«Нью-Инглэнд Революшн» сыграет на своем поле с «Колорадо Рэпидс» в рамках 33-го тура чемпионата США. Матч пройдет 28 октября, начало — в 02:00 мск. «Нью-Инглэнд Революшн» — «Колорадо Рэпидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Нью-Инглэнд Революшн»

«Нью-Инглэнд Революшн» не проигрывает в девяти матчах подряд. В целом у команды всего четыре поражения в 32 матчах текущего сезона.

В предыдущих турах «Революшн» обыграли «Орландо Сити» (2:1) и «Монреаль Импэкт» (4:1), сыграли вничью с «Чикаго Файр» (2:2), одолели «Ди Си Юнайтед» (3:2) и разошлись миром с «Орландо Сити» (2:2).

В таблице MLS «Нью-Инглэнд Революшн» занимает первое место на Востоке. У команды в активе 70 очков и уверенное преимущество над ближайшим преследователем («Филадельфией») в 21 очко.

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«Нью-Инглэнд» забивает больше всех в MLS (64 гола в 32 матчах), но по пропущенным команда в число лучших не входит (40 мячей).

«Колорадо Рэпидс»

«Колорадо» идет на две строчки ниже лидера Запада «Сиэтла». У него 55 очков на счету, набранные благодаря 13 победам и 9 ничьим.

30 сентября «Рэпидз» одержали первую победу за пять выступлений. С тех пор они выиграли дважды в пяти поедиках.

До этого у команды было четыре ничьи подряд. На своем поле «Колорадо» разошелся ничьей с «Гэлакси» (1:1), «Ванкувером» (1:1) и «Торонто» (0:0). На выезде коллектив сыграл вничью с «Портлендом» (2:2).

В пяти предыдущих играх франчайз дважды потерпел поражения и один раз сыграл вничью. Но два последних матча он не проиграл.

Прогноз и ставки

Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,90.

Наши прогноз и ставка — «Нью-Инглэнд Революшн» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.