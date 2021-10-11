ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гави Настоящее и будущее сборной Испании. Гави покорил всех своей игрой против Италии Россия — СловакияРоссия не может — Шкриньяр поможет. Команда Карпина вымучала победу над Словакией Владельцы «Ньюкасла» могут выделить 1 млрд долларов на клубЛишь терпение и время отделяют «Ньюкасл» от успеха
  • 08:00
    • Фьюри защитил титул чемпиона WBC, нокаутировав Уайлдера в 11 раунде
  • 23:39
    • Сборная Англии разгромила Андорру в отборе ЧМ-2022
  • 00:07
    • Гол Роналду помог сборной Португалии победить Катар
  • 23:51
    • Дания крупно обыграла Молдавию, Швейцария победила Северную Ирландию
  • 21:35
    • Месси рискует пропустить матч против Уругвая
  • 21:18
    • Туктамышева выиграла короткую программу на Finlandia Trophy
  • 21:01
    • Швеция забила три безответных мяча в ворота Косово
    Все новости спорта

    Исландии будет трудно не вернуться к победам

    Исландия — Лихтенштейн. Прогноз (к. 3.40) и ставки на отборочный турнир ЧМ-2022 11 октября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ЧМ-2022 Прогнозы на сборную Исландии Прогнозы на Сборная Лихтенштейна Календарь ЧМ-2022 по футболу
    Прогноз и ставки на Исландия — Лихтенштейн
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Исландия не знает побед пять матчей кряду
    Сборная Исландии сыграет на своем поле с командой Лихтенштейна в рамках отборочного турнира ЧМ-2022. Матч пройдет 11 октября в Сантьяго, начало — в 21:45 мск. Исландия — Лихтенштейн: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Исландия

    Сборная Исландии нынешний отборочный цикл проводит гораздо ниже своего потенциала. Северяне почти наверняка окажутся вне дуэта победителей группы J.

    По итогам семи сыгранных туров сборная Исландии занимает 5-е место в турнирной таблице своей отборочной группы. В активе у команды только пять набранных очков.

    В минувшем туре квалификации сборная Исландии сыграла вничью с Арменией (1:1) дома. Всего она не выигрывает пять матчей кряду при двух поражениях.

    Все прогнозы на ЧМ-2022

    Лишь семь голов в семи проведенных матчах — таков невеселый багаж исландцев. При этом пропускают северяне больше двух мячей за матч (15).

    Лихтенштейн

    Сборная Лихтенштейна с один набранным очком после семи проведенных туров находится на последнем месте в своей группе, где наверняка и останется.

    Этот единственный пункт лихтенштейнцы заработали в своей предпоследней сыгранной встрече в данном турнире, расписав выездную мировую со сборной Армении, сыграв со счетом 1:1.

  • Настоящее и будущее сборной Испании. Гави покорил всех своей игрой против Италии
  • Полузащитник «Барселоны» стал самым молодым дебютантом «фурии рохи»
  • Вчера

    • В прошлом туре коллектив потерпел разгром на своем поле от Северной Македонии (0:4).

    До этого «футбольный карлик» проиграл пять поединков квалификации с общим счетом 1:14. В этот период было и домашнее фиаско от своего предстоящего противника — 1:4.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,10.

    100ИгратьБонус новым игрокамvulkan 122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet

    Успех гостей оценивается в 29,00, тогда как ничья — в 9,00.

    Наши прогноз и ставка — Исландия будет выигрывать после стартовых 15 минут матча за 3,40.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.55
  • Прогноз на матч Барыс — Ак Барс
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Италия — Бельгия
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.21
  • Прогноз на матч Тенерифе — Аморебьета
  • Футбол
  • Сегодня в 19:15
    •  2.58
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.00
  • Прогноз на матч Испания — Франция
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.05
  • Прогноз на матч Сантос — Гремио
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Фуэнлабрада — Леганес
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Боливия — Перу
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  8.13
  • Экспресс дня 10 октября
  • Сегодня в 23:30
    •  2.04
  • Прогноз на матч Венесуэла — Эквадор
  • Футбол
  • Сегодня в 23:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Колумбия — Бразилия
  • Футбол
  • Завтра в 00:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Аргентина — Уругвай
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.75
  • Прогноз на матч Чили — Парагвай
  • Футбол
  • Завтра в 03:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Исландия — Лихтенштейн: прогноз, ставка (3.40), статистика, коэффициенты матча 11.10.2021. Прогнозы на футбол. Исландии будет трудно не вернуться к победам
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры