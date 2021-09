Бензема установил рекорд результативности в XXI веке

Нападающий мадридского «Реала»установил новый рекорд результативности после шести туров в топ-5 европейских чемпионатов.

В матче против «Мальорки», в котором «Королевский клуб» одержал победу со счетом 6:1, французский футболист стал автором двух забитых мячей и двух результативных передач.

Всего после шести туров чемпионата Испании в активе Бензема 15 (8+7) очков по системе «гол+пас».

По данным Opta, это рекордный показатель для топ-5 европейских лиг в XXI веке, если учитывать стартовые шесть матчей сезона.

