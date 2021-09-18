«Манчестер Сити»
«Манчестер Сити» среди недели разнес «Лейпциг» в матче первого тура Лиги чемпионов. Яркая победа со счетом 6:3, но, кажется, Пеп Гвардиола все равно остался чем-то недоволен.
Сразу после матча тренер очень эмоционально что-то рассказывал Джеку Грилишу и Рияду Марезу. Парни отлично терзали защиту соперника, но при этом не очень усердно отрабатывали в обороне, а в системе Гвардиолы это один из обязательных пунктов.
Но нет сомнений, что «Ман Сити» на ходу. Четыре предыдущих матча «горожане» выиграли с
В АПЛ действующий чемпион стартовал с поражения от «Тоттенхэма», но потом были три уверенные победы. В предыдущем туре «Ман Сити» выиграл на выезде у «Лестера».
«Саутгемптон»
Тем временем «Саутгемптон» пока еще не побеждал в новом сезоне АПЛ. После четырех туров «святые» находятся на 14 месте.
При этом на данный момент у «Саутгемптона» серия из трех матчей без поражений. В первом туре команда Ральфа Хазенюттля уступила «Эвертону», после чего трижды сыграла вничью.
Прогноз и ставка
На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают за 9.20, а победу «Саутгемптона» — за 20.50.
«Саутгемптон» классно сыграл против «Манчестер Юнайтед» (1:1) — абсолютно закономерный результат. Но встреча с другим «Манчестером» это совершенно другая история.
Единственный шанс гостей заключается в том, что соперник после матча с Лиге чемпионов, возможно, будет не такой бодрый.
Ставка — победа «Манчестер Сити» + обе команды забьют за 2.83.
Также можно рассмотреть ставку на гол «Саутгемптона» за 2.08. «Лейпциг» показал, что у «Сити» тоже есть проблемы в обороне.