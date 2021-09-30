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    Поможет ли «Наполи» опыт Спаллетти в матче со «Спартаком»?

    «Наполи» — «Спартак». Ставка (к. 2.02) на Лигу Европы 30 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Наполи» — «Спартак»
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    Лучано Спаллетти
    Московский «Спартак» сыграет на выезде с итальянским «Наполи» во втором туре группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 30 сентября 2021 года, начало — в 19:45 мск. «Наполи» — «Спартак»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа C 30 Сентября 2021 года
    Наполи
  • Неаполь
    •  Наполи 19:45 Спартак Спартак
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.26
  • X
  • 6.20
  • 2
  • 10.50
  • Ставка!
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    «Наполи»

    Неаполитанцы начали сентябрь с домашней победы над «Ювентусом» (2:1) в Серии А. А в Лиге Европы они, отыгравшись с 0:2, едва унесли ноги в выездном матче с «Лестером» — 2:2.

    Затем в чемпионате Италии подопечные Лучано Спаллетти с одинаковым счетом 4:0 разгромили на выезде сначала «Удинезе», а потом и «Сампдорию».

    В последнем матче «Наполи» дома обыграл «Кальяри» (2:0) и после 6 туров Серии А со стопроцентным результатом возглавляет таблицу.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Разница мячей 16-2, Виктор Осимхен забил 4 гола в Серии А и 2 в ЛЕ. Матч может пропустить хавбек Станислав Лоботка.

    «Спартак»

    Красно-белые начали выступление в еврокубках с квалификации Лиги чемпионов, где они уступили лиссабонской «Бенфике», проиграв в августе оба матча со счетом 0:2.

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  • 25/09/2021

    • В стартовом матче Лиги Европы подопечные Руя Витории уступили на своем поле польской «Легии», пропустив единственный мяч на последних минутах — 0:1.

    В последних матчах «Спартак» сначала проиграл в столичном дерби ЦСКА (0:1), а потом на своем поле одолел «Уфу» (2:0).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    С 13 очками после 9 туров «Спартак» идет на 8-м месте. Разница мячей 10-8, Понсе забил 4 гола. Не сыграют Зобнин, Мелкадзе и Маслов, под вопросом Ларссон, Хендрикс и Кутепов.

    Прогноз и ставка

    На победу «Наполи» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.26, на ничью в основное время — 6.40, а на победу «Спартака» — 11.00.

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    В 3 предыдущих сезонах, когда «Наполи» участвовал на групповой стадии ЛЕ, он занимал 1-е место в квартете. В последний раз, когда «Спартак» играл на групповом этапе ЛЕ, он не смог подняться выше 4-й строчки.

    «Наполи» не проиграл в 7 из 8 последних матчей в ЛЕ (4 победы, 3 ничьи). Прогнозируем, что «Наполи» победит в верховом матче .

    Интересны варианты ставок «Обе забьют — нет» за 1.72 и ТБ 2,5 за 1.53.

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    «Наполи» — «Спартак»: прогноз, ставка (2.02), статистика, коэффициенты матча 30.09.2021. Прогнозы на футбол. Поможет ли «Наполи» опыт Спаллетти в матче со «Спартаком»?
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