«Манчестер Юнайтед» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 6 ноября, начало — в 15:30 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду уже оправдывает свое возвращение. В последнем матче Лиги чемпионов португалец спас для манкунианцев ничью с «Аталантой» (2:2).

А вот в АПЛ «Манчестер Юнайтед» пока не дотягивает до чемпионской гонки. Лишь 5 место в турнирной таблице явно не соответствует клубным ожиданиям.

В последнем матче чемпионата команда Оле Гуннара Сульшера сыграла блестяще. Выездная победа над «Тоттенхэмом» несколько улучшила настроение (0:3).

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Вот только в этом поединке хозяевам не помогут Рафаэль Варан и Поль Погба. Впрочем, Роналду не впервой вытягивать свою команду из сложнейших ситуаций.

«Манчестер Сити»

Минувший тур в АПЛ для команды Хосепа Гвардиолы получился провальным. Дома «Манчестер Сити» уступил «Кристал Пэлас» (0:2).

После того «Манчестер Сити» более успешно выступил в Лиге чемпионов. Дома команда переиграла «Брюгге» (4:1).

К слову, занимая 3 место, команда Гвардиолы отстает от лидера уже на пять очков. Да и 20 забитых мячей в 10 поединках — явно не лучший показатель для любящего атаковать клуба.

Против земляков в последние годы «Манчестер Сити» играет весьма неудачно. Из пяти крайних поединков в активе у команды лишь одна победа при трех поражениях.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Манчестер Сити» за 1.70, на ничью за 4.00, а на «Манчестер Юнайтед» — за 4.75.

Хозяева постараются воспользоваться не лучшими временами команды Гвардиолы.

«Манчестер Сити» сейчас на некотором спаде , да и против земляков играет неудачно.

Гения Роналду вполне может хватить для победы в дерби. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Манчестер Юнайтед» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.75. Для остальных — более умеренный прогноз.