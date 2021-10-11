Исландия
Сборная Исландии нынешний отборочный цикл проводит гораздо ниже своего потенциала. Северяне почти наверняка окажутся вне дуэта победителей группы J.
По итогам семи сыгранных туров сборная Исландии занимает 5-е место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды только пять набранных очков.
В минувшем туре квалификации сборная Исландии сыграла вничью с Арменией (1:1) дома. Всего она не выигрывает пять матчей кряду при двух поражениях.
Лишь семь голов в семи проведенных матчах — таков невеселый багаж исландцев. При этом пропускают северяне больше двух мячей за матч (15).
Лихтенштейн
Сборная Лихтенштейна с один набранным очком после семи проведенных туров находится на последнем месте в своей группе, где наверняка и останется.
Этот единственный пункт лихтенштейнцы заработали в своей предпоследней сыгранной встрече в данном турнире, расписав выездную мировую со сборной Армении, сыграв со счетом 1:1.
В прошлом туре коллектив потерпел разгром на своем поле от Северной Македонии (0:4).
До этого «футбольный карлик» проиграл пять поединков квалификации с общим счетом 1:14. В этот период было и домашнее фиаско от своего предстоящего противника — 1:4.
Прогноз и ставки
Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,10.
Успех гостей оценивается в 29,00, тогда как ничья — в 9,00.
Наши прогноз и ставка — Исландия будет выигрывать после стартовых 15 минут матча за 3,40.