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    Аутсайдеры выдадут верховую встречу

    «Гройтер Фюрт» — «Айнтрахт». Прогноз, ставка (к. 1.80) на футбол, чемпионат Германии, 7 ноября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Гройтер Фюрт» — «Айнтрахт»
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    Йенс Хауге
    В 11-м туре немецкой первой Бундеслиги «Гройтер Фюрт» на своем поле сыграет против франкфуртского «Айнтрахта». Поединок состоится 7 ноября и начнется в 21:30 по мск. «Гройтер Фюрт» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Германия. Бундеслига 07 Ноября 2021 года
    Гройтер Фюрт
  • Фюрт
    •  Гройтер Фюрт 21:30 Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
  • Франкфурт
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    Коэффициенты на матч
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    «Гройтер Фюрт»

    «Гройтер Фюрт» в десяти первых турах немецкой Бундеслиги заработал всего один балл, с которыми турнирную таблицу замыкает, уступая уже восемь баллов безопасной позиции.

    «Клеверные» в текущем первенстве сумели разойтись миром только дома с таким же аутсайдером «Арминией» 1:1, а в остальных девяти встречах терпели поражения.

    В минувшем туре чемпионата коллектив потерпел выездное фиаско от «Фрайбурга» со счетом 1:3. Что стало для команды восьмым подряд проигрышем подряд.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    На своем поле «Гройтер Фюрт» провел с начала сезона четыре матча. В них он сыграл раз вничью и потерпел три поражения, забил всего два гола при семи пропущенных.

    «Айнтрахт»

    «Айнтрахт» к данному моменту в немецкой Бундеслиге сумел набрать только девять очков, и располагается в турнирной таблице вблизи опасной зоны, опережая ее лишь по дополнительным показателям.

    Франкфуртский клуб в текущем первенстве сумел одержать только одну победу, правда, над самой «Баварией» 2:1 в гостях, трижды уступил и шесть встреч завершил мировыми результатами.

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В минувшем туре чемпионате Германии «орлы» расписали домашнюю мировую с «РБ Лейпциг» 1:1, а ранее два раза подряд проиграли. При этом «Айнтрахт» в Лиге Европы накануне в гостях одолел «Олимпиакос» 2:1, практически гарантировав себе путевку в плей-офф.

    Вне родных стен «Айнтрахт» проигрывал в пяти из восьми предыдущих матчей, одержав только одну победу в данном отрезке.

    За последние шесть очных встреч этих клубов четырежды побеждал «Айнтрахт» и дважды была ничья.

    Прогноз и ставка на «Гройтер Фюрт» — «Айнтрахт»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Айнтрахта» предлагают — 1.96.

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    На викторию «Гройтер Фюрт» дают — 3.88, ничья оценена — в 3.86.

    Обеим клубам очень нужны очки, и поэтому они будут играть только на победу, проводя больше времени в атаке. В общем, в данной игре ставим на тотал больше 2,5.

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    «Гройтер Фюрт» — «Айнтрахт»: прогноз, ставка (1.80), статистика, коэффициенты матча 07.11.2021. Прогнозы на футбол. Аутсайдеры выдадут верховую встречу
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