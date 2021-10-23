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    «Спортинг» Хихон — «Вальядолид». Прогноз, ставка (к. 2.04) на футбол, Чемпионат Испании, 23 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Спортинг» Хихон — «Вальядолид»
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    «Вальядолид»
    В субботу, 23 октября, в 12-м туре второго испанского дивизиона хихонский «Спортинга» в родных стенах примет «Вальядолид». Встреча начнется в 19:15 по мск. «Спортинг» Хихон — «Вальядолид»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Сегунда 23 Октября 2021 года
    Спортинг Хихон
  • Хихон
    •  Спортинг Хихон 19:15 Вальядолид Вальядолид
  • Вальядолид
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    «Спортинг» Хихон

    «Спортинг» с 21 баллом по итогам 11 туров второго испанского дивизиона делит вторую строку с «Эйбаром», отставая от первой «Альмерии» всего лишь на один пункт.

    Хихонский коллектив пока за всю турнирную дистанцию добыл шесть викторий, три раза делил очки со своими оппонентами и дважды проиграл. Одно из фиаско было накануне в гостях от «Картахены» — 0:1.

    Перед этим «красно-белые» не проигрывали на протяжении четырех игр, поровну поделив в данном отрезке победные результаты и мировые.

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    В данном розыгрыше Сегунды «Спортинг» на своей территории еще не терял очков, выиграв все пять проведенных встреч с общим счетом 8:3.

    «Вальядолид»

    «Вальядолид» прошлый сезон провел в Примере, но не смог там сохранить свою прописку, финишировав на предпоследнем месте в турнирной таблице.

    По итогам 11 матчей во втором дивизионе «пусела» набрала 16 очков и идет пока восьмой в одном пункте от зоны плей-офф. Коллектив по четыре раза побеждал и играл вничью, а также трижды уступал.

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    • К данной игре «фиолетово-белые» подходят с 5-матчевой беспроигрышной серией, в которой они дважды победили и три раза делили очки со своими оппонентами. В минувшем туре они расписали мировую с «Ибицой» 1:1 дома.

    В шести гостевых встречах данного розыгрыша Сегунды «Вальядолид» пока соблюдает полный паритет, выиграв, проиграв и сыграв вничью по два раза, забил и пропустил по семь голов.

    За последние три очные игры этих клубов всегда побеждал «Вальядолид».

    Прогноз и ставка на «Спортинг» Хихон — «Вальядолид»

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Спортинга» предлагают — 2.58.

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    На викторию «Вальядолида» дают — 3.13, ничья оценена — в 2.93.

    Так как обе команды в последнее время не уходят с поля без забитого мяча, то и в их очном противостоянии вполне можно ожидать результативных попаданий от хозяев и гостей.

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    «Спортинг» Хихон — «Вальядолид»: прогноз, ставка (2.04), статистика, коэффициенты матча 23.10.2021. Прогнозы на футбол. Ставка на обмен голами
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