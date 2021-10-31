31 октября новичок Серии А «Салернитана» будет принимать «Наполи» в рамках поединка 11 тура чемпионата. Игра начнется в 20:00 мск. Место встречи — Салерно, стадион «Аречи». «Салернитана» — «Наполи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Салернитана»

«Салернитана» находится в зоне вылета с 7 очками на счету. Выше 19 строчки команда не поднималась, при этом в последних турах она одержала пару побед, что уже можно считать положительным моментом.

Как раз в прошлом туре хозяева на выезде обыграли «Венецию» 2:1. За тур до этого коллектив проиграл дома «Эмполи» 2:4, а еще раньше у него было выездное фиаско в игре со «Специей» (1:2).

Еще одну победу в сезоне команда одержала на своем поле. Она победила «Дженоа» с минимальным результатом 1:0. На этом победы закончились. За 10 туров у команды было в общей сложности 2 положительных результата и 7 поражений.

Все прогнозы на Серию А

У «Салернитаны» всего 10 забитых мячей. Это второй с конца в чемпионате Италии на сегодняшний день.

«Наполи»

«Наполи» борется за лидерство с «Миланом». У «адзурри» 28 очков. Благодаря разнице голов они занимают вершину таблицы. Отметим, что команда забила 22 мяча и пропустила всего 3. Это лучший показатель в турнире.

За 10 туров «неаполитанцы» одержали 9 побед и раз сыграли вничью. Аналогичный результат только у «Милана». С учетом Лиги Европы коллектив имеет 5-матчевую серию без поражений.

В ЛЕ гости без труда обыграли «Легию» со счетом 3:0. В чемпионате футболисты Лучано Спаллетти победили «Фиорентину» 2:1, «Торино» 1:0 и «Болонью» 3:0. Ничья была во встрече с «Ромой» (0:0).

Травмированы у гостей Константинос Манолас, Адам Унас и Кевин Малькюи.

Прогноз и ставка

Коэффициенты, конечно же, сильно разнятся — 10.50 на «Салернитану» и 1.30 на «Наполи». Ничья выставлена букмекерами с котировкой 5.90.

«Наполи» находится в отличной форме. Команда провела 4 сухих поединка и сейчас идет на беспроигрышной серии. Вряд ли новичок-аутсайдер сможет сейчас чем-то удивить лидера Серии А.