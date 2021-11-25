Датский «Раннерс» сыграет на своем поле против румынского «Клужа» в рамках пятого тура группового этапа Лиги конференций. Матч пройдет 25 ноября, начало — в 23:00 мск. «Раннерс» — ЧФР «Клуж»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Раннерс»

«Раннерс» занимает третье место в группе после четырех туров. В активе датского клуба на данный момент четыре очка.

Интересно, что все четыре предыдущих матча с участием «Раннерса» завершились вничью.

При этом в трех случаях был зафиксирован счет 2:2 . Так завершились оба матча с чешским «Яблонцем» и встреча с АЗ Алкмар.

«Раннерс» забивал хотя бы один мяч в каждом из десяти предыдущих матчей.

«Клуж»

«Клуж» тем временем находится на последнем месте. Румынский клуб до сих пор набрал лишь одно очко.

Во втором туре «Клуж» сыграл вничью на своем поле с «Раннерсом» (1:1). В остальных матчах были поражения, в том числе дважды от АЗ Алкмар.

Все прогнозы на Лигу конференций

Важно отметить, что «Клуж» забил только один мяч в четырех предыдущих матчах Лиги конференций.

Прогноз и ставка

На «Раннерс» в этом матче можно поставить за 2.12, ничью букмекеры предлагают за 3.46, а победу «Клужа» — за 3.35.

При всей любви хозяев к ничейным исходам есть подозрение, что на этот раз они наконец-то выиграют. «Клуж» действительно выглядит самой слабой командой в этой группе.

Ставка — победа «Раннерса» за 2.12.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Раннерса» больше 1,5 за 2.14.