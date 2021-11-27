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    Киевское «Динамо» разгромит «Минай»?

    «Минай» — «Динамо» К. Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, УПЛ, 27 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Минай» — «Динамо» К
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    Мирча Луческу
    «Минай» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 16-го тура чемпионата Украины. Матч пройдет 27 ноября, начало — в 15:00 мск. «Минай» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Минай»

    «Минай» в нынешнем сезоне борется за выживание. Пока у закарпатцев получается не ахти — лишь 14 место.

    Зато наконец-то открыл счет своим голам в сезоне Евгений Селезнев. Правда, всего «Минай» забил только 11 мячей в 15 поединках.

    В минувшем туре УПЛ «Минай» упустил победу. В матче с «Колосом» закарпатцы умудрились пропустить на пятой компенсированной минуте (1:1).

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    Состав у команды относительно неплохой, но пока не выглядит единым механизмом. Тем паче, вряд ли аутсайдер способен на равных противостоять чемпиону и сильнейшему клубу Украины.

    «Динамо» К

    После поражения от «Ворсклы» киевляне сорвали зло на «Черноморце» (1:6). Причем теперь команда Мирчи Луческу опережает «Шахтер» лишь на один мяч!

    На неделе «Динамо» К дало бой самой «Баварии» (1:2). К слову, в той встрече динамовцы забили свой первый гол в Лиге чемпионов: отличился Денис Гармаш.

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    • В этом поединке Луческу наверняка прибегнет к ротации. Например, бросит в бой с первых минут Витиньо, Александра Караваева и Владимира Шепелева.

    Даже не в самом оптимальном сочетании киевлянам нельзя терять очки. Борьба с «горняками» только набирает обороты, и каждый пункт может оказаться на вес золота.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Динамо» К за 1.12, на ничью за 8.30, а на «Минай» — за 23.00.

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    «Минай» едва ли способен дать бой действующему чемпиону.

    «Динамо» неплохо выглядело даже на фоне «Баварии», что уж говорить о матче с аутсайдером?!

    Киевляне выглядят в несколько раз мощнее соперника, и наверняка легко добудут три пункта. Наши прогноз и ставка — Фора «Динамо» К -2.5 с коэффициентом 2.17.

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    «Минай» — «Динамо» К: прогноз, ставка (2.17), статистика, коэффициенты матча 27.11.2021. Прогнозы на футбол. Киевское «Динамо» разгромит «Минай»?
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