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    Какой старт в Лиге чемпионов ждет «Барселону» без Месси?

    «Барселона» — «Бавария». Прогноз (к. 2.03) и ставки на матч футбольной Лиги чемпионов 14 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Бавария»
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    Мемфис Депай
    Во вторник, 14 сентября, каталонская «Барселона» на своем поле примет мюнхенскую «Баварию» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Камп Ноу», начнется в 22:00 по московскому времени. «Барселона» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 14 Сентября 2021 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Бавария Бавария
  • Мюнхен
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.35
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.05
  • Ставка!
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    «Барселона»

    Межсезонье сложилось для «Барселоны» просто ужасно. Хоть она и подписала Мемфиса Депая, Серхио Агуэро и Эрика Гарсию, ей пришлось расстаться со своей легендой — Лионелем Месси.

    Потеря столь значимой личности вряд ли быстро забудется, но главный тренер Рональд Куман делает все возможное, чтобы его подопечные не раскисали.

    В стартовых трех турах Примеры «сине-гранатовые» набрали 7 очков, обыграв «Хетафе» (2:1) и «Реал Сосьедад» (4:2), а также разойдясь миром с «Атлетиком» (1:1).

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    В лазарете «Барселоны» находятся Усман Дембеле, Серхио Агуэро, Ансу Фати, Мартин Брейтуэйт, Серджи Роберто, Жерар Пике и Жорди Альба, хотя некоторые из этих игроков, скорее всего, успеют восстановиться ко вторнику.

    «Бавария»

    «Бавария» в межсезонье получила нового главного тренера в лице Юлиана Нагельсманна, пришедшего на смену Ханси Флику.

    Под руководством нового наставника мюнхенцы сразу же завоевали трофей, выиграв у дортмундской «Боруссии» (3:1) в матче за Суперкубок Германии.

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    • В Бундеслиге «Бавария» пока идет без потерь, обыграв «Кельн» (3:2), «Герту» (5:0) и «РБ Лейпциг» (4:1).

    Также мюнхенская команда успешно начала поход за Кубком Германии, разгромив «Бремер» (12:0).

    После травм у «Баварии» восстанавливаются Кингсли Коман и Корентен Толиссо.

    Прогноз и ставка

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Баварии» — 2.03, победа «Барселоны» — 3.30, ничья — 3.90.

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    Все мы помним, как около года назад мюнхенцы прошлись катком по каталонцам в четвертьфинале Лиги чемпионов, выиграв 8:2.

    Добыть такое же преимущество в этот раз вряд ли удастся, но у команды Нагельсманна пока не видно явно слабых мест, особенно после возвращения в оборону Люки Эрнандеса и Бенжамена Павара.

    Результаты «Барселоны» на старте этого сезона все еще терпимы, но встреча со столь грозным оппонентом не сулит ничего хорошего. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

    Также можно попробовать ставку «индивидуальный тотал "Баварии" больше 2» за 2.25.

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    «Барселона» — «Бавария»: прогноз, ставка (2.03), статистика, коэффициенты матча 14.09.2021. Прогнозы на футбол. Какой старт в Лиге чемпионов ждет «Барселону» без Месси?
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