарь и таблица АПЛ

    После 14 туров «Арсенал» с 23 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 17-20. Не сыграет Колашинац, под вопросом Джака, Лено и Смит-Роу.

    Прогноз и ставка

    На победу «Эвертона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.35, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Арсенала» — 2.21.

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    В прошлом сезоне «Эвертон» победил «Арсенал» дома 2:1 и справился с «канонирами» на выезде — 1:0.

    На «Гудисон Парк» лондонцы победили лишь раз в последних 5 матчах, потерпев три поражения. Тем не менее, прогнозируем, что «Арсенал» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.78 и ТБ 2,5 за 1.51.

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    «Эвертон» — «Арсенал»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 06.12.2021. Прогнозы на футбол. Отправит ли «Арсенал» в отставку Бенитеса?
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