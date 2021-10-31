ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    ХавиСомнения президента не станут помехой. Хави возглавит «Барселону» Криштиану РоналдуДва месяца Роналду в «МЮ». Сделал ли он команду сильнее или ослабил ее? Ярослав Ракицкий и КлаудиньоВторой тайм показал разницу. «Зенит» оказался на голову выше «Динамо» в атаке
  • 07:25
    • Россиянки заняли первые три места в короткой программе на Гран-при Канады
  • 23:53
    • Гол Ди Марии принес ПСЖ волевую победу над «Лиллем»
  • 21:55
    • СКА одолел «Динамо», «Авангард» выиграл у «Салавата»
  • 20:55
    • «Зенит» разгромил «Динамо», забив 4 мяча
    Все новости спорта

    Исход битвы аутсайдера против лидера очевиден?

    «Салернитана» — «Наполи». Прогноз (к. 1.84) и ставки на футбол, 31 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Салернитана Прогнозы на Наполи Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Наполи»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лоренцо Инсинье
    31 октября новичок Серии А «Салернитана» будет принимать «Наполи» в рамках поединка 11 тура чемпионата. Игра начнется в 20:00 мск. Место встречи — Салерно, стадион «Аречи». «Салернитана» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 31 Октября 2021 года
    Салернитана
  • Италия. Серия А
    •  Салернитана 20:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 9.00
  • X
  • 5.90
  • 2
  • 1.30
  • Ставка!
    •

    «Салернитана»

    «Салернитана» находится в зоне вылета с 7 очками на счету. Выше 19 строчки команда не поднималась, при этом в последних турах она одержала пару побед, что уже можно считать положительным моментом.

    Как раз в прошлом туре хозяева на выезде обыграли «Венецию» 2:1. За тур до этого коллектив проиграл дома «Эмполи» 2:4, а еще раньше у него было выездное фиаско в игре со «Специей» (1:2).

    Еще одну победу в сезоне команда одержала на своем поле. Она победила «Дженоа» с минимальным результатом 1:0. На этом победы закончились. За 10 туров у команды было в общей сложности 2 положительных результата и 7 поражений.

    Все прогнозы на Серию А

    У «Салернитаны» всего 10 забитых мячей. Это второй с конца в чемпионате Италии на сегодняшний день.

    «Наполи»

    «Наполи» борется за лидерство с «Миланом». У «адзурри» 28 очков. Благодаря разнице голов они занимают вершину таблицы. Отметим, что команда забила 22 мяча и пропустила всего 3. Это лучший показатель в турнире.

    За 10 туров «неаполитанцы» одержали 9 побед и раз сыграли вничью. Аналогичный результат только у «Милана». С учетом Лиги Европы коллектив имеет 5-матчевую серию без поражений.

  • Трансферный дайджест. 19 — 26 октября
  • Лишится ли «Зенит» иранского бомбардира, удержит ли «Челси» защитника, переманит ли «Ювентус» «нового Ибрагимовича» и другие трансферные новости последних дней
  • 26/10/2021

    • В ЛЕ гости без труда обыграли «Легию» со счетом 3:0. В чемпионате футболисты Лучано Спаллетти победили «Фиорентину» 2:1, «Торино» 1:0 и «Болонью» 3:0. Ничья была во встрече с «Ромой» (0:0).

    Травмированы у гостей Константинос Манолас, Адам Унас и Кевин Малькюи.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты, конечно же, сильно разнятся — 10.50 на «Салернитану» и 1.30 на «Наполи». Ничья выставлена букмекерами с котировкой 5.90.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    «Наполи» находится в отличной форме. Команда провела 4 сухих поединка и сейчас идет на беспроигрышной серии. Вряд ли новичок-аутсайдер сможет сейчас чем-то удивить лидера Серии А.

    Половину своих матчей в чемпионате «Наполи» выиграл с отрывом более, чем в один мяч. Учитывая, что «Салернитана» много не забивает, ставка на фору в этом случае может быть кстати. Уже на победу с форой -1.5 букмекеры дают 1.84.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.93
  • Прогноз на матч Амур — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Витязь
  • Хоккей
  • Сегодня в 12:30
    •  2.33
  • Прогноз на матч Акжайык — Тобол
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.14
  • Прогноз на матч Астана — Туран
  • Футбол
  • Сегодня в 13:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Рубин — ЦСКА
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Мариуполь — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Лестер — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Фулхэм — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Эльче — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Алькарас — Зверев
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Трактор — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Ван де Зандшульп — Чилич
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Аталанта — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Торпедо-БелАЗ — Славия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Салернитана» — «Наполи»: прогноз, ставка (1.84), статистика, коэффициенты матча 31.10.2021. Прогнозы на футбол. Исход битвы аутсайдера против лидера очевиден?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры