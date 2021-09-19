ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Месси не впечатлил в матче с «Брюгге»Месси не усиливает атаку и портит оборону ПСЖ «Локомотив» — «Марсель»На характере. «Локомотив» в меньшинстве спасся в матче с «Марселем» Антуан ГризманнПримера. «Атлетико» сыграет с «Атлетиком», «Реал» в гостях у «Валенсии»
  • 23:57
    • «Ньюкасл» и «Лидс» сильнейшего не выявили
  • 20:29
    • Самсонова вышла в полуфинал турнира в Люксембурге
  • 18:36
    • Немецкий футбольный союз выступил против проведения ЧМ раз в два года
  • 18:18
    • Гетце — лучший игрок недели в Лиге Европы
  • 17:49
    • Стал известен чистый убыток «Манчестер Юнайтед» по итогам прошлого сезона
    Все новости спорта

    В центральном матче ФНЛ забивать будут все?

    «Торпедо» — «Оренбург». Прогноз, ставка (к. 2.10) на футбол, ФНЛ, 19 сентября 2021 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Торпедо Прогнозы на Оренбург Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Торпедо» — «Оренбург»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Амур Калмыков
    «Торпедо» сыграет на своем поле с «Оренбургом» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 19 сентября, начало — в 17:00 мск. «Торпедо» — «Оренбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    «Торпедо»

    «Торпедо» не выигрывает уже три матча к ряду. С такими темпами команда Александра Бородюка вполне может повторить пике прошлого сезона, когда «Торпедо» управлял Сергей Игнашевич.

    На текущий момент в активе у торпедовцев 25 очков. Москвичи опережают идущий следом «Оренбург» лишь по дополнительным показателям.

    В минувшем туре «Торпедо» вновь потеряло очки. Дома команда Бородюка еле спасла ничью с «Томью» (3:3).

    Прогнозы на ФНЛ

    Этот поединок пропустит дисквалифицированный Алексей Померко. Зато на счету Амура Калмыкова уже 10 голов, так что забивать у «Торпедо» есть кому.

    «Оренбург»

    Команда Марцела Лички на всех парах несется к лидерству. При этом стабильности «Оренбургу» несколько недостает.

    На текущий момент «Оренбург» занимает 2 место с 25 очками в активе. Причем забили подопечные Лички всего 21 мяч в 11 матчах, пропустив в свои ворота 8.

  • Месси не усиливает атаку и портит оборону ПСЖ
  • Почему звездный форвард пока не впечатляет?
  • Вчера

    • В минувшем туре «Оренбург» переиграл молодых краснодарцев (2:0). До этого команда на выезде разбила под орех «КАМАЗ» (0:4).

    «Оренбург» уже отошел от домашней коллизии в игре с «Ротором». Так что команда в отличном настроении подходит к центральному матчу первого круга.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Торпедо» за 2.35, на ничью за 2.90, а на «Оренбург» — за 3.35.

    122ИгратьУдвоение вашего депозита22bet 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Хозяева попали в пелену неудач, и наверняка постараются, как минимум, не уступить.

    «Оренбург» бьется за лидерство, к тому же отлично обороняется.

    Обе команды уверенно движутся в РПЛ, и явно не намерены отсиживаться в обороне. Наши прогноз и ставка — Обе забьют с коэффициентом 2.10.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.30
  • Прогноз на матч Амур — Металлург Мг
  • Хоккей
  • Сегодня в 10:00
    •  2.58
  • Прогноз на матч Паолини — Путинцева
  • Теннис
  • Сегодня в 12:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Уфа — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Астана — Актобе
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Салават Юлаев — Динамо Минск
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Самсонова — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Трактор — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 15:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Йокерит — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 16:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Дженоа — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  1.88
  • Прогноз на матч Аугсбург — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.83
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Саутгемптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Торпедо» — «Оренбург»: прогноз, ставка (2.10), статистика, коэффициенты матча 19.09.2021. Прогнозы на футбол. В центральном матче ФНЛ забивать будут все?
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры