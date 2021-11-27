«Минай»
«Минай» в нынешнем сезоне борется за выживание. Пока у закарпатцев получается не ахти — лишь 14 место.
Зато наконец-то открыл счет своим голам в сезоне Евгений Селезнев. Правда, всего «Минай» забил только 11 мячей в 15 поединках.
В минувшем туре УПЛ «Минай» упустил победу. В матче с «Колосом» закарпатцы умудрились пропустить на пятой компенсированной минуте (1:1).
Состав у команды относительно неплохой, но пока не выглядит единым механизмом. Тем паче, вряд ли аутсайдер способен на равных противостоять чемпиону и сильнейшему клубу Украины.
«Динамо» К
После поражения от «Ворсклы» киевляне сорвали зло на «Черноморце» (1:6). Причем теперь команда Мирчи Луческу опережает «Шахтер» лишь на один мяч!
На неделе «Динамо» К дало бой самой «Баварии» (1:2). К слову, в той встрече динамовцы забили свой первый гол в Лиге чемпионов: отличился Денис Гармаш.
В этом поединке Луческу наверняка прибегнет к ротации. Например, бросит в бой с первых минут Витиньо, Александра Караваева и Владимира Шепелева.
Даже не в самом оптимальном сочетании киевлянам нельзя терять очки. Борьба с «горняками» только набирает обороты, и каждый пункт может оказаться на вес золота.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.12, на ничью за 8.30, а на «Минай» — за 23.00.
«Минай» едва ли способен дать бой действующему чемпиону.
Киевляне выглядят в несколько раз мощнее соперника, и наверняка легко добудут три пункта. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -2.5 с коэффициентом 2.17.