«Реал Сосьедад» сыграет на своем поле с «Валенсией» в рамках 14-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 21 ноября, начало — в 23:00 мск. «Реал Сосьедад» — «Валенсия»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Реал Сосьедад»

«Реал Сосьедад» в текущем сезоне борется за самые высокие места. «Доностьяррас» на данный момент находятся на первом месте в турнирной таблице Примеры.

В минувшем туре «Реал Сосьедад» порадовал игрой и результатом. На выезде команда нанесла поражение «Осасуне» (0:2).

Правда, потенциально басков может обогнать мадридский «Реал», но, все-таки, сансебастьянцы смотрятся очень выгодно. Ну, а Микель Оярсабаль в 8 матчах отличился 6 раз.

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Против «Валенсии» команда играет с переменным успехом. Из пяти последних очных встреч «Реал Сосьедад» выиграл один раз, столько же уступив.

«Валенсия»

«Летучие мыши» сейчас находятся на экваторе турнирной таблицы. Разумеется, такая диспозиция едва ли устраивает амбициозных левантийцев.

«Валенсия» стремится в еврокубки. Причем иногда команда выдает яркие поединки. Например, как боевая ничья в минувшем туре с «Атлетико» (3:3).

К слову, в той встрече левантийцы героически отыгрались со счета 1:3. В эндшпиле дважды выстрелил перспективный Уго Дуро.

Лидер «Валенсии» Карлос Солер пока отличился 4 раза. Между тем, в обойме у гостей все сильнейшие, что дает определенный кадровый маневр.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Реал Сосьедад» за 1.81, на ничью за 3.82, а на «Валенсию» — за 4.64.

«Реал Сосьедад» всеми силами будет стремиться сохранить лидерство .

Гости пытаются подняться в турнирной таблице, но многовато пропускают.

Квалифицированная атака хозяев сможет обеспечить им победный результат. Наши прогноз и ставка — Победа «Реал Сосьедад» во 2 тайме с коэффициентом 2.14.