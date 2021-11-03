«Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ливерпуль»

Если в АПЛ мерсисайдцы пока не так убедительны, то в Лиге чемпионов — вполне. 9 очков в трех стартовых турах говорят о серьезных намерениях.

В минувшем туре своего чемпионата «Ливерпуль» не смог переиграть «Брайтон» (2:2). Причем эта ничья прервала четырехматчевую победную серию «Ливерпуля».

В Мадриде англичане проявили мастерство. Дубль оформил Мохаммед Салах, причем решающий мяч египтянин забил с пенальти.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

Против «матрасников» «Ливерпуль» традиционно играет успешно. Из пяти последних очных поединков англичане выиграли в трех при одном поражении.

«Атлетико»

У мадридцев в Лиге чемпионов дела идут не столь успешно. 4 очка, причем столько же в активе у «Порту», так что борьба за плей-офф впереди.

Ко всему прочему, не сыграет в этом матче Антуан Гризманн, удаленный в первой битве с англичанами. Травмированы Жоффрей Кондогбиа, Томас Лемар и Маркос Льоренте.

«Атлетико» отлично смотрится в Примере. Вот и в минувшем туре «матрасники» не оставили никаких шансов «Бетису» (3:0).

Интересно, что последнее поражение команды пришлось как раз на матч с «Ливерпулем». Вот только дать реванш англичанам будет крайне непросто.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.66, на ничью за 4.00, а на «Атлетико» — за 5.00.

Англичане в своем последнем матче выглядели не лучшим образом.

«Матрасники» ставят перед собой задачу выйти из группы , а значит должны брать очки.

Даже без Гризманна мадридцы опасны и сильны, что и продемонстрируют в этой встрече. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Атлетико», поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.