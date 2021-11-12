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    Словения U21 — Албания U21. Прогноз (к. 1.71) и ставки на футбол, отбор на Евро-2023 U19, 12 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Словения U21 — Албания U21
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    Албания U21 — Словения U21
    12 ноября в Копере состоится матч отборочного цикла молодежного чемпионата Европы до 21 года между командами Словении и Албании. Встреча начнется в 20:00 мск. Словения U21 — Албания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. U21 Евро-2023. Отбор. Группа G 12 Ноября 2021 года
    Словения U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа G
    •  Словения U21 20:00 Албания U21 Албания U21
  • U21 Евро-2023. Отбор. Группа G
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.65
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 5.60
  • Ставка!
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    Словения U21

    В этом отборочном цикле Словения провела 4 поединка и записала на свой счет лишь одну победу. В рамках второго тура команда обыграла Андорру со скромным счетом 1:0. Это было 6 сентября.

    Помимо этого у словенцев было 2 поражения и ничья. В октябре хозяева разошлись миром с англичанами, сыграв вничью 2:2, а также проиграли албанцам с результатом 0:2.

    Еще одна неудача настигла Словению на старте отбора, в игре против Чехии (0:1). По итогу словенская сборная собрала 5 пропущенных мячей и 3 забитых.

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    В турнирной таблице Словения занимает 4 место, имея на счету 4 пункта. Даже в случае победы она не сможет войти в зону плей-офф.

    Албания U21

    Албанцы имеют показатели получше. У них 3 победы и одно поражение, а также 7 забитых и 4 пропущенных мяча.

    Все три свои победы сборная Албании одержала всухую. На старте квалификации она разгромила Андорру 3:0. В рамках октябрьского сбора кроме словенцев гости по второму кругу обыграли андоррцев со счетом 2:0.

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  • 08/11/2021

    • Единственное поражение в турнире команде нанесли чехи. Во втором поединке квалификации Албания проиграла с разгромным результатом 0:4.

    Албанцы проиграли два из трех выездных матчей в квалификационном раунде ЧЕ.

    Прогноз и ставка

    Словенцев букмекеры считают фаворитами. На их победу они дают 1.65. Победу сборной Албании оценивают котировкой 5.50. На ничью выставлен коэффициент 3.55.

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    Прошлый матч не показал высокой результативности, при этом голы были забиты лишь с одной стороны. Напомним, что во всех четырех играх отбора с участием албанцев забивала лишь одна команда.

    Возможно, что в матче обмена голами не будет. Поставить на исход «обе забьют: нет» можно с коэффициентом 1.71.

    Также не стоит забывать, что словенцы показывают низкий уровень результативности. Даже аутсайдеру команда забила всего один мяч. А ведь Албания в последних двух играх не пропускала. Ставим на ИТ Словении меньше 1.5 за 1.80.

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    Словения U21 — Албания U21: прогноз, ставка (1.71), статистика, коэффициенты матча 12.11.2021. Прогнозы на футбол. Ставка на тотал меньше
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