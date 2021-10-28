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    Завершится ли беспроигрышная серия «Нью-Инглэнд Революшн»?

    «Нью-Инглэнд Революшн» — «Колорадо Рэпидс». Прогноз, ставка (к. 2.30) на футбол, МЛС, 28 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Инглэнд Революшн» — «Колорадо Рэпидс»
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    «Нью-Инглэнд Революшн» лидирует на Востоке
    «Нью-Инглэнд Революшн» сыграет на своем поле с «Колорадо Рэпидс» в рамках 33-го тура чемпионата США. Матч пройдет 28 октября, начало — в 02:00 мск. «Нью-Инглэнд Революшн» — «Колорадо Рэпидс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Нью-Инглэнд Революшн»

    «Нью-Инглэнд Революшн» не проигрывает в девяти матчах подряд. В целом у команды всего четыре поражения в 32 матчах текущего сезона.

    В предыдущих турах «Революшн» обыграли «Орландо Сити» (2:1) и «Монреаль Импэкт» (4:1), сыграли вничью с «Чикаго Файр» (2:2), одолели «Ди Си Юнайтед» (3:2) и разошлись миром с «Орландо Сити» (2:2).

    В таблице MLS «Нью-Инглэнд Революшн» занимает первое место на Востоке. У команды в активе 70 очков и уверенное преимущество над ближайшим преследователем («Филадельфией») в 21 очко.

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    «Нью-Инглэнд» забивает больше всех в MLS (64 гола в 32 матчах), но по пропущенным команда в число лучших не входит (40 мячей).

    «Колорадо Рэпидс»

    «Колорадо» идет на две строчки ниже лидера Запада «Сиэтла». У него 55 очков на счету, набранные благодаря 13 победам и 9 ничьим.

    30 сентября «Рэпидз» одержали первую победу за пять выступлений. С тех пор они выиграли дважды в пяти поедиках.

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    • До этого у команды было четыре ничьи подряд. На своем поле «Колорадо» разошелся ничьей с «Гэлакси» (1:1), «Ванкувером» (1:1) и «Торонто» (0:0). На выезде коллектив сыграл вничью с «Портлендом» (2:2).

    В пяти предыдущих играх франчайз дважды потерпел поражения и один раз сыграл вничью. Но два последних матча он не проиграл.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,65.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,90.

    Наши прогноз и ставка — «Нью-Инглэнд Революшн» выиграет, и в матче будет забито три или больше голов за 2,30.

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    «Нью-Инглэнд Революшн» — «Колорадо Рэпидс»: прогноз, ставка (2.30), статистика, коэффициенты матча 28.10.2021. Прогнозы на футбол. Завершится ли беспроигрышная серия «Нью-Инглэнд Революшн»?
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