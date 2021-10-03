В воскресенье, 3 октября, «Эспаньол» на своем поле примет мадридский «Реал» в восьмом туре испанской Примеры. Встреча, которая пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат», начнется в 17:15 по московскому времени. «Эспаньол» — «Реал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Эспаньол»

«Эспаньол» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея на своем счету 6 очков.

Каталонцы одержали одну победу, трижды сыграли вничью и потерпели три поражения в семи сыгранных турах.

В сентябре команда Висенте Морено обыграла «Алавес» (1:0), поделила очки с «Бетисом» (2:2), а также уступила «Атлетико» (1:2) и «Севилье» (0:2).

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После травм у «Эспаньола» восстанавливаются Фернандо Калеро, Мигелон, Хавьер Пуадо и Янгель Эррера.

«Реал»

Мадридский «Реал» возглавляет турнирную таблицу испанской Примеры с 17 набранными баллами.

В семи сыгранных турах «сливочные» одержали пять побед и дважды сыграли вничью.

В прошлом месяце подопечные Карло Анчелотти выиграли у «Сельты» (5:2), «Валенсии» (2:1) и «Мальорки» (6:1), а также разошлись миром с «Вильярреалом» (0:0).

В Лиге чемпионов мадридцы сначала в гостях одолели «Интер» (1:0), после чего дома сенсационно уступили «Шерифу» (1:2).

Среди травмированных у «Реала» значатся Гарет Бейл, Дани Карвахаль, Марсело, Дани Себальос и Ферлан Менди.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Реала» — 1.68, победа «Эспаньола» — 5.10, ничья — 4.10.

У «сливочных» наметилась черная полоса, ведь после ничьей с «Вильярреалом» они умудрились проиграть «Шерифу».

Очевидно, что это болезненный удар для столь амбициозного клуба, но нам кажется, что мадридцы быстро оправятся, тем более что на фоне чемпиона Молдавии они смотрелись хорошо, просто плохо реализовывали свои моменты.

«Эспаньол» сейчас тоже далек от оптимальных кондиций, поэтому наш прогноз и ставка — «победа "Реала" с форой -1» за 2.07.

Также можно взять «индивидуальный тотал "Реала" больше 2» за 2.27. Два гола — тот минимум, на который должны рассчитывать подопечные Анчелотти. Для них это последняя игра перед международной паузой, так что они должны отдать все силы.