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    Представители Саудовской Аравии купили «Ньюкасл» за 358 миллионов евро

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    Английский клуб «Ньюкасл Юнайтед» объявил о смене владельца клуба.

    «Ньюкасл»
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    «Ньюкасл»

    «Инвестиционная группа, возглавляемая Государственным инвестиционным фондом, а также состоящая из PCP Capital Partners и RB Sports & Media, завершила приобретение 100% акций Newcastle United Limited и Newcastle United Football Club Limited у St. James Holdings Limited», — говорится в твиттере клуба.

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    • Как сообщает Mirror, сумма сделки по покупке 100 процентов акций составила 358 миллионов евро.

    Предыдущим владельцем «Ньюкасла» был английский миллиардер Майк Эшли. Он возглавлял клуб на протяжении 14 лет.

    В нынешнем сезоне «Ньюкасл» набрал три очка в семи турах АПЛ. Команда находится на предпоследнем, 19-м, месте в турнирной таблице.

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