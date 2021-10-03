«Зенит»
Август питерцы закончили домашней победой над ЦСКА (1:0), а после международной паузы обыграли на своем поле «Ахмат» (3:1).
В Лиге чемпионов подопечные Сергея Семака стартовали выездным поражением от «Челси» (0:1), после чего победили «Рубин» в Казани со счетом 3:1.
В последнем матче «Зенит» дома обыграл «Крылья Советов» (2:1) благодаря ошибочному пенальти, а потом в Лиге чемпионов разгромил шведский «Мальме» (4:0).
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После 9 туров РПЛ «Зенит» с 23 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 21-10, Азмун и Ерохин забили по 5 голов.
«Сочи»
После вылета из еврокубков «Сочи» дома разгромил «Химки» (3:0) в рамках РПЛ, а затем подопечные Федотова на выезде уступил «Крыльям Советов» ( 0:1).
Перед международной паузой «барсы» в Москве одолели «Спартак» со счетом 2:1, а после матчей сборных «Сочи» дома победил «Уфу» со счетом 3:1.
Домашний матч с «Динамо» завершился минимальным поражением 0:1, а в последнем матче сочинцы оказались разгромлены в Краснодаре со счетом 0:3.
После 9-ти туров чемпионата России «Сочи» с 15 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 12-9, Ивелин Попов забил 3 гола.
Прогноз и ставка
На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью в основное время — 5.00, а на победу «Сочи» — 7.20.
В 6 очных встречах команд «Сочи» потерпел 5 поражений и лишь раз победил — в 2017 году, в 1/16 финала Кубка России (3:2 д.в.). В Петербурге «Зенит» побеждал сочинцев со счетом 2:1 и 3:1.
У «Зенита» 4-матчевая победная серия в чемпионате, а дома он выиграл в 8 предыдущих встречах в РПЛ. Прогнозируем, что
В 9 из 10 последних матчей «Зенита» в РПЛ обе команды покидали поле с забитыми голами. Интересны варианты ставок