25 сентября в Петербурге «Зенит» сыграет против самарских «Крыльев Советов» в 9-м туре РПЛ. Стартовый свисток на Газпром Арене« будет дан в 16:30 по мск. «Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Зенит»

После трех побед на старте сезона РПЛ, «Зенит» в середине августа впервые потерял очки. на выезде сыграв вничью с «Локомотивом» (1:1). Следующий матч также закончился со счетом 1:1 — с «Уфой» на выезде.

Август питерцы закончили домашней победой над ЦСКА (1:0). а после международной паузы обыграли на своем поле «Ахмат» (3:1).

В Лиге чемпионов подопечные Сергея Семака стартовали выездным поражением от «Челси» (0:1), а в последнем матче победили «Рубин» в Казани со счетом 3:1.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

После 8 туров РПЛ «Зенит» с 20 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 19-9, Азмун и Ерохин забили по 5 голов. Не сыграет Оздоев, под вопросом Азмун, Караваев и Ловрен.

«Крылья Советов»

Самарцы начали сезон серией из трех поражений и лишь в середине августа прервали ее выездной ничьей с «Рубином» (1:1). В следующем матче удалось одолеть дома «Сочи» (1:0).

Перед международной паузой «Крылья» развили успех выездной победой над «Уфой» (2:1), но после матчей сборных самарцы проиграли «Локомотиву» (0:2) в Москве.

В последних матчах подопечные Игоря Осинькина дома победили «Ростов» (4:2) в матче РПЛ, а потом в Кубке России уничтожили ногинское «Знамя» (10:0).

Календарь и таблица РПЛ

После 8 туров РПЛ «Крылья Советов» с 10 очками идут на 10-м месте. Разница мячей 10-11, 3 гола забил Иван Сергеев.

Прогноз и ставка

На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.37, на ничью в основное время — 5.40, а на победу «Крыльев Советов» — 8.00.

«Крылья Советов» питерцы обыграли в 7 предыдущих очных поединках в чемпионате. При этом в целом дома у «Зенита» беспроигрышная серия из 12 матчей в РПЛ (11 побед, 1 ничья), а победная из 6 встреч.

На своем поле в этом розыгрыше Премьер-лиги команда выиграла во всех матчах.Прогнозируем, что «Зенит» победит .