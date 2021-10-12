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    Косово — Грузия. Прогноз, ставка (к. 2.26) на футбол, отбор ЧМ-2022, 12 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Косово — Грузия
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    Ведат Мурики
    Во вторник, 12 октября, в Приштине на стадионе «Фадил Вокрри» сборная Косово сыграет против национальной команды Грузии в восьмом туре отборочного турнира ЧМ-2022. Игра начнется в 21:45 по мск. Косово — Грузия: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B 12 Октября 2021 года
    Косово
  • ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа B
    •  Косово 21:45 Грузия Грузия
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    Косово

    Сборная Косово уже лишилась шансов побороться за путевку в Катар. За два тура до завершения турнира она имеет всего четыре очка и отстает от второй позиции уже на восемь баллов.

    Начали данную компанию косовары с двух фиаско подряд, после чего обыграли в гостях предстоящего противника 1:0 и сыграли вничью с греками на своей территории со счетом 1:1.

    Затем балканцы вновь стали на путь поражений, проиграв сперва Испании в родных стенах 0:2, а накануне они были разгромлены на выезде сборной Швецией со счетом 0:3.

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    В отборочных циклах чемпионатов мира сборная Косово одержала только одну победу за 16 матчей и потерпела аж 13 поражений.

    Грузия

    С одним баллом национальная команда Грузии занимают последнее пятое место в группе и выше четвертой строки подняться уже точно не сможет.

    Начали данную компанию грузины также с двух поражений, после чего заработали первые очки в турнире, расписав выездную мировую против сборной Греции со счетом 1:1.

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    • Затем кавказцы только проигрывали в данном соревновании. Причем уступив во всех трех играх «всухую». Несколько дней тому назад они были дома повержены греками со счетом 0:2.

    В отборочных циклах чемпионатов мира сборная Грузии не побеждает с 2012 года или 23 поединка подряд, 15 раз проиграв и восемь встреч завершив мировыми результатами.

    Прогноз и ставка на Косово — Грузия

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу Косово предлагают — 2.25.

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    На викторию Грузии дают — 3.70, ничья оценена — в 3.20.

    В уже ничего не значащем матче для обоих команд ждем открытой игры с обоюдно забитыми мячами. Наш прогноз на данный поединок — обе забьют: да.

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    Косово — Грузия: прогноз, ставка (2.26), статистика, коэффициенты матча 12.10.2021. Прогнозы на футбол. Команды сыграют в свое удовольствие
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