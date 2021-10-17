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    Сможет ли «Тоттенхэм» выиграть на поле «Ньюкасла»?

    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 1.82) и ставки на чемпионат Англии по футболу 17 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»
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    «Тоттенхэм»
    «Ньюкасл» сыграет на своем поле против «Тоттенхэма» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 17 октября, начало — в 18:30 мск. «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Октября 2021 года
    Ньюкасл
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    •  Ньюкасл 18:30 Тоттенхэм Тоттенхэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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  • 3.60
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Ньюкасл»

    «Ньюкасл» провалил старт чемпионата. После семи туров команда находится на 19-м месте, имея в своем активе лишь три очка.

    Но сейчас в клубе мало об этом думают. На прошлой неделе «Ньюкасл» перешел во владение консорциума из Саудовской Аравии. В планах новых хозяев уже через несколько лет выйти на один уровень с лучшими клубами АПЛ.

    «Ньюкасл» до сих пор не одержал ни одной победы. Пока что комана Стива Брюса может похвастаться разве что ничьими с «Саутгемптоном», «Лидсом» и «Уотфордом».

    В трех домашних матчах АПЛ «Ньюкасл» пропустил семь мячей.

    «Тоттенхэм»

    «Тоттенхэм» тем временем после семи сыгранных матчей находится на восьмой строчке. У «шпор» сейчас 12 очков.

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    • Команда Нуну Эшпириту Санту очень бодро стартовала, одержала три победы кряду, но потом начались проблемы.

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    «Тоттенхэм» без шансов проиграл «Кристал Пэлас», «Челси» и «Арсеналу», пропустив в каждом случае по три мяча.

    Неприятную серию удалось прервать в домашнем матче против «Астон Виллы» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На «Ньюкасл» в этом матче можно поставить за 3.70, ничью букмекеры предлагают за 3.54, а победу «Тоттенхэма» — за 2.12.

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    Две команды, от которых непонятно чего ожидать. Можно только сказать, что коэффициент на гостей занижен.

    Скорее всего, матч получится результативным. Три гола на двоих соперники смогут организовать, учитывая их проблемы в обороне.

    Ставка — тотал матча больше 2,5 за 1.82.

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    «Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 17.10.2021. Прогнозы на футбол. Сможет ли «Тоттенхэм» выиграть на поле «Ньюкасла»?
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