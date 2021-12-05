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    Команды выдадут очередной низ

    «Лидс» — «Брентфорд». Прогноз, ставка (к. 1.96) на футбол, Чемпионат Англии, 5 декабря 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Лидс» — «Брентфорд»
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    В 15-м туре английской Премьер-лиги «Лидс» на своем стадионе «Элланд Роуд» примет лондонский «Брентфорд». Поединок состоится 5 декабря, начало — в 17:00 по мск. «Лидс» — «Брентфорд»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 05 Декабря 2021 года
    Лидс
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    •  Лидс 17:00 Брентфорд Брентфорд
  • Брентфорд
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    Коэффициенты на матч Лидс — Брентфорд

  • 1
  • 2.00
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 3.70
  • Ставка!
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    «Лидс»

    С 15 зачетными баллами «Лидс» в турнирной таблице АПЛ разместился вблизи зоны вылета, на 16 месте. От 18 строки коллектив оторвался всего на пять пунктов.

    За всю турнирную дистанцию в текущем первенстве «павлины» смогли добыть только три победных результата. Еще шесть раз они играли вничью и пять встреч проиграли, разница мячей — 13:20.

    В минувшем туре «белые» смогли дома обыграть «Кристал Пэлас» со счетом 1:0, забив единственный гол уже в компенсированное время. Эта виктория стала для них второй за последние пять матчей. А между этими поединками коллектив дважды сыграл вничью и раз уступил.

    Календарь и таблица АПЛ

    Девять из 15 общих баллов «Лидс» заработал как раз на своем поле, по два раза выиграв и проиграв, а также три поединка сведя вничью.

    «Брентфорд»

    «Брентфорд» только поднялся в сильнейший дивизион, и в элите пока занимает в турнирной таблице 11 место, имея на своем счету 16 очков и опережает опасную зону на шесть баллов.

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    • Лондонский коллектив четыре поединка выиграл, четырежды играл вничью, а также пять встреч в чемпионате проигрывал. За всю турнирную дистанцию он забил и пропустил по 17 мячей.

    В прошлом туре «пчелы» на своем поле смогли минимально переиграть «Эвертон» со счетом 1:0. Этим выигрышем они прервали свою 5-матчевую безвыигрышную серию, в которой четыре матча проиграли.

    Все прогнозы на футбол

    Вне родных стен в текущем первенстве «Брентфорд» уступил пока только в одной игре из шести. Еще две встречи команда выиграла и трижды расписывала мировые.

    Последний раз между собой эти клубы встречались в сезоне 2019/20. И тогда в рамках Чемпионшипа «Лидс» дома одолел «Брентфорд» со счетом 1:0, а в Лондоне команды сыграли вничью 1:1. Всего за последние 12 очных встреч они только раз сыграли на ТБ 2,5.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Лидса» предлагают — 1.98.

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    На викторию «Брентфорда» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.76.

    В последнее время обе команды редко когда забивают за игру больше одного мяча, а в очных противостояниях они в основном выдают низовые встречи. Исходя из этого, в этом поединке напрашивается ставка на ТМ 2,5.

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    «Лидс» — «Брентфорд»: прогноз, ставка (1.96), статистика, коэффициенты матча 05.12.2021. Прогнозы на футбол. Команды выдадут очередной низ
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