Встреча 15-го тура РПЛ между «Сочи» и «Рубином» состоится 21 ноября. Матч на арене «Фишт» в Сочи начнется в 19:30 мск «Сочи» — «Рубин»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

Команда выиграла в 4 из 5 последних матчей в РПЛ, а на своем поле «Сочи» победил в 7 из 8 предыдущих игр в чемпионате.

В конце октября «Сочи» взял верх над «Ростовом» (3:2), трижды забив еще до перерыва, после чего в гостях уступил «Локомотиву» (1:2).

Затем южане в Туле вырвали победу у местного «Арсенала» (2:1) и на своем поле разгромили ЦСКА со счетом 4:1.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 14 туров РПЛ «Сочи» с 27 очками идет на 2-м месте. Разница мячей 24-16, Матео Кассьерра забил 7 голов. Под вопросом Терехов, Джанаев и Джуганджич.

«Рубин»

Казанцы не выиграли в 6 из 7 предыдущих матчей в РПЛ (2 ничьи, 4 поражения), а на выезде «Рубин» не выиграл в 5 предыдущих встречах (2 ничьи, 3 поражения).

В конце октября казанский клуб упустил домашнюю победу над «Локомотивом» (2:2) и на выезде обменялся голами с «Уфой» (1:1).

Затем подопечные Леонида Слуцкого вырвали в компенсированное время домашнюю победу над ЦСКА (0:1), а выезд в Ростов закончился разгромным поражением — 1:5.

Календарь и таблица РПЛ

После 14 туров РПЛ «Рубин» с 19 очками идет на 8-м месте. Разница мячей 18-19, 4 гола забил Дрейер. Не сыграет Кварацхелия, под вопросом участие Самошникова, Деспотовича и Игнатьева.

Прогноз и ставка

На победу «Сочи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.71, на ничью в основное время — 3.90, а на победу «Рубина» — 5.00.

В прошлом сезоне «Сочи» победил «Рубин» дома 3:2 и уступил казанцам на выезде со счетом 0:1.

Сочинцы не уступили «Рубину» в 3 из 4 последних очных поединков в РПЛ (2 победы, 1 ничья)Прогнозируем, что «Сочи» не проиграет .