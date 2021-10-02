«Монпелье» сыграет на своем поле с «Страсбуром» в рамках 9-го тура чемпионата Франции. Матч пройдет 2 октября, начало — в 18:00 мск. «Монпелье» — «Страсбур»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Монпелье»

Эта команда стартовала не лучшим образом. А как еще назвать пребывание «Монпелье» вблизи группы аутсайдеров Лиги 1?!

На текущий момент в активе у «Монпелье» лишь 9 очков. Команда занимает скромное 14 место, имея нулевую разницу забитых и пропущенных мячей — 15:15.

В минувшем туре «Монпелье» уступил. Впрочем, поражение от сильнейшего клуба Франции ПСЖ (2:0) читалось изначально.

Все прогнозы на Лигу 1

Против «Страсбура» команда играет довольно-таки удачно. В пяти последних сыгранных поединках «Монпелье» добыл четыре виктории при одной коллизии.

«Страсбур»

Эта команда стартовала неудачно, но постепенно поправила свое турнирное положение. Теперь «Страсбур» поднялся ближе к экватору турнирной таблицы.

На текущий момент «Страсбур» занимает вполне привычное для себя 12 место. Более того, забив 12 мячей, команда пропустила на гол больше. Типичный середняк — ни дать, ни взять.

В минувшем туре «Страсбур» не смог завоевать хотя балл. Дома команда билась с действующим чемпионом «Лиллем», но уступила (1:2).

Более того, отчетный поединок команда проведет в несколько ослабленном составе. Ведущий хавбек Адриен Томассон был удален в предыдущем матче, и отсидит дисквалификацию.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Монпелье» за 2.40, на ничью за 3.60, а на «Страсбур» — за 2.80.

«Монпелье» традиционно удачно играет против «Страсбура» .

«Страсбур» нестабилен, чередуя успешные матчи с провальными.

«Монпелье» выглядит монолитнее оппонента, и явно намереваются взять три очка в родных стенах. Наши прогноз и ставка — Победа «Монпелье» с коэффициентом 2.40.