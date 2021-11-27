«Минай» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 15:00 мск. «Минай» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Минай»

«Минай» в нынешнем сезоне борется за выживание. Пока у закарпатцев получается не ахти — лишь 14 место.

Зато наконец-то открыл счет своим голам в сезоне Евгений Селезнев. Правда, всего «Минай» забил только 11 мячей в 15 поединках.

В минувшем туре УПЛ «Минай» упустил победу. В матче с «Колосом» закарпатцы умудрились пропустить на пятой компенсированной минуте (1:1).

Все прогнозы на футбол

Состав у команды относительно неплохой, но пока не выглядит единым механизмом. Тем паче, вряд ли аутсайдер способен на равных противостоять чемпиону и сильнейшему клубу Украины.

«Динамо» К

После поражения от «Ворсклы» киевляне сорвали зло на «Черноморце» (1:6). Причем теперь команда Мирчи Луческу опережает «Шахтер» лишь на один мяч!

На неделе «Динамо» К дало бой самой «Баварии» (1:2). К слову, в той встрече динамовцы забили свой первый гол в Лиге чемпионов: отличился Денис Гармаш.

В этом поединке Луческу наверняка прибегнет к ротации. Например, бросит в бой с первых минут Витиньо, Александра Караваева и Владимира Шепелева.

Даже не в самом оптимальном сочетании киевлянам нельзя терять очки. Борьба с «горняками» только набирает обороты, и каждый пункт может оказаться на вес золота.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.12, на ничью за 8.30, а на «Минай» — за 23.00.

«Минай» едва ли способен дать бой действующему чемпиону.

«Динамо» неплохо выглядело даже на фоне «Баварии» , что уж говорить о матче с аутсайдером?!

Киевляне выглядят в несколько раз мощнее соперника, и наверняка легко добудут три пункта. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -2.5 с коэффициентом 2.17.