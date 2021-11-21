ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Квинси Промес Казенный дом с дорогою дальней. Звезде «Спартака» грозит тюремный срок Садио МанеVAR в АПЛ. Кто из игроков больше всех пострадал, а кто получил выгоду? Артем ДзюбаДзюба испортил Кержакову впечатления от возвращения в Санкт-Петербург. «Зенит» выиграл первый круг РПЛ
  • 20:59
    • Хет-трик Дзюбы помог «Зениту» разгромить «Нижний Новгород»
  • 00:54
    • «Монако» ушел от поражения в матче с «Лиллем»
  • 00:32
    • Гол Левандовского не спас «Баварию» от поражения в матче с «Аугсбургом»
    Все новости спорта

    Реабилитируется ли «Рубин» в Сочи за ростовский позор?

    «Сочи» — «Рубин». Прогноз (к. 2.13) и ставки на чемпионат России 21 ноября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Сочи Прогнозы на Рубин Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Сочи» — «Рубин»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Рубин»
    Встреча 15-го тура РПЛ между «Сочи» и «Рубином» состоится 21 ноября. Матч на арене «Фишт» в Сочи начнется в 19:30 мск «Сочи» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Россия. Премьер-лига 21 Ноября 2021 года
    Сочи
  • Сочи
    •  Сочи 19:30 Рубин Рубин
  • Казань
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.80
  • Ставка!
    •

    «Сочи»

    Команда выиграла в 4 из 5 последних матчей в РПЛ, а на своем поле «Сочи» победил в 7 из 8 предыдущих игр в чемпионате.

    В конце октября «Сочи» взял верх над «Ростовом» (3:2), трижды забив еще до перерыва, после чего в гостях уступил «Локомотиву» (1:2).

    Затем южане в Туле вырвали победу у местного «Арсенала» (2:1) и на своем поле разгромили ЦСКА со счетом 4:1.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 14 туров РПЛ «Сочи» с 27 очками идет на 2-м месте. Разница мячей 24-16, Матео Кассьерра забил 7 голов. Под вопросом Терехов, Джанаев и Джуганджич.

    «Рубин»

    Казанцы не выиграли в 6 из 7 предыдущих матчей в РПЛ (2 ничьи, 4 поражения), а на выезде «Рубин» не выиграл в 5 предыдущих встречах (2 ничьи, 3 поражения).

  • Казенный дом с дорогою дальней. Звезде «Спартака» грозит тюремный срок
  • Рассказываем все подробности судебного процесса, в котором замешан Квинси Промес
  • Вчера

    • В конце октября казанский клуб упустил домашнюю победу над «Локомотивом» (2:2) и на выезде обменялся голами с «Уфой» (1:1).

    Затем подопечные Леонида Слуцкого вырвали в компенсированное время домашнюю победу над ЦСКА (0:1), а выезд в Ростов закончился разгромным поражением — 1:5.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 14 туров РПЛ «Рубин» с 19 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 18-19, 4 гола забил Дрейер. Не сыграет Кварацхелия, под вопросом участие Самошникова, Деспотовича и Игнатьева.

    Прогноз и ставка

    На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.71, на ничью в основное время — 3.90, а на победу «Рубина» — 5.00.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    В прошлом сезоне «Сочи» победил «Рубин» дома 3:2 и уступил казанцам на выезде со счетом 0:1.

    Сочинцы не уступили «Рубину» в 3 из 4 последних очных поединков в РПЛ (2 победы, 1 ничья)Прогнозируем, что «Сочи» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.87 и ТБ 2,5 за 1.91.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Бостон — Лейкерс
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Сакраменто — Торонто
  • Баскетбол
  • Сегодня в 06:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Сиэтл — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 06:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Гомель — Сморгонь
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.06
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — БАТЭ
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.37
  • Прогноз на матч Динамо Минск — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Львов — Заря
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Лестер — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  1.82
  • Прогноз на матч Медведев — Рууд
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Сельта — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Локомотив — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Торпедо — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Динамо Москва — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Сочи» — «Рубин»: прогноз, ставка (2.13), статистика, коэффициенты матча 21.11.2021. Прогнозы на футбол. Реабилитируется ли «Рубин» в Сочи за ростовский позор?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры