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    Все новости спорта

    Встреча в Лиссабоне обещает быть низовой

    «Спортинг» — «Боруссия» Д. Прогноз, ставка (к. 2.17) на футбол, Лига чемпионов, 24 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» — «Боруссия» Д
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    Дониелл Мален
    В Лиссабоне на стадионе «Жозе Альваладе» «Спортинг» сыграет против дортмундской «Боруссии» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча начнется в 23:00 по мск. «Спортинг» — «Боруссия» Д: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 24 Ноября 2021 года
    Спортинг
  • Лиссабон
    •  Спортинг 23:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.50
  • Ставка!
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    «Спортинг»

    По итогам прошлого сезона «Спортинг» после длительного перерыва стал чемпионом Португалии, благодаря чему напрямую попал в основную стадию Лиги чемпионов.

    После четырех туров группового этапа клуб из Лиссабона набрал шесть баллов, с которыми идет третьим и имеет неплохие шансы на выход в следующий раунд, так как второй строке уступает только по дополнительным показателям.

    Стартовали «львы» в этом турнире с двух проигрышей подряд, поочередно уступив на своем поле «Аяксу» 1:5 и в гостях предстоящему противнику 0:1. После этого они дважды одолели «Бешикташ» — 4:1 на выезде и 4:0 на своем поле.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    К данной встрече «Спортинг» подходит с 9-матчевой победной серией во всех турнирах. При этом в пяти матчах в данном отрезке они смогли сохранить свои ворота на замке.

    «Боруссия» Д

    У «Боруссии» на счету находятся тоже шесть баллов после четырех туров, но немецкий коллектив идет строкой выше из-за лучших дополнительных показателей.

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    • В первых двух турах данного турнира команда Марко Розе поочередно обыграла на выезде «Бешикташ» 2:1 и на своей арене «Спортинг» 1:0. Однако после «шмели» в Лиге чемпионов только проигрывали.

    Сперва дортмундцы провалились в Амстердаме, уступив «Аяксу» со счетом 0:4, после чего проиграли нидерландцам и на своем поле 1:3, правда, играя большую часть матча в меньшинстве.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    На выходных «Боруссия» прервала серию из двух поражений, обыграв дома «Штутгарт» 2:1 в рамках чемпионата Германии, где они идет на второй строке, немного отставая от лидера.

    Между собой данные клубы провели три встречи, все которые выиграла «Боруссия» — 2:1 и дважды по 1:0.

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Боруссии» предлагают — 2.41.

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    На викторию «Спортинга» дают — 2.91, ничья оценена — в 3.74.

    Как говорится, игра будет за шесть очков, и в первую очередь командам важно будет надежно сыграть в обороне. Поэтому от данной игры не ждем голевой феерии. Да и к тому же, между собой эти клубы играют не особо результативно.

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