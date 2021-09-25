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    Продлит ли «Зенит» серию домашних побед матчем с «Крыльями»?

    «Зенит» — «Крылья Советов». Прогноз, ставка (к. 2.19) на чемпионат России по футболу 25 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Зенит Прогнозы на Крылья Советов Календарь РПЛ
    Прогноз и ставки на «Зенит» — «Крылья Советов»
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    «Зенит»
    25 сентября в Петербурге «Зенит» сыграет против самарских «Крыльев Советов» в 9-м туре РПЛ. Стартовый свисток на Газпром Арене« будет дан в 16:30 по мск. «Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Сентября 2021 года
    Зенит
  • Санкт-Петербург
    •  Зенит 16:30 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    «Зенит»

    После трех побед на старте сезона РПЛ, «Зенит» в середине августа впервые потерял очки. на выезде сыграв вничью с «Локомотивом» (1:1). Следующий матч также закончился со счетом 1:1 — с «Уфой» на выезде.

    Август питерцы закончили домашней победой над ЦСКА (1:0). а после международной паузы обыграли на своем поле «Ахмат» (3:1).

    В Лиге чемпионов подопечные Сергея Семака стартовали выездным поражением от «Челси» (0:1), а в последнем матче победили «Рубин» в Казани со счетом 3:1.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    После 8 туров РПЛ «Зенит» с 20 очками возглавляет таблицу. Разница мячей 19-9, Азмун и Ерохин забили по 5 голов. Не сыграет Оздоев, под вопросом Азмун, Караваев и Ловрен.

    «Крылья Советов»

    Самарцы начали сезон серией из трех поражений и лишь в середине августа прервали ее выездной ничьей с «Рубином» (1:1). В следующем матче удалось одолеть дома «Сочи» (1:0).

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  • Казанский «Рубин» потерпел домашнее поражение со счетом 1:3 от питерского «Зенита» в матче 8-го тура чемпионата России. Рассказываем, как это было
  • 20/09/2021

    • Перед международной паузой «Крылья» развили успех выездной победой над «Уфой» (2:1), но после матчей сборных самарцы проиграли «Локомотиву» (0:2) в Москве.

    В последних матчах подопечные Игоря Осинькина дома победили «Ростов» (4:2) в матче РПЛ, а потом в Кубке России уничтожили ногинское «Знамя» (10:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    После 8 туров РПЛ «Крылья Советов» с 10 очками идут на 10-м месте. Разница мячей 10-11, 3 гола забил Иван Сергеев.

    Прогноз и ставка

    На победу «Зенита» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.37, на ничью в основное время — 5.40, а на победу «Крыльев Советов» — 8.00.

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    «Крылья Советов» питерцы обыграли в 7 предыдущих очных поединках в чемпионате. При этом в целом дома у «Зенита» беспроигрышная серия из 12 матчей в РПЛ (11 побед, 1 ничья), а победная из 6 встреч.

    На своем поле в этом розыгрыше Премьер-лиги команда выиграла во всех матчах.Прогнозируем, что «Зенит» победит.

    Интересны варианты ставок «Обе забьют -нет» за 1.91 и ТБ 2,5 за 1.53.

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    «Зенит» — «Крылья Советов»: прогноз, ставка (2.19), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. Продлит ли «Зенит» серию домашних побед матчем с «Крыльями»?
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