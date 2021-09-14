«Барселона» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Каталонцы под руководством Рональда Кумана не смогли стать чемпионами Испании. Впрочем, это делает «Барселону» менее авторитетным клубом.

Да, потеря Лионеля Месси наверняка не пройдет бесследно, но команда и усилилась неплохо. Чего только стоит Серхио Агуэро, который, впрочем, в этом матче не сыграет.

В Примере «Барселона» только набирает обороты. Победы даются с натугой, но хотя бы инвертируется в игровые схемы Кумана Мемфис Депай!

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Помимо Агуэро, в этом поединке Куман не сможет рассчитывать на Жорди Альбу и Серджино Деста. Получил повреждение форвард Мартин Брэйтуэйт.

«Бавария»

В своем чемпионате мюнхенский клуб не знает себе равных. Роберт Левандовски ставит рекорд за рекордом, забивая в каждом матче.

Вот и минувший тур Бундеслиги «Бавария» вновь провела ударно. На выезде команда разнесла в щепки «Лейпциг» (1:4).

Даже тот факт, что сейчас «Бавария» занимает 2 место в чемпионате, ни о чем не говорит. Лидерство «Вольфсбурга», по большей части, сенсационное.

Левандовски забил уже 6 мячей в чемпионате. Наверняка форвард привычно пополнит свой голевой багаж и в этой встрече.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 2.10, на ничью за 4.06, а на «Барселону» — за 3.28.

Каталонцы в последние годы неудачно играют с «Баварией», но наверняка не уступят в родных стенах .

Немцы видятся фаворитом противостояния, но для победы гостям может чего-то не хватить.

Обе команды прекрасно атакуют, но каталонцам голы даются слишком уж натужно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 4.06. Для остальных — более умеренный прогноз.