Сборная Исландии сыграет на своем поле с командой Лихтенштейна в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 11 октября в Сантьяго, начало — в 21:45 мск. Исландия — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Исландия

Сборная Исландии нынешний отборочный цикл проводит гораздо ниже своего потенциала. Северяне почти наверняка окажутся вне дуэта победителей группы J.

По итогам семи сыгранных туров сборная Исландии занимает 5-е место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды только пять набранных очков.

В минувшем туре квалификации сборная Исландии сыграла вничью с Арменией (1:1) дома. Всего она не выигрывает пять матчей кряду при двух поражениях.

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Лишь семь голов в семи проведенных матчах — таков невеселый багаж исландцев. При этом пропускают северяне больше двух мячей за матч (15).

Лихтенштейн

Сборная Лихтенштейна с один набранным очком после семи проведенных туров находится на последнем месте в своей группе, где наверняка и останется.

Этот единственный пункт лихтенштейнцы заработали в своей предпоследней сыгранной встрече в данном турнире, расписав выездную мировую со сборной Армении, сыграв со счетом 1:1.

В прошлом туре коллектив потерпел разгром на своем поле от Северной Македонии (0:4).

До этого «футбольный карлик» проиграл пять поединков квалификации с общим счетом 1:14. В этот период было и домашнее фиаско от своего предстоящего противника — 1:4.

Прогноз и ставки

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,10.

Успех гостей оценивается в 29,00, тогда как ничья — в 9,00.

Наши прогноз и ставка — Исландия будет выигрывать после стартовых 15 минут матча за 3,40.