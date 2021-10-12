12 октября на «Френдс Арена» (Сольна) сборная Швеции будет принимать команду Греции в матче отборочного цикла ЧМ-2022 группы B. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Швеция — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Швеция

Сборная Швеции занимает второе место в группе с 12 очками, отставая от лидера — Испании — на один пункт. При этом шведы даже пропустили меньше, чем испанцы. У них всего 3 пропущенных, что является лучшим результатом в группе.

Подопечные Янне Андерсона выиграли в 4 из 5 поединков квалификации при одном поражении.

8 октября команда провела встречу со сборной Косова и выиграла 3:0. Отметим, что сентябрьский сбор она закрывала поражением от Греции со счетом 2:1.

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В активе «желто-синих» победы над Испанией (2:1), Грузией (1:0) и еще одна виктория в матче с командой Косова (3:0).

Греция

Греция идет на третьем месте с 9 очками на счету. Так что еще одна победа выведет ее на строчку выше, то есть в зону плей-офф за выход в финальную часть турнира.

Греки остаются единственной командой у группе, у которой еще не было ни одного поражения. К этой встрече они подходят с серией из двух побед. Помимо победы над Швецией у них была победа над Грузией со счетом 2:0.

Ранее у гостей было 3 ничьи подряд. С одинаковым счетом 1:1 сборная Греции разошлась с испанцами, грузинами и косоварами.

Также впечатляет беспроигрышная серия команды в официальных матчах с учетом всех турниров. Она составляет 14 поединков.

Прогноз и ставка

Букмекеры отдают предпочтение шведам — 1.89. На победу Греции они предлагают поставить с коэффициентом 4.30. Ничья оценивается котировкой 3.60.

Греция — крайне неудобный соперник . Она это показала в матчах с испанцами и шведами. Она не пропускала больше одного гола за игру во всех пяти турах квалификации.