Коэффициенты на матч Лидс — Брентфорд
«Лидс»
С 15 зачетными баллами «Лидс» в турнирной таблице АПЛ разместился вблизи зоны вылета, на 16 месте. От 18 строки коллектив оторвался всего на пять пунктов.
За всю турнирную дистанцию в текущем первенстве «павлины» смогли добыть только три победных результата. Еще шесть раз они играли вничью и пять встреч проиграли, разница мячей — 13:20.
В минувшем туре «белые» смогли дома обыграть «Кристал Пэлас» со счетом 1:0, забив единственный гол уже в компенсированное время. Эта виктория стала для них второй за последние пять матчей. А между этими поединками коллектив дважды сыграл вничью и раз уступил.
Девять из 15 общих баллов «Лидс» заработал как раз на своем поле, по два раза выиграв и проиграв, а также три поединка сведя вничью.
«Брентфорд»
«Брентфорд» только поднялся в сильнейший дивизион, и в элите пока занимает в турнирной таблице 11 место, имея на своем счету 16 очков и опережает опасную зону на шесть баллов.
Лондонский коллектив четыре поединка выиграл, четырежды играл вничью, а также пять встреч в чемпионате проигрывал. За всю турнирную дистанцию он забил и пропустил по 17 мячей.
В прошлом туре «пчелы» на своем поле смогли минимально переиграть «Эвертон» со счетом 1:0. Этим выигрышем они прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой четыре матча проиграли.
Вне родных стен в текущем первенстве «Брентфорд» уступил пока только в одной игре из шести. Еще две встречи команда выиграла и трижды расписывала мировые.
Последний раз между собой эти клубы встречались в сезоне 2019/20. И тогда в рамках Чемпионшипа «Лидс» дома одолел «Брентфорд» со счетом 1:0, а в Лондоне команды сыграли вничью 1:1. Всего за последние 12 очных встреч они только раз сыграли на ТБ 2,5.
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лидса» предлагают — 1.98.
На викторию «Брентфорда» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.76.
В последнее время обе команды редко когда забивают за игру больше одного мяча, а в очных противостояниях они в основном выдают низовые встречи. Исходя из этого, в этом поединке напрашивается ставка на ТМ 2,5.