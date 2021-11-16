16 ноября в Кардиффе состоится встреча сборных Уэльса и Бельгии в рамках отборочного цикла ЧМ-2022. Начало поединка в 22:45 мск. Уэльс — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Уэльс

Валлийцы набрали 14 очков и концовка квалификации для них остается нервной. В трех баллах чехи, хотя хозяева имеют над ними преимущество в виде победы в очной встрече (1:0).

Сборная Уэльса выиграла два последних поединка. Она обыграла команды Эстонии (1:0) и Белоруссии (5:1).

На данный момент «драконы» не проигрывают в квалификации уже 6 поединков, имея в серии 4 победы и две ничьи. Единственное поражение команда потерпела от Бельгии, уступив 1:3.

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Дома Уэльс провел 3 матча, выиграв 2 из них. За этот период у валлийцев 6 забитых и всего 1 пропущенный мяч.

Бельгия

У команды Роберто Мартинеса 19 набранных очков и перед последним туром у нее уже есть путевка в финальную часть мундиаля. Для нее игра является формальностью.

Тем не менее бельгийцы еще не проигрывали в этой отборочной кампании и вряд ли они намерены испортить статистику. Сборная Бельгии одержала 6 побед и сыграла вничью.

Что касается конкретно отбора на ЧМ, то здесь у гостей серия из пяти побед. В последних матчах команда всухую обыгрывала Чехию (3:0) и Белоруссию (1:0), а также обыгрывала Эстонию (3:1).

В октябре «красные дьяволы» заняли третье место в Лиге наций. В полуфинале они уступили французам 2:3, а в поединке за 3 место проиграли Италии 1:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты различаются незначительно. На Уэльс букмекеры дают 3.25, тогда как на Бельгию они предлагают 2.35. Ничья выставлена с коэффициентом 3.30.

Уэльс проиграл в прошлом матче 1:3. В этот раз они явно настроены поквитаться. Во-первых, это важно из турнирных соображений. Во-вторых, команда будет играть в домашних стенах.