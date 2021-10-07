Представители Саудовской Аравии купили «Ньюкасл» за 358 миллионов евро

Английский клубобъявил о смене владельца клуба.

«Инвестиционная группа, возглавляемая Государственным инвестиционным фондом, а также состоящая из PCP Capital Partners и RB Sports & Media, завершила приобретение 100% акций Newcastle United Limited и Newcastle United Football Club Limited у St. James Holdings Limited», — говорится в твиттере клуба.

Как сообщает Mirror, сумма сделки по покупке 100 процентов акций составила 358 миллионов евро.

Предыдущим владельцем «Ньюкасла» был английский миллиардер Майк Эшли. Он возглавлял клуб на протяжении 14 лет.

В нынешнем сезоне «Ньюкасл» набрал три очка в семи турах АПЛ. Команда находится на предпоследнем, 19-м, месте в турнирной таблице.