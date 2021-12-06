Встреча 15-го тура АПЛ между «Эвертоном» и «Арсеналом» состоится 6 декабря. Матч на «Гудисон Парк» в Ливерпуле начнется в 23:00 мск. «Эвертон» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эвертон»

Команда довела безвыигрышную серию в чемпионате до 8 матчей (2 ничьи и 6 поражений). Руководство клуба уже подумывает об отставке главного тренера Рафы Бенитеса.

В ноябре «Ириски» дома разошлись миром с «Тоттенхэмом» (0:0) и на выезде крупно проиграли «Манчестер Сити» (0:3).

Затем «Эвертон» в гостях уступил «Брентфорду» (0:1) и на своем поле был разгромлен в мерсисайдском дерби с «Ливерпулем» — 1:4.

Все прогнозы на АПЛ

После 14 туров АПЛ «Эвертон» с 15 очками идет на 15-м месте. Разница мячей 17-24. Демерэй Грэй забил 4 гола. Не сыграют Рондон, Дэвис, Калверт-Льюин, под вопросом Мина и Гомеш.

«Арсенал»

В 11 последних играх АПЛ «Арсенал» проиграл лишь дважды (оба раза на выезде), одержав 7 побед при 2 ничьих.

В начале ноября «канониры» дома победили «Уотфорд» (1:0), после чего на выезде были разгромлены «Ливерпулем» (0:4).

В последних матчах подопечные Микеля Артеты на своем поле одолели «Ньюкасл» (2:0), а затем на выезде уступили «МЮ» (2:3).

Календарь и таблица АПЛ

После 14 туров «Арсенал» с 23 очками идет на 5-м месте. Разница мячей 17-20. Не сыграет Колашинац, под вопросом Джака, Лено и Смит-Роу.

Прогноз и ставка

На победу «Эвертона» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.35, на ничью в основное время — 3.45, а на победу «Арсенала» — 2.21.

В прошлом сезоне «Эвертон» победил «Арсенал» дома 2:1 и справился с «канонирами» на выезде — 1:0.

На «Гудисон Парк» лондонцы победили лишь раз в последних 5 матчах, потерпев три поражения. Тем не менее, прогнозируем, что «Арсенал» не проиграет .