«Торпедо» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Торпедо»

«Торпедо» не выигрывает уже три матча к ряду. С такими темпами команда Александра Бородюка вполне может повторить пике прошлого сезона, когда «Торпедо» управлял Сергей Игнашевич.

На текущий момент в активе у торпедовцев 25 очков. Москвичи опережают идущий следом «Оренбург» лишь по дополнительным показателям.

В минувшем туре «Торпедо» вновь потеряло очки. Дома команда Бородюка еле спасла ничью с «Томью» (3:3).

Прогнозы на ФНЛ

Этот поединок пропустит дисквалифицированный Алексей Померко. Зато на счету Амура Калмыкова уже 10 голов, так что забивать у «Торпедо» есть кому.

«Оренбург»

Команда Марцела Лички на всех парах несется к лидерству. При этом стабильности «Оренбургу» несколько недостает.

На текущий момент «Оренбург» занимает 2 место с 25 очками в активе. Причем забили подопечные Лички всего 21 мяч в 11 матчах, пропустив в свои ворота 8.

В минувшем туре «Оренбург» переиграл молодых краснодарцев (2:0). До этого команда на выезде разбила под орех «КАМАЗ» (0:4).

«Оренбург» уже отошел от домашней коллизии в игре с «Ротором». Так что команда в отличном настроении подходит к центральному матчу первого круга.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 2.35, на ничью за 2.90, а на «Оренбург» — за 3.35.

Хозяева попали в пелену неудач, и наверняка постараются, как минимум, не уступить .

«Оренбург» бьется за лидерство, к тому же отлично обороняется.

Обе команды уверенно движутся в РПЛ, и явно не намерены отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.