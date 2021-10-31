«Велес» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 октября, начало — в 15:00 мск. «Велес» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Велес»

«Велес» в нынешнем чемпионате вполне тянет на роль крепкого середняка. Москвичи на стыки не претендуют, да и вылет им не грозит.

На данный момент москвичи оккупировали 9 строчку. Причем команда забивает чаще, чем пропускает — 23:21.

В минувшем туре «Велес» минимально уступил «Балтике». Причем после того «крылатые быки» еще и вылетели из Кубка, по пенальти уступив «Арсеналу».

Прогнозы на ФНЛ

«Велес» не выигрывает еще с начала месяца. Да и против воронежцев команда играет неудачно, из четырех очных битв ни разу не обыграв «Факел».

«Факел»

Олег Василенко — дока! Наставник воронежцев сделал из команды-аутсайдера команду-претендента на повышение в классе, причем менее чем за год.

Вот и на текущий момент «Факел» находится на 4 месте. Более того, отрыв от идущей следом «Алании» составляет 3 очка.

«Факел» монолитен в обороне, что явно стоит поставить в заслугу Василенко. Все-таки 17 пропущенных мячей в 19 матчах — солидный показатель надежности.

В полном порядке и лучший бомбардир команды Максим Максимов. В его активе уже 9 забитых мячей, и это — явно не предел.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.05, на ничью за 3.60, а на «Велес» — за 3.50.

«Велес» в осеннем цикле заметно лихорадит .

«Факел» в последних двух матчах ФНЛ добыл две победы.

Воронежцы смотрятся значительно увереннее оппонента, и наверняка покажут класс. Наши прогноз и ставка — Победа «Факела» с коэффициентом 2.05.