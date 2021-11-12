Словения U21
В этом отборочном цикле Словения провела 4 поединка и записала на свой счет лишь одну победу. В рамках второго тура команда обыграла Андорру со скромным счетом 1:0. Это было 6 сентября.
Помимо этого у словенцев было 2 поражения и ничья. В октябре хозяева разошлись миром с англичанами, сыграв вничью 2:2, а также проиграли албанцам с результатом 0:2.
Еще одна неудача настигла Словению на старте отбора, в игре против Чехии (0:1). По итогу словенская сборная собрала 5 пропущенных мячей и 3 забитых.
В турнирной таблице Словения занимает 4 место, имея на счету 4 пункта. Даже в случае победы она не сможет войти в зону плей-офф.
Албания U21
Албанцы имеют показатели получше. У них 3 победы и одно поражение, а также 7 забитых и 4 пропущенных мяча.
Все три свои победы сборная Албании одержала всухую. На старте квалификации она разгромила Андорру 3:0. В рамках октябрьского сбора кроме словенцев гости по второму кругу обыграли андоррцев со счетом 2:0.
Единственное поражение в турнире команде нанесли чехи. Во втором поединке квалификации Албания проиграла с разгромным результатом 0:4.
Албанцы проиграли два из трех выездных матчей в квалификационном раунде ЧЕ.
Прогноз и ставка
Словенцев букмекеры считают фаворитами. На их победу они дают 1.65. Победу сборной Албании оценивают котировкой 5.50. На ничью выставлен коэффициент 3.55.
Прошлый матч
Возможно, что в матче обмена голами не будет. Поставить на исход «обе забьют: нет» можно с коэффициентом 1.71.
Также не стоит забывать, что словенцы показывают низкий уровень результативности. Даже аутсайдеру команда забила всего один мяч. А ведь Албания в последних двух играх