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    «Барселона» — «Алавес». Прогноз (к. 1.91) и ставка на матч чемпионата Испании 30 октября 2021 года

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    «Барселона»
    В субботу 30 октября, «Барселона» будет принимать на своем поле «Алавес» в рамках 12 тура испанской Примеры. Матч на «Камп Ноу» начнется в 22:00 мск. «Барселона» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 30 Октября 2021 года
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    •  Барселона 22:00 Алавес Алавес
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.70
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  • 9.50
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    «Барселона»

    В середине октября каталонцы на своем поле обыграли «Валенсию» в Примере — 3:1, а затем в домашнем матче Лиги чемпионов справились с киевским «Динамо» (1:0).

    В последних матчах «Барса» сначала на «Камп Ноу» проиграла в Класико «Реалу» (1:2), а потом на выезде уступила «Райо Вальекано» (0:1).

    После этого матча главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера назначен испанский специалист Серхи Бархуан.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    «Барселона» с 15 очками идет на 9-м месте, имея матч в запасе. Разница мячей 15-14, Мемфис Депай забил 4. Не сыграют Де Йонг, Араухо, Фати, Педри, Брэйтвейт, Дембеле и Серхи Роберто.

    «Алавес»

    «Алавес» одержал уже 2 победы подряд, а забивает в 9 из 12 последних домашних матчей в чемпионате Испании.

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    • В начале октября команда Хавьера Кальехи в гостях уступила «Атлетику» (0:1) и дома проиграла на последних минутах «Бетису» ((0:1).

    В последних матчах «Алавес» в гостях одолел «Кадис» (2:0) и дома справился с «Эльче» (1:0).

    Календарь и таблица испанской Примеры

    «Алавес» занимает 16-ю строчку с 9 очками после 10 туров, а отрыв команды от зоны вылета составляет 2 балла. Разница мячей 5-13, Хоселу забил 3 гола. Не сыграет Фернандо Пачеко.

    Прогноз и ставка

    На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.32, на ничью в основное время — 5.80, а на победу «Алавеса» — 9.20.

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    В прошлом сезоне «Алавес» дома сыграл 1:1 с «Барсой», а на выезде уступил 1:5. На «Камп Ноу» каталонцы выиграли 5 последних очных встреч с «Алавесом».

    Каталонцы проиграли в 3 из 4 последних матчей в Примере, но смена тренера встряхнет их. Прогнозируем, что «Барселона» не проиграет.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют» за 1.87 и ТБ 2,5 за 1.71.

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    «Барселона» — «Алавес»: прогноз, ставка (1.91), статистика, коэффициенты матча 30.10.2021. Прогнозы на футбол. Выиграет ли «Барса» первый матч после отставки Кумана?
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