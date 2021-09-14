«Барселона»
Каталонцы под руководством Рональда Кумана не смогли стать чемпионами Испании. Впрочем, это делает «Барселону» менее авторитетным клубом.
Да, потеря Лионеля Месси наверняка не пройдет бесследно, но команда и усилилась неплохо. Чего только стоит Серхио Агуэро, который, впрочем, в этом матче не сыграет.
В Примере «Барселона» только набирает обороты. Победы даются с натугой, но хотя бы инвертируется в игровые схемы Кумана Мемфис Депай!
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Помимо Агуэро, в этом поединке Куман не сможет рассчитывать на Жорди Альбу и Серджино Деста. Получил повреждение форвард Мартин Брэйтуэйт.
«Бавария»
В своем чемпионате мюнхенский клуб не знает себе равных. Роберт Левандовски ставит рекорд за рекордом, забивая в каждом матче.
Вот и минувший тур Бундеслиги «Бавария» вновь провела ударно. На выезде команда разнесла в щепки «Лейпциг» (1:4).
Даже тот факт, что сейчас «Бавария» занимает 2 место в чемпионате, ни о чем не говорит. Лидерство «Вольфсбурга», по большей части, сенсационное.
Левандовски забил уже 6 мячей в чемпионате. Наверняка форвард привычно пополнит свой голевой багаж и в этой встрече.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 2.10, на ничью за 4.06, а на «Барселону» — за 3.28.
Немцы видятся фаворитом противостояния, но для победы гостям может чего-то не хватить.
Обе команды прекрасно атакуют, но каталонцам голы даются слишком уж натужно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 4.06. Для остальных — более умеренный прогноз.