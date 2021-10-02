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    «Монпелье» по традиции одолеет «Страсбур»?

    «Монпелье» — «Страсбур». Прогноз, ставка (к. 2.40) на футбол, Лига 1, 2 октября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Монпелье» — «Страсбур»
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    Жордан Ферри
    «Монпелье» сыграет на своем поле с «Страсбуром» в рамках 9-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 2 октября, начало — в 18:00 мск. «Монпелье» — «Страсбур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 02 Октября 2021 года
    Монпелье
  • Франция. Лига 1
    •  Монпелье 18:00 Страсбург Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.40
  • X
  • 3.55
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
    •

    «Монпелье»

    Эта команда стартовала не лучшим образом. А как еще назвать пребывание «Монпелье» вблизи группы аутсайдеров Лиги 1?!

    На текущий момент в активе у «Монпелье» лишь 9 очков. Команда занимает скромное 14 место, имея нулевую разницу забитых и пропущенных мячей — 15:15.

    В минувшем туре «Монпелье» уступил. Впрочем, поражение от сильнейшего клуба Франции ПСЖ (2:0) читалось изначально.

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    Против «Страсбура» команда играет довольно-таки удачно. В пяти последних сыгранных поединках «Монпелье» добыл четыре виктории при одной коллизии.

    «Страсбур»

    Эта команда стартовала неудачно, но постепенно поправила свое турнирное положение. Теперь «Страсбур» поднялся ближе к экватору турнирной таблицы.

    На текущий момент «Страсбур» занимает вполне привычное для себя 12 место. Более того, забив 12 мячей, команда пропустила на гол больше. Типичный середняк — ни дать, ни взять.

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    • В минувшем туре «Страсбур» не смог завоевать хотя балл. Дома команда билась с действующим чемпионом «Лиллем», но уступила (1:2).

    Более того, отчетный поединок команда проведет в несколько ослабленном составе. Ведущий хавбек Адриен Томассон был удален в предыдущем матче, и отсидит дисквалификацию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Монпелье» за 2.40, на ничью за 3.60, а на «Страсбур» — за 2.80.

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    «Монпелье» традиционно удачно играет против «Страсбура».

    «Страсбур» нестабилен, чередуя успешные матчи с провальными.

    «Монпелье» выглядит монолитнее оппонента, и явно намереваются взять три очка в родных стенах. Наши прогноз и ставка — Победа «Монпелье» с коэффициентом 2.40.

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    «Монпелье» — «Страсбур»: прогноз, ставка (2.40), статистика, коэффициенты матча 02.10.2021. Прогнозы на футбол. «Монпелье» по традиции одолеет «Страсбур»?
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