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    «Ман Сити» обыграет «Саутгемптон» с крупным счетом?

    «Манчестер Сити» — «Саутгемптон». Прогноз (к. 2.83) и ставки на чемпионат Англии 18 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»
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    «Ман Сити» забил 17 мячей в четырех предыдущих матчах
    «Манчестер Сити» сыграет на своем поле против «Саутгемптона» в рамках пятого тура чемпионата Англии. Матч пройдет 18 сентября, начало — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 18 Сентября 2021 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 17:00 Саутгемптон Саутгемптон
  • Саутгемптон
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.14
  • X
  • 8.50
  • 2
  • 17.00
  • Ставка!
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» среди недели разнес «Лейпциг» в матче первого тура Лиги чемпионов. Яркая победа со счетом 6:3, но, кажется, Пеп Гвардиола все равно остался чем-то недоволен.

    Сразу после матча тренер очень эмоционально что-то рассказывал Джеку Грилишу и Рияду Марезу. Парни отлично терзали защиту соперника, но при этом не очень усердно отрабатывали в обороне, а в системе Гвардиолы это один из обязательных пунктов.

    Но нет сомнений, что «Ман Сити» на ходу. Четыре предыдущих матча «горожане» выиграли с общим счетом 17:3. Как говорится, без комментариев.

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    • В АПЛ действующий чемпион стартовал с поражения от «Тоттенхэма», но потом были три уверенные победы. В предыдущем туре «Ман Сити» выиграл на выезде у «Лестера».

    «Саутгемптон»

    Тем временем «Саутгемптон» пока еще не побеждал в новом сезоне АПЛ. После четырех туров «святые» находятся на 14 месте.

    При этом на данный момент у «Саутгемптона» серия из трех матчей без поражений. В первом туре команда Ральфа Хазенюттля уступила «Эвертону», после чего трижды сыграла вничью.

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    «Саутгемптон» отобрал очки у «Манчестер Юнайтед» и расписал мировые с «Ньюкаслом» и «Вест Хэмом». Такие результаты тоже вселяют оптимизм.

    Прогноз и ставка

    На «Манчестер Сити» в этом матче можно поставить за 1.18, ничью букмекеры предлагают за 9.20, а победу «Саутгемптона» — за 20.50.

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    «Саутгемптон» классно сыграл против «Манчестер Юнайтед» (1:1) — абсолютно закономерный результат. Но встреча с другим «Манчестером» это совершенно другая история.

    Единственный шанс гостей заключается в том, что соперник после матча с Лиге чемпионов, возможно, будет не такой бодрый.

    Ставка — победа «Манчестер Сити» + обе команды забьют за 2.83.

    Также можно рассмотреть ставку на гол «Саутгемптона» за 2.08. «Лейпциг» показал, что у «Сити» тоже есть проблемы в обороне.

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    «Манчестер Сити» — «Саутгемптон»: прогноз, ставка (2.83), статистика, коэффициенты матча 18.09.2021. Прогнозы на футбол. «Ман Сити» обыграет «Саутгемптон» с крупным счетом?
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