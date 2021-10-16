«Лилль» сыграет на выезде против «Клермона» в рамках 10-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 октября, начало — в 18:00 мск. «Клермон» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Клермон»

«Клермон» после девяти туров находится на 15-м месте в турнирной таблице Лиги 1. Сейчас в его активе 10 очков.

«Клермон» очень мощно стартовал, набрал восемь очков в первых четырех матчах, но потом начались проблемы.

Безвыигрышная серия команды Паскаля Гастьяна составляет уже семь матчей (три поражения и четыре ничьи).

В конце сентября «Клермон» с треском проиграл «Ренну» и «Монако», пропустив в общей сложности девять мячей.

«Клермон» пропускал в каждом из семи предыдущих матчей .

«Лилль»

«Лилль» тем временем после недавних матчей поднялся на восьмое место. В активе гостей пока что 14 очков.

У «Лилля» был очень непростой старт, но, похоже, действующий чемпион начинает приходить в себя.

В трех предыдущих турах команда Жослена Гурвеннека набрала девять очков, обыграв «Реймс», «Страсбург» и «Марсель».

«Лилль» пропускал хотя бы один мяч во всех гостевых матчах текущего сезона .

Прогноз и ставка

На «Клермон» можно поставить за 3.20, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Лилля» — за 2.27.

Пожалуй, в этом матче лучше ставить на голы, а не на исход — в этом плане максимально непредсказуемо.

Ставка — обе команды забьют за 1.79.

Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лилля» больше 1,5 за 2.24. Оборона у «Клермона» так себе.