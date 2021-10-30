В субботу 30 октября, «Барселона» будет принимать на своем поле «Алавес» в рамках 12 тура испанской Примеры. Матч на «Камп Ноу» начнется в 22:00 мск. «Барселона» — «Алавес»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

В середине октября каталонцы на своем поле обыграли «Валенсию» в Примере — 3:1, а затем в домашнем матче Лиги чемпионов справились с киевским «Динамо» (1:0).

В последних матчах «Барса» сначала на «Камп Ноу» проиграла в Класико «Реалу» (1:2), а потом на выезде уступила «Райо Вальекано» (0:1).

После этого матча главный тренер «Барселоны» Рональд Куман отправлен в отставку. Исполняющим обязанности главного тренера назначен испанский специалист Серхи Бархуан.

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«Барселона» с 15 очками идет на 9-м месте, имея матч в запасе. Разница мячей 15-14, Мемфис Депай забил 4. Не сыграют Де Йонг, Араухо, Фати, Педри, Брэйтвейт, Дембеле и Серхи Роберто.

«Алавес»

«Алавес» одержал уже 2 победы подряд, а забивает в 9 из 12 последних домашних матчей в чемпионате Испании.

В начале октября команда Хавьера Кальехи в гостях уступила «Атлетику» (0:1) и дома проиграла на последних минутах «Бетису» ((0:1).

В последних матчах «Алавес» в гостях одолел «Кадис» (2:0) и дома справился с «Эльче» (1:0).

Календарь и таблица испанской Примеры

«Алавес» занимает 16-ю строчку с 9 очками после 10 туров, а отрыв команды от зоны вылета составляет 2 балла. Разница мячей 5-13, Хоселу забил 3 гола. Не сыграет Фернандо Пачеко.

Прогноз и ставка

На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.32, на ничью в основное время — 5.80, а на победу «Алавеса» — 9.20.

В прошлом сезоне «Алавес» дома сыграл 1:1 с «Барсой», а на выезде уступил 1:5. На «Камп Ноу» каталонцы выиграли 5 последних очных встреч с «Алавесом».

Каталонцы проиграли в 3 из 4 последних матчей в Примере, но смена тренера встряхнет их. Прогнозируем, что «Барселона» не проиграет .