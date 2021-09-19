«Торпедо»
«Торпедо» не выигрывает уже три матча к ряду. С такими темпами команда Александра Бородюка вполне может повторить пике прошлого сезона, когда «Торпедо» управлял Сергей Игнашевич.
На текущий момент в активе у торпедовцев 25 очков. Москвичи опережают идущий следом «Оренбург» лишь по дополнительным показателям.
В минувшем туре «Торпедо» вновь потеряло очки. Дома команда Бородюка еле спасла ничью с «Томью» (3:3).
Этот поединок пропустит дисквалифицированный Алексей Померко. Зато на счету Амура Калмыкова уже 10 голов, так что забивать у «Торпедо» есть кому.
«Оренбург»
Команда Марцела Лички на всех парах несется к лидерству. При этом стабильности «Оренбургу» несколько недостает.
На текущий момент «Оренбург» занимает 2 место с 25 очками в активе. Причем забили подопечные Лички всего 21 мяч в 11 матчах, пропустив в свои ворота 8.
В минувшем туре «Оренбург» переиграл молодых краснодарцев (2:0). До этого команда на выезде разбила под орех «КАМАЗ» (0:4).
«Оренбург» уже отошел от домашней коллизии в игре с «Ротором». Так что команда в отличном настроении подходит к центральному матчу первого круга.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 2.35, на ничью за 2.90, а на «Оренбург» — за 3.35.
«Оренбург» бьется за лидерство, к тому же отлично обороняется.
Обе команды уверенно движутся в РПЛ, и явно не намерены отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.