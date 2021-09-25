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    «Реал» обыграет «Вильярреал» с крупным счетом?

    «Реал» Мадрид — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.38) и ставки на чемпионат Испании 25 сентября 2021 года

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    Карим Бензема
    Мадридский «Реал» сыграет на своем поле против «Вильярреала» в седьмом туре чемпионата Испании. Матч пройдет 25 сентября на «Сантьяго Бернабеу», начало — в 22:00 мск. «Реал» Мадрид — «Вильярреал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 25 Сентября 2021 года
    Реал Мадрид
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    «Реал» Мадрид

    «Реал» единолично возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги после шести туров. Сейчас в активе «Мадриде» 16 очков.

    Надо признать, что «Мадрид» шикарно стартовал. Было немало опасений, но под руководством Карло Анчелотти команда играет заметно лучше. Хуже после расставания с Зинедином Зиданом и Серхио Рамосом точно не стало.

    Среди недели «Королевский клуб» нокаутировал на своем поле «Мальорку» — 6:1. Одним из лучших снова был Карин Бензема, забивший два мяча и дважды ассистировавший партнерам. У француза в этом чемпионате уже восемь забитых мячей и семь результативных передач. И если что, это рекорд, о котом подробнее можно узнать здесь.

    Перед этим «Реал» одержал волевую победу над «Валенсией», забив оба мяча незадолго до финального свистка. Автором решающего гола стал, конечно же, Бензема.

    «Реал» выиграл пять предыдущих матчей с общим счетом 15:4.

    «Вильярреал»

    Тем временем «Вильярреал», набравший семь очков, после пяти сыграных матчей находится на 11-й строчке. У гостей есть еще игра в запасе.

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  • 21/09/2021

    • Первые четыре матча с участием команды Унаи Эмери завершились вничью. Причем в трех случаях со счетом 0:0. Такие ужасные результаты могут быть только в чемпионате Испании.

    «Вильярреал» прорвало только в прошлом туре. «Субмарина» одержала крупную победу над «Эльче» — 4:1.

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    Первый матч «Субмарины» в групповом этапе Лиги чемпионов тоже завершился вничью. «Вильярреал» не удержал победный счет в домашней игре против «Аталанты» (2:2).

    Прогноз и ставка

    На «Реал» в этом матче можно поставить за 1.56, ничью букмекеры предлагают за 4.85, а победу «Вильярреала» — за 6.45.

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    «Вильярреал» очень серьезный соперник, но «Реал» сейчас настолько хорошо, что закрадываются вполне логичные сомнения, что гости смогут набрать хотя бы одно очко.

    Ставка — победа «Реала» с форой (-1,5) за 2.38.

    Также можно рассмотреть ставку на тотал «Реала» больше 2,5 за 2.62.

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    «Реал» Мадрид — «Вильярреал»: прогноз, ставка (2.38), статистика, коэффициенты матча 25.09.2021. Прогнозы на футбол. «Реал» обыграет «Вильярреал» с крупным счетом?
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