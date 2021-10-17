«Ньюкасл» сыграет на своем поле против «Тоттенхэма» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 октября, начало — в 18:30 мск. «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» провалил старт чемпионата. После семи туров команда находится на 19-м месте, имея в своем активе лишь три очка.

Но сейчас в клубе мало об этом думают. На прошлой неделе «Ньюкасл» перешел во владение консорциума из Саудовской Аравии. В планах новых хозяев уже через несколько лет выйти на один уровень с лучшими клубами АПЛ.

«Ньюкасл» до сих пор не одержал ни одной победы. Пока что комана Стива Брюса может похвастаться разве что ничьими с «Саутгемптоном», «Лидсом» и «Уотфордом».

В трех домашних матчах АПЛ «Ньюкасл» пропустил семь мячей.

«Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» тем временем после семи сыгранных матчей находится на восьмой строчке. У «шпор» сейчас 12 очков.

Команда Нуну Эшпириту Санту очень бодро стартовала, одержала три победы кряду, но потом начались проблемы.

Все прогнозы на АПЛ

«Тоттенхэм» без шансов проиграл «Кристал Пэлас», «Челси» и «Арсеналу», пропустив в каждом случае по три мяча.

Неприятную серию удалось прервать в домашнем матче против «Астон Виллы» (2:1).

Прогноз и ставка

На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 3.70, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Тоттенхэма» — за 2.12.

Две команды, от которых непонятно чего ожидать. Можно только сказать, что коэффициент на гостей занижен.

Скорее всего, матч получится результативным. Три гола на двоих соперники смогут организовать, учитывая их проблемы в обороне.

Ставка — тотал матча больше 2,5 за 1.82.