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    Паритет на «Камп Ноу»?

    «Барселона» — «Бавария». Дерзкая ставка за 4.06 на матч Лиги чемпионов 14 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Бавария»
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    Рональд Куман
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Баварией» в рамках 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 14 сентября, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 14 Сентября 2021 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Барселона»

    Каталонцы под руководством Рональда Кумана не смогли стать чемпионами Испании. Впрочем, это делает «Барселону» менее авторитетным клубом.

    Да, потеря Лионеля Месси наверняка не пройдет бесследно, но команда и усилилась неплохо. Чего только стоит Серхио Агуэро, который, впрочем, в этом матче не сыграет.

    В Примере «Барселона» только набирает обороты. Победы даются с натугой, но хотя бы инвертируется в игровые схемы Кумана Мемфис Депай!

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    Помимо Агуэро, в этом поединке Куман не сможет рассчитывать на Жорди Альбу и Серджино Деста. Получил повреждение форвард Мартин Брэйтуэйт.

    «Бавария»

    В своем чемпионате мюнхенский клуб не знает себе равных. Роберт Левандовски ставит рекорд за рекордом, забивая в каждом матче.

    Вот и минувший тур Бундеслиги «Бавария» вновь провела ударно. На выезде команда разнесла в щепки «Лейпциг» (1:4).

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    • Даже тот факт, что сейчас «Бавария» занимает 2 место в чемпионате, ни о чем не говорит. Лидерство «Вольфсбурга», по большей части, сенсационное.

    Левандовски забил уже 6 мячей в чемпионате. Наверняка форвард привычно пополнит свой голевой багаж и в этой встрече.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Баварию» за 2.10, на ничью за 4.06, а на «Барселону» — за 3.28.

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    Каталонцы в последние годы неудачно играют с «Баварией», но наверняка не уступят в родных стенах.

    Немцы видятся фаворитом противостояния, но для победы гостям может чего-то не хватить.

    Обе команды прекрасно атакуют, но каталонцам голы даются слишком уж натужно. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 4.06. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Барселона» — «Бавария»: прогноз, ставка (4.06), статистика, коэффициенты матча 14.09.2021. Прогнозы на футбол. Паритет на «Камп Ноу»?
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