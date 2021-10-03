Встреча 10-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Сочи» состоится 3 октября. Матч на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге стартует в 16:30 мск. «Зенит» — «Сочи»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

Август питерцы закончили домашней победой над ЦСКА (1:0), а после международной паузы обыграли на своем поле «Ахмат» (3:1).

В Лиге чемпионов подопечные Сергея Семака стартовали выездным поражением от «Челси» (0:1), после чего победили «Рубин» в Казани со счетом 3:1.

В последнем матче «Зенит» дома обыграл «Крылья Советов» (2:1) благодаря ошибочному пенальти, а потом в Лиге чемпионов разгромил шведский «Мальме» (4:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 9 туров РПЛ «Зенит» с 23 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 21-10, Азмун и Ерохин забили по 5 голов. Не сыграют Караваев и Оздоев, под вопросом Кержаков.

«Сочи»

После вылета из еврокубков «Сочи» дома разгромил «Химки» (3:0) в рамках РПЛ, а затем подопечные Федотова на выезде уступил «Крыльям Советов» ( 0:1).

Перед международной паузой «барсы» в Москве одолели «Спартак» со счетом 2:1, а после матчей сборных «Сочи» дома победил «Уфу» со счетом 3:1.

Домашний матч с «Динамо» завершился минимальным поражением 0:1, а в последнем матче сочинцы оказались разгромлены в Краснодаре со счетом 0:3.

Календарь и таблица РПЛ

После 9-ти туров чемпионата России «Сочи» с 15 очками идет на 6-м месте. Разница мячей 12-9, Ивелин Попов забил 3 гола. Под вопросом участие Барсова и Дуганджича.

Прогноз и ставка

На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.42, на ничью в основное время — 5.00, а на победу «Сочи» — 7.20.

В 6 очных встречах команд «Сочи» потерпел 5 поражений и лишь раз победил — в 2017 году, в 1/16 финала Кубка России (3:2 д.в.). В Петербурге «Зенит» побеждал сочинцев со счетом 2:1 и 3:1.

У «Зенита» 4-матчевая победная серия в чемпионате, а дома он выиграл в 8 предыдущих встречах в РПЛ. Прогнозируем, что «Зенит» победит .