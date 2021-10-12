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    Дома шведы уже не уступят

    Швеция — Греция. Прогноз (к. 1.99) и ставки на футбол, отбор ЧМ-2022, 12 октября 2021 года

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    Александер Исак
    12 октября на «Френдс Арена» (Сольна) сборная Швеции будет принимать команду Греции в матче отборочного цикла ЧМ-2022 группы B. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. Швеция — Греция: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B 12 Октября 2021 года
    Швеция
  • Стокгольм
    •  Швеция 21:45 Греция Греция
  • Афины
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.85
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
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    Швеция

    Сборная Швеции занимает второе место в группе с 12 очками, отставая от лидера — Испании — на один пункт. При этом шведы даже пропустили меньше, чем испанцы. У них всего 3 пропущенных, что является лучшим результатом в группе.

    Подопечные Янне Андерсона выиграли в 4 из 5 поединков квалификации при одном поражении.

    8 октября команда провела встречу со сборной Косова и выиграла 3:0. Отметим, что сентябрьский сбор она закрывала поражением от Греции со счетом 2:1.

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    В активе «желто-синих» победы над Испанией (2:1), Грузией (1:0) и еще одна виктория в матче с командой Косова (3:0).

    Греция

    Греция идет на третьем месте с 9 очками на счету. Так что еще одна победа выведет ее на строчку выше, то есть в зону плей-офф за выход в финальную часть турнира.

    Греки остаются единственной командой у группе, у которой еще не было ни одного поражения. К этой встрече они подходят с серией из двух побед. Помимо победы над Швецией у них была победа над Грузией со счетом 2:0.

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  • 04/10/2021

    • Ранее у гостей было 3 ничьи подряд. С одинаковым счетом 1:1 сборная Греции разошлась с испанцами, грузинами и косоварами.

    Также впечатляет беспроигрышная серия команды в официальных матчах с учетом всех турниров. Она составляет 14 поединков.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры отдают предпочтение шведам — 1.89. На победу Греции они предлагают поставить с коэффициентом 4.30. Ничья оценивается котировкой 3.60.

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    Греция — крайне неудобный соперник. Она это показала в матчах с испанцами и шведами. Она не пропускала больше одного гола за игру во всех пяти турах квалификации.

    Тем не менее дома шведы точно уступать не станут. Ну а учитывая характер поединка и тот факт, что обе команды имеют самые надежные обороны в группе, предлагаем поставить на то, что швеция не проиграет и тотал матча будет меньше 2.5. Коэффициент составляет 1.99.

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    Швеция — Греция: прогноз, ставка (1.99), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Дома шведы уже не уступят
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