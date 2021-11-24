В Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе» «Спортинг» сыграет против дортмундской «Боруссии» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 по мск. «Спортинг» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Спортинг»

По итогам прошлого сезона «Спортинг» после длительного перерыва стал чемпионом Португалии, благодаря чему напрямую попал в основную стадию Лиги чемпионов.

После четырех туров группового этапа клуб из Лиссабона набрал шесть баллов, с которыми идет третьим и имеет неплохие шансы на выход в следующий раунд, так как второй строке уступает только по дополнительным показателям.

Стартовали «львы» в этом турнире с двух проигрышей подряд, поочередно уступив на своем поле «Аяксу» 1:5 и в гостях предстоящему противнику 0:1. После этого они дважды одолели «Бешикташ» — 4:1 на выезде и 4:0 на своем поле.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

К данной встрече «Спортинг» подходит с 9-матчевой победной серией во всех турнирах. При этом в пяти матчах в данном отрезке они смогли сохранить свои ворота на замке.

«Боруссия» Д

У «Боруссии» на счету находятся тоже шесть баллов после четырех туров, но немецкий коллектив идет строкой выше из-за лучших дополнительных показателей.

В первых двух турах данного турнира команда Марко Розе поочередно обыграла на выезде «Бешикташ» 2:1 и на своей арене «Спортинг» 1:0. Однако после «шмели» в Лиге чемпионов только проигрывали.

Сперва дортмундцы провалились в Амстердаме, уступив «Аяксу» со счетом 0:4, после чего проиграли нидерландцам и на своем поле 1:3, правда, играя большую часть матча в меньшинстве.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

На выходных «Боруссия» прервала серию из двух поражений, обыграв дома «Штутгарт» 2:1 в рамках чемпионата Германии, где они идет на второй строке, немного отставая от лидера.

Между собой данные клубы провели три встречи, все которые выиграла «Боруссия» — 2:1 и дважды по 1:0.

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Боруссии» предлагают — 2.41.

На викторию «Спортинга» дают — 2.91, ничья оценена — в 3.74.

Как говорится, игра будет за шесть очков, и в первую очередь командам важно будет надежно сыграть в обороне. Поэтому от данной игры не ждем голевой феерии. Да и к тому же, между собой эти клубы играют не особо результативно.