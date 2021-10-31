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    «Факел» оседлает «крылатых быков»?

    «Велес» — «Факел». Прогноз, ставка (к. 2.05) на футбол, ФНЛ, 31 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Велес» — «Факел»
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    Олег Василенко
    «Велес» сыграет на своем поле с «Факелом» в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч пройдет 31 октября, начало — в 15:00 мск. «Велес» — «Факел»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. ФНЛ 31 Октября 2021 года
    Велес
  • Москва
    •  Велес 15:00 Факел Факел
  • Россия. Кубок
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.50
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 2.03
  • Ставка!
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    «Велес»

    «Велес» в нынешнем чемпионате вполне тянет на роль крепкого середняка. Москвичи на стыки не претендуют, да и вылет им не грозит.

    На данный момент москвичи оккупировали 9 строчку. Причем команда забивает чаще, чем пропускает — 23:21.

    В минувшем туре «Велес» минимально уступил «Балтике». Причем после того «крылатые быки» еще и вылетели из Кубка, по пенальти уступив «Арсеналу».

    Прогнозы на ФНЛ

    «Велес» не выигрывает еще с начала месяца. Да и против воронежцев команда играет неудачно, из четырех очных битв ни разу не обыграв «Факел».

    «Факел»

    Олег Василенко — дока! Наставник воронежцев сделал из команды-аутсайдера команду-претендента на повышение в классе, причем менее чем за год.

    Вот и на текущий момент «Факел» находится на 4 месте. Более того, отрыв от идущей следом «Алании» составляет 3 очка.

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    • «Факел» монолитен в обороне, что явно стоит поставить в заслугу Василенко. Все-таки 17 пропущенных мячей в 19 матчах — солидный показатель надежности.

    В полном порядке и лучший бомбардир команды Максим Максимов. В его активе уже 9 забитых мячей, и это — явно не предел.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Факел» за 2.05, на ничью за 3.60, а на «Велес» — за 3.50.

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    «Велес» в осеннем цикле заметно лихорадит.

    «Факел» в последних двух матчах ФНЛ добыл две победы.

    Воронежцы смотрятся значительно увереннее оппонента, и наверняка покажут класс. Наши прогноз и ставка — Победа «Факела» с коэффициентом 2.05.

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    «Велес» — «Факел»: прогноз, ставка (2.05), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. «Факел» оседлает «крылатых быков»?
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