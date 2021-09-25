«Зенит»
После трех побед на старте сезона РПЛ, «Зенит» в середине августа впервые потерял очки. на выезде сыграв вничью с «Локомотивом» (1:1). Следующий матч также закончился со счетом 1:1 — с «Уфой» на выезде.
Август питерцы закончили домашней победой над ЦСКА (1:0). а после международной паузы обыграли на своем поле «Ахмат» (3:1).
В Лиге чемпионов подопечные Сергея Семака стартовали выездным поражением от «Челси» (0:1), а в последнем матче победили «Рубин» в Казани со счетом 3:1.
Прогнозы на чемпионат России по футболу
После 8 туров РПЛ «Зенит» с 20 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 19-9, Азмун и Ерохин забили по 5 голов. Не сыграет Оздоев, под вопросом Азмун, Караваев и Ловрен.
«Крылья Советов»
Самарцы начали сезон серией из трех поражений и лишь в середине августа прервали ее выездной ничьей с «Рубином» (1:1). В следующем матче удалось одолеть дома «Сочи» (1:0).
Перед международной паузой «Крылья» развили успех выездной победой над «Уфой» (2:1), но после матчей сборных самарцы проиграли «Локомотиву» (0:2) в Москве.
В последних матчах подопечные Игоря Осинькина дома победили «Ростов» (4:2) в матче РПЛ, а потом в Кубке России уничтожили ногинское «Знамя» (10:0).
После 8 туров РПЛ «Крылья Советов» с 10 очками идут на 10-м месте. Разница мячей 10-11, 3 гола забил Иван Сергеев.
Прогноз и ставка
На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.37, на ничью в основное время — 5.40, а на победу «Крыльев Советов» — 8.00.
«Крылья Советов» питерцы обыграли в 7 предыдущих очных поединках в чемпионате. При этом в целом дома у «Зенита» беспроигрышная серия из 12 матчей в РПЛ (11 побед, 1 ничья), а победная из 6 встреч.
На своем поле в этом розыгрыше Премьер-лиги команда выиграла во всех матчах.Прогнозируем, что
Интересны варианты ставок