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    Матч в Кардиффе получится «низовым»?

    Уэльс — Бельгия. Прогноз (к. 1.81) и ставки на футбол, отбор ЧМ-2022, 16 ноября 2021 года

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    Бельгия — Уэльс
    16 ноября в Кардиффе состоится встреча сборных Уэльса и Бельгии в рамках отборочного цикла ЧМ-2022. Начало поединка в 22:45 мск. Уэльс — Бельгия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа E 16 Ноября 2021 года
    Уэльс
  • Кардифф
    •  Уэльс 22:45 Бельгия Бельгия
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    Уэльс

    Валлийцы набрали 14 очков и концовка квалификации для них остается нервной. В трех баллах чехи, хотя хозяева имеют над ними преимущество в виде победы в очной встрече (1:0).

    Сборная Уэльса выиграла два последних поединка. Она обыграла команды Эстонии (1:0) и Белоруссии (5:1).

    На данный момент «драконы» не проигрывают в квалификации уже 6 поединков, имея в серии 4 победы и две ничьи. Единственное поражение команда потерпела от Бельгии, уступив 1:3.

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    Дома Уэльс провел 3 матча, выиграв 2 из них. За этот период у валлийцев 6 забитых и всего 1 пропущенный мяч.

    Бельгия

    У команды Роберто Мартинеса 19 набранных очков и перед последним туром у нее уже есть путевка в финальную часть мундиаля. Для нее игра является формальностью.

    Тем не менее бельгийцы еще не проигрывали в этой отборочной кампании и вряд ли они намерены испортить статистику. Сборная Бельгии одержала 6 побед и сыграла вничью.

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    • Что касается конкретно отбора на ЧМ, то здесь у гостей серия из пяти побед. В последних матчах команда всухую обыгрывала Чехию (3:0) и Белоруссию (1:0), а также обыгрывала Эстонию (3:1).

    В октябре «красные дьяволы» заняли третье место в Лиге наций. В полуфинале они уступили французам 2:3, а в поединке за 3 место проиграли Италии 1:2.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты различаются незначительно. На Уэльс букмекеры дают 3.25, тогда как на Бельгию они предлагают 2.35. Ничья выставлена с коэффициентом 3.30.

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    Уэльс проиграл в прошлом матче 1:3. В этот раз они явно настроены поквитаться. Во-первых, это важно из турнирных соображений. Во-вторых, команда будет играть в домашних стенах.

    Исходя и котировок, понятно, что букмекеры ожидают низовой матч. Полагаем, что именно напор валлийцев и поспособствует низкому количеству голов. Рекомендуемая ставка на этот поединок — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.81.

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    Уэльс — Бельгия: прогноз, ставка (1.81), статистика, коэффициенты матча 16.11.2021. Прогнозы на футбол. Матч в Кардиффе получится «низовым»?
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