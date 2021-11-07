В 11-м туре немецкой первой Бундеслиги «Гройтер Фюрт» на своем поле сыграет против франкфуртского «Айнтрахта». Поединок состоится 7 ноября и начнется в 21:30 по мск. «Гройтер Фюрт» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Гройтер Фюрт»

«Гройтер Фюрт» в десяти первых турах немецкой Бундеслиги заработал всего один балл, с которыми турнирную таблицу замыкает, уступая уже восемь баллов безопасной позиции.

«Клеверные» в текущем первенстве сумели разойтись миром только дома с таким же аутсайдером «Арминией» 1:1, а в остальных девяти встречах терпели поражения.

В минувшем туре чемпионата коллектив потерпел выездное фиаско от «Фрайбурга» со счетом 1:3. Что стало для команды восьмым подряд проигрышем подряд.

Календарь и таблица Бундеслиги

На своем поле «Гройтер Фюрт» провел с начала сезона четыре матча. В них он сыграл раз вничью и потерпел три поражения, забил всего два гола при семи пропущенных.

«Айнтрахт»

«Айнтрахт» к данному моменту в немецкой Бундеслиге сумел набрать только девять очков, и располагается в турнирной таблице вблизи опасной зоны, опережая ее лишь по дополнительным показателям.

Франкфуртский клуб в текущем первенстве сумел одержать только одну победу, правда, над самой «Баварией» 2:1 в гостях, трижды уступил и шесть встреч завершил мировыми результатами.

Все прогнозы на Бундеслигу

В минувшем туре чемпионате Германии «орлы» расписали домашнюю мировую с «РБ Лейпциг» 1:1, а ранее два раза подряд проиграли. При этом «Айнтрахт» в Лиге Европы накануне в гостях одолел «Олимпиакос» 2:1, практически гарантировав себе путевку в плей-офф.

Вне родных стен «Айнтрахт» проигрывал в пяти из восьми предыдущих матчей, одержав только одну победу в данном отрезке.

За последние шесть очных встреч этих клубов четырежды побеждал «Айнтрахт» и дважды была ничья.

Прогноз и ставка на «Гройтер Фюрт» — «Айнтрахт»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Айнтрахта» предлагают — 1.96.

На викторию «Гройтер Фюрт» дают — 3.88, ничья оценена — в 3.86.

Обеим клубам очень нужны очки, и поэтому они будут играть только на победу, проводя больше времени в атаке. В общем, в данной игре ставим на тотал больше 2,5.