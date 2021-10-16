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    «Лилль» проиграет на поле «Клермона»?

    «Клермон» — «Лилль». Прогноз (к. 1.79) и ставки на чемпионат Франции 16 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Клермон» — «Лилль»
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    «Лилль» пропускал хотя бы один мяч во всех гостевых матчах текущего сезона
    «Лилль» сыграет на выезде против «Клермона» в рамках 10-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 16 октября, начало — в 18:00 мск. «Клермон» — «Лилль»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 16 Октября 2021 года
    Клермон
  • Франция. Лига 1
    •  Клермон 18:00 Лилль Лилль
  • Франция. Лига 1
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.35
  • 2
  • 2.30
  • Ставка!
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    «Клермон»

    «Клермон» после девяти туров находится на 15-м месте в турнирной таблице Лиги 1. Сейчас в его активе 10 очков.

    «Клермон» очень мощно стартовал, набрал восемь очков в первых четырех матчах, но потом начались проблемы.

    Безвыигрышная серия команды Паскаля Гастьяна составляет уже семь матчей (три поражения и четыре ничьи).

    В конце сентября «Клермон» с треском проиграл «Ренну» и «Монако», пропустив в общей сложности девять мячей.

    «Клермон» пропускал в каждом из семи предыдущих матчей.

    «Лилль»

    «Лилль» тем временем после недавних матчей поднялся на восьмое место. В активе гостей пока что 14 очков.

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    • У «Лилля» был очень непростой старт, но, похоже, действующий чемпион начинает приходить в себя.

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    В трех предыдущих турах команда Жослена Гурвеннека набрала девять очков, обыграв «Реймс», «Страсбург» и «Марсель».

    «Лилль» пропускал хотя бы один мяч во всех гостевых матчах текущего сезона.

    Прогноз и ставка

    На «Клермон» можно поставить за 3.20, ничью букмекеры предлагают за 3.50, а победу «Лилля» — за 2.27.

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    Пожалуй, в этом матче лучше ставить на голы, а не на исход — в этом плане максимально непредсказуемо.

    Ставка — обе команды забьют за 1.79.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Лилля» больше 1,5 за 2.24. Оборона у «Клермона» так себе.

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    «Клермон» — «Лилль»: прогноз, ставка (1.79), статистика, коэффициенты матча 16.10.2021. Прогнозы на футбол. «Лилль» проиграет на поле «Клермона»?
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