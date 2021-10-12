Во вторник, 12 октября, в Приштине на стадионе «Фадил Вокрри» сборная Косово сыграет против национальной команды Грузии в восьмом туре отборочного турнира ЧМ-2022. Игра начнется в 21:45 по мск. Косово — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Косово

Сборная Косово уже лишилась шансов побороться за путевку в Катар. За два тура до завершения турнира она имеет всего четыре очка и отстает от второй позиции уже на восемь баллов.

Начали данную компанию косовары с двух фиаско подряд, после чего обыграли в гостях предстоящего противника 1:0 и сыграли вничью с греками на своей территории со счетом 1:1.

Затем балканцы вновь стали на путь поражений, проиграв сперва Испании в родных стенах 0:2, а накануне они были разгромлены на выезде сборной Швецией со счетом 0:3.

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В отборочных циклах чемпионатов мира сборная Косово одержала только одну победу за 16 матчей и потерпела аж 13 поражений.

Грузия

С одним баллом национальная команда Грузии занимают последнее пятое место в группе и выше четвертой строки подняться уже точно не сможет.

Начали данную компанию грузины также с двух поражений, после чего заработали первые очки в турнире, расписав выездную мировую против сборной Греции со счетом 1:1.

Затем кавказцы только проигрывали в данном соревновании. Причем уступив во всех трех играх «всухую». Несколько дней тому назад они были дома повержены греками со счетом 0:2.

В отборочных циклах чемпионатов мира сборная Грузии не побеждает с 2012 года или 23 поединка подряд, 15 раз проиграв и восемь встреч завершив мировыми результатами.

Прогноз и ставка на Косово — Грузия

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Косово предлагают — 2.25.

На викторию Грузии дают — 3.70, ничья оценена — в 3.20.

В уже ничего не значащем матче для обоих команд ждем открытой игры с обоюдно забитыми мячами. Наш прогноз на данный поединок — обе забьют: да.