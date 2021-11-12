12 ноября в Копере состоится матч отборочного цикла молодежного чемпионата Европы до 21 года между командами Словении и Албании. Встреча начнется в 20:00 мск. Словения U21 — Албания U21: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Словения U21

В этом отборочном цикле Словения провела 4 поединка и записала на свой счет лишь одну победу. В рамках второго тура команда обыграла Андорру со скромным счетом 1:0. Это было 6 сентября.

Помимо этого у словенцев было 2 поражения и ничья. В октябре хозяева разошлись миром с англичанами, сыграв вничью 2:2, а также проиграли албанцам с результатом 0:2.

Еще одна неудача настигла Словению на старте отбора, в игре против Чехии (0:1). По итогу словенская сборная собрала 5 пропущенных мячей и 3 забитых.

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В турнирной таблице Словения занимает 4 место, имея на счету 4 пункта. Даже в случае победы она не сможет войти в зону плей-офф.

Албания U21

Албанцы имеют показатели получше. У них 3 победы и одно поражение, а также 7 забитых и 4 пропущенных мяча.

Все три свои победы сборная Албании одержала всухую. На старте квалификации она разгромила Андорру 3:0. В рамках октябрьского сбора кроме словенцев гости по второму кругу обыграли андоррцев со счетом 2:0.

Единственное поражение в турнире команде нанесли чехи. Во втором поединке квалификации Албания проиграла с разгромным результатом 0:4.

Албанцы проиграли два из трех выездных матчей в квалификационном раунде ЧЕ.

Прогноз и ставка

Словенцев букмекеры считают фаворитами. На их победу они дают 1.65. Победу сборной Албании оценивают котировкой 5.50. На ничью выставлен коэффициент 3.55.

Прошлый матч не показал высокой результативности , при этом голы были забиты лишь с одной стороны. Напомним, что во всех четырех играх отбора с участием албанцев забивала лишь одна команда.

Возможно, что в матче обмена голами не будет. Поставить на исход «обе забьют: нет» можно с коэффициентом 1.71.