«Динамо»
Благодаря хорошему старту «Динамо» занимает сейчас второе место в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 13 очков. Всего команда выиграла четыре поединка из шести, также у нее есть одно поражение и ничья.
Единственное поражение команда Сандро Шварца потерпела в четвертом туре, когда проиграла на выезде «Ахмату» со счетом 1:2. После этого «сине-белые» смогли исправиться и одержать гостевую победу над «Уралом» со счетом 1:0.
27 августа, в шестом туре РПЛ, хозяева провели московское дерби с «Локомотивом», в котором была зафиксирована ничья 1:1. «Динамо» пропустило в начале поединка, но благодаря Себастьяну Шиманьски смогло сравнять счет еще до перерыва.
Коллектив Шварца провел дома два поединка — ничья с «Локо» и победа над ЦСКА (2:1). С учетом прошлого сезона на «ВТБ Арене» «Динамо» не проигрывает три матча подряд.
«Нижний Новгород»
Гости из одноименного города наделали шума в начале сезона, однако сейчас команда постепенно опускается в таблице из-за серии без побед, которая насчитывает уже три поединка.
В четвертом и пятом туре РПЛ «Нижний Новгород» проиграл «Уфе» и «Ростову» с одинаковым результатом 1:2. 27 августа перед международной паузой у клуба была выездная ничья с «Химками» (1:1).
За 6 туров футболисты Александра Кержакова набрали 8 очков. По результатам у них 2 победы, 2 ничьи и 2 поражения.
Отметим, что пока что «Нижний Новгород» ни разу не проиграл в чужих стенах. Пять из восьми пунктов команда набрала именно в выездных матчах.
Прогноз и ставка
На победу «Динамо» букмекеры предлагают коэффициент 1.37, тогда как на победу «Нижнего Новгорода» можно поставить с коэффициентом 9.30. Ничья выставлена с котировкой 5.10.
«Динамо» безусловно фаворит встречи, но на его победе особо выиграть не удастся. Можно сосредоточить свое внимание на «Нижнем Новгороде», который достойно выступает, будучи новичком РПЛ.
Команда Кержакова