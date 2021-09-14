Во вторник, 14 сентября, каталонская «Барселона» на своем поле примет мюнхенскую «Баварию» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на стадионе «Камп Ноу», начнется в 22:00 по московскому времени. «Барселона» — «Бавария»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Межсезонье сложилось для «Барселоны» просто ужасно. Хоть она и подписала Мемфиса Депая, Серхио Агуэро и Эрика Гарсию, ей пришлось расстаться со своей легендой — Лионелем Месси.

Потеря столь значимой личности вряд ли быстро забудется, но главный тренер Рональд Куман делает все возможное, чтобы его подопечные не раскисали.

В стартовых трех турах Примеры «сине-гранатовые» набрали 7 очков, обыграв «Хетафе» (2:1) и «Реал Сосьедад» (4:2), а также разойдясь миром с «Атлетиком» (1:1).

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В лазарете «Барселоны» находятся Усман Дембеле, Серхио Агуэро, Ансу Фати, Мартин Брейтуэйт, Серджи Роберто, Жерар Пике и Жорди Альба, хотя некоторые из этих игроков, скорее всего, успеют восстановиться ко вторнику.

«Бавария»

«Бавария» в межсезонье получила нового главного тренера в лице Юлиана Нагельсманна, пришедшего на смену Ханси Флику.

Под руководством нового наставника мюнхенцы сразу же завоевали трофей, выиграв у дортмундской «Боруссии» (3:1) в матче за Суперкубок Германии.

В Бундеслиге «Бавария» пока идет без потерь, обыграв «Кельн» (3:2), «Герту» (5:0) и «РБ Лейпциг» (4:1).

Также мюнхенская команда успешно начала поход за Кубком Германии, разгромив «Бремер» (12:0).

После травм у «Баварии» восстанавливаются Кингсли Коман и Корентен Толиссо.

Прогноз и ставка

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Баварии» — 2.03, победа «Барселоны» — 3.30, ничья — 3.90.

Все мы помним, как около года назад мюнхенцы прошлись катком по каталонцам в четвертьфинале Лиги чемпионов, выиграв 8:2.

Добыть такое же преимущество в этот раз вряд ли удастся, но у команды Нагельсманна пока не видно явно слабых мест, особенно после возвращения в оборону Люки Эрнандеса и Бенжамена Павара.

Результаты «Барселоны» на старте этого сезона все еще терпимы, но встреча со столь грозным оппонентом не сулит ничего хорошего. Наш прогноз и ставка — «победа гостей».

Также можно попробовать ставку «индивидуальный тотал "Баварии" больше 2» за 2.25.