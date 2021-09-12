В матче 7 тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» на «ВТБ Арене» примет «Нижний Новгород». Игра назначена на 12 сентября 19:00 мск. «Динамо» — «Нижний Новгород»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Динамо»

Благодаря хорошему старту «Динамо» занимает сейчас второе место в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 13 очков. Всего команда выиграла четыре поединка из шести, также у нее есть одно поражение и ничья.

Единственное поражение команда Сандро Шварца потерпела в четвертом туре, когда проиграла на выезде «Ахмату» со счетом 1:2. После этого «сине-белые» смогли исправиться и одержать гостевую победу над «Уралом» со счетом 1:0.

27 августа, в шестом туре РПЛ, хозяева провели московское дерби с «Локомотивом», в котором была зафиксирована ничья 1:1. «Динамо» пропустило в начале поединка, но благодаря Себастьяну Шиманьски смогло сравнять счет еще до перерыва.

Все прогнозы на РПЛ

Коллектив Шварца провел дома два поединка — ничья с «Локо» и победа над ЦСКА (2:1). С учетом прошлого сезона на «ВТБ Арене» «Динамо» не проигрывает три матча подряд.

«Нижний Новгород»

Гости из одноименного города наделали шума в начале сезона, однако сейчас команда постепенно опускается в таблице из-за серии без побед, которая насчитывает уже три поединка.

В четвертом и пятом туре РПЛ «Нижний Новгород» проиграл «Уфе» и «Ростову» с одинаковым результатом 1:2. 27 августа перед международной паузой у клуба была выездная ничья с «Химками» (1:1).

За 6 туров футболисты Александра Кержакова набрали 8 очков. По результатам у них 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.

Отметим, что пока что «Нижний Новгород» ни разу не проиграл в чужих стенах. Пять из восьми пунктов команда набрала именно в выездных матчах.

Прогноз и ставка

На победу «Динамо» букмекеры предлагают коэффициент 1.37, тогда как на победу «Нижнего Новгорода» можно поставить с коэффициентом 9.30. Ничья выставлена с котировкой 5.10.

«Динамо» безусловно фаворит встречи, но на его победе особо выиграть не удастся. Можно сосредоточить свое внимание на «Нижнем Новгороде», который достойно выступает, будучи новичком РПЛ.