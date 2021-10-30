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    Лидеры Чемпионшипа будут скупы на голы

    «Фулхэм» — «Вест Бромвич». Прогноз, ставка (к. 1.93) на футбол, чемпионат Англии, 30 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Фулхэм» — «Вест Бромвич»
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    Александар Митрович
    В Лондоне на стадионе «Крэйвен Коттедж» в рамках 15-го тура первого английского дивизиона «Фулхэм» сыграет с «Вест Бромвичем». Поединок состоится 30 октября и начнется в 14:30 по мск. «Фулхэм» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Фулхэм»

    «Фулхэм», который в прошлом сезоне вылетел из АПЛ, планирует сходу вернуться в элиту. После 14 туров он идет вторым, имея в активе 29 очков.

    За всю турнирную дистанцию лондонский коллектив добыл девять победных результатов, трижды уступил и две игры свел вничью, забил 33 гола, а пропустил только 14.

    К данной встрече «дачники» подходят с серий из трех выигрышей, где они на своем поле смогли обыграть 4:1 КПР и 2:0 «Кардифф», а также в гостях в минувшем туре разгромили «Ноттингем Форест» — 4:0.

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    На своем стадионе в текущем первенстве «Фулхэм» выиграл пять встреч из семи при одном мировом исходе и одном фиаско.

    «Вест Бромвич»

    «Вест Бромвич» также по итогам прошлого сезона покинул Премьер-лигу. На текущий момент в Чемпионашипе он разместился вслед за своим предстоящим противником, имея на балл меньше.

    «Дрозды» за 14 проведенных встреч смогли победить в восьми из них, также дважды они уступили и четыре раза заканчивали матчи вничью, разница мячей составляет 25:11.

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    • За последние четыре тура коллектив неизменно чередует выездные фиаско с домашними викториями. Так, в прошлом туре он обыграл дома «Бристоль Сити» со счетом 3:0.

    Вне родных стен «Вест Бромвич» в этом розыгрыше Чемпионшипа добился трех выигрышей, а а также по два раза играл вничью и проигрывал.

    В прошлом сезоне «Фулхэм» —в играх с «Вест Бромвичем» набрал четыре очка, победив 2:0 дома и расписав выездную мировую 2:2.

    Прогноз и ставка на «Фулхэм» — «Вест Бромвич»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фулхэма» предлагают — 2.13.

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    На викторию «Вест Бромвича» дают — 3.42, ничья оценена — в 3.64.

    Вполне возможно, что в поединке двух претендентов на повышение в классе много голов забито не будет. В общем, наш прогноз на эту встречу — ТМ 2,5.

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    «Фулхэм» — «Вест Бромвич»: прогноз, ставка (1.93), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. Лидеры Чемпионшипа будут скупы на голы
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