В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» в рамках 15-го тура первого английского дивизиона «Фулхэм» сыграет с «Вест Бромвичем». Поединок состоится 30 октября и начнется в 14:30 по мск. «Фулхэм» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Фулхэм»

«Фулхэм», который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ, планирует сходу вернуться в элиту. После 14 туров он идет вторым, имея в активе 29 очков.

За всю турнирную дистанцию лондонский коллектив добыл девять победных результатов, трижды уступил и две игры свел вничью, забил 33 гола, а пропустил только 14.

К данной встрече «дачники» подходят с серий из трех выигрышей, где они на своем поле смогли обыграть 4:1 КПР и 2:0 «Кардифф», а также в гостях в минувшем туре разгромили «Ноттингем Форест» — 4:0.

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На своем стадионе в текущем первенстве «Фулхэм» выиграл пять встреч из семи при одном мировом исходе и одном фиаско.

«Вест Бромвич»

«Вест Бромвич» также по итогам прошлого сезона покинул Премьер-лигу. На текущий момент в Чемпионашипе он разместился вслед за своим предстоящим противником, имея на балл меньше.

«Дрозды» за 14 проведенных встреч смогли победить в восьми из них, также дважды они уступили и четыре раза заканчивали матчи вничью, разница мячей составляет 25:11.

За последние четыре тура коллектив неизменно чередует выездные фиаско с домашними викториями. Так, в прошлом туре он обыграл дома «Бристоль Сити» со счетом 3:0.

Вне родных стен «Вест Бромвич» в этом розыгрыше Чемпионшипа добился трех выигрышей, а а также по два раза играл вничью и проигрывал.

В прошлом сезоне «Фулхэм» —в играх с «Вест Бромвичем» набрал четыре очка, победив 2:0 дома и расписав выездную мировую 2:2.

Прогноз и ставка на «Фулхэм» — «Вест Бромвич»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фулхэма» предлагают — 2.13.

На викторию «Вест Бромвича» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.64.

Вполне возможно, что в поединке двух претендентов на повышение в классе много голов забито не будет. В общем, наш прогноз на эту встречу — ТМ 2,5.