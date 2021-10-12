Швеция
Сборная Швеции занимает второе место в группе с 12 очками, отставая от лидера — Испании — на один пункт. При этом шведы даже пропустили меньше, чем испанцы. У них всего 3 пропущенных, что является лучшим результатом в группе.
Подопечные Янне Андерсона выиграли в 4 из 5 поединков квалификации при одном поражении.
8 октября команда провела встречу со сборной Косова и выиграла 3:0. Отметим, что сентябрьский сбор она закрывала поражением от Греции со счетом 2:1.
В активе «желто-синих» победы над Испанией (2:1), Грузией (1:0) и еще одна виктория в матче с командой Косова (3:0).
Греция
Греция идет на третьем месте с 9 очками на счету. Так что еще одна победа выведет ее на строчку выше, то есть в зону плей-офф за выход в финальную часть турнира.
Греки остаются единственной командой у группе, у которой еще не было ни одного поражения. К этой встрече они подходят с серией из двух побед. Помимо победы над Швецией у них была победа над Грузией со счетом 2:0.
Ранее у гостей было 3 ничьи подряд. С одинаковым счетом 1:1 сборная Греции разошлась с испанцами, грузинами и косоварами.
Также впечатляет беспроигрышная серия команды в официальных матчах с учетом всех турниров. Она составляет 14 поединков.
Прогноз и ставка
Букмекеры отдают предпочтение шведам — 1.89. На победу Греции они предлагают поставить с коэффициентом 4.30. Ничья оценивается котировкой 3.60.
Греция —
Тем не менее