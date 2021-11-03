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    «Атлетико» отомстит мерсисайдцам?

    «Ливерпуль» — «Атлетико». Дерзкая ставка за 5.00 на матч Лиги чемпионов 3 ноября 2021 года

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    Мохаммед Салах
    «Ливерпуль» сыграет на своем поле с «Атлетико» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 3 ноября, начало — в 23:00 мск. «Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа B 03 Ноября 2021 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 23:00 Атлетико Атлетико
  • Мадрид
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.70
  • X
  • 3.75
  • 2
  • 5.80
  • Ставка!
    •

    «Ливерпуль»

    Если в АПЛ мерсисайдцы пока не так убедительны, то в Лиге чемпионов — вполне. 9 очков в трех стартовых турах говорят о серьезных намерениях.

    В минувшем туре своего чемпионата «Ливерпуль» не смог переиграть «Брайтон» (2:2). Причем эта ничья прервала четырехматчевую победную серию «Ливерпуля».

    В Мадриде англичане проявили мастерство. Дубль оформил Мохаммед Салах, причем решающий мяч египтянин забил с пенальти.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Против «матрасников» «Ливерпуль» традиционно играет успешно. Из пяти последних очных поединков англичане выиграли в трех при одном поражении.

    «Атлетико»

    У мадридцев в Лиге чемпионов дела идут не столь успешно. 4 очка, причем столько же в активе у «Порту», так что борьба за плей-офф впереди.

    Ко всему прочему, не сыграет в этом матче Антуан Гризманн, удаленный в первой битве с англичанами. Травмированы Жоффрей Кондогбиа, Томас Лемар и Маркос Льоренте.

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    • «Атлетико» отлично смотрится в Примере. Вот и в минувшем туре «матрасники» не оставили никаких шансов «Бетису» (3:0).

    Интересно, что последнее поражение команды пришлось как раз на матч с «Ливерпулем». Вот только дать реванш англичанам будет крайне непросто.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Ливерпуль» за 1.66, на ничью за 4.00, а на «Атлетико» — за 5.00.

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    Англичане в своем последнем матче выглядели не лучшим образом.

    «Матрасники» ставят перед собой задачу выйти из группы, а значит должны брать очки.

    Даже без Гризманна мадридцы опасны и сильны, что и продемонстрируют в этой встрече. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Победа «Атлетико», поставить на это можно с коэффициентом 5.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Ливерпуль» — «Атлетико»: прогноз, ставка (5.00), статистика, коэффициенты матча 03.11.2021. Прогнозы на футбол. «Атлетико» отомстит мерсисайдцам?
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