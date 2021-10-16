«Клермон»
«Клермон» после девяти туров находится на 15-м месте в турнирной таблице Лиги 1. Сейчас в его активе 10 очков.
«Клермон» очень мощно стартовал, набрал восемь очков в первых четырех матчах, но потом начались проблемы.
Безвыигрышная серия команды Паскаля Гастьяна составляет уже семь матчей (три поражения и четыре ничьи).
В конце сентября «Клермон» с треском проиграл «Ренну» и «Монако», пропустив в общей сложности девять мячей.
«Лилль»
«Лилль» тем временем после недавних матчей поднялся на восьмое место. В активе гостей пока что 14 очков.
У «Лилля» был очень непростой старт, но, похоже, действующий чемпион начинает приходить в себя.
В трех предыдущих турах команда Жослена Гурвеннека набрала девять очков, обыграв «Реймс», «Страсбург» и «Марсель».
Прогноз и ставка
На «Клермон» можно поставить за 3.20, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Лилля» — за 2.27.
Пожалуй, в этом матче лучше ставить на голы, а не на исход — в этом плане максимально непредсказуемо.
Ставка — обе команды забьют за 1.79.
Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лилля» больше 1,5 за 2.24. Оборона у «Клермона» так себе.