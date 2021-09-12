«Сочи» сыграет на своем поле с «Уфой» в рамках 7-го тура чемпионата России. Матч пройдет 12 сентября, начало — в 16:30 мск. «Сочи» — «Уфа»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Сочи»

«Сочи» проводят отличный сезон, претендуя на медали чемпионата. Главной ценностью южан является их надежная оборона (4 пропущенных гола).

На текущий момент в активе у команды 12 набранных очков. Сочинцы заслуженно находятся на 3 месте в турнирной таблице РПЛ, отставая лидера «Зенита» на два очка.

В минувшем туре «Сочи» сотворил едва ли не главную сенсацию сезона в РПЛ. На выезде южанам удалось переиграть «Спартак» (1:2).

Все прогнозы на РПЛ

Сочинцы против «Уфы» играли четырежды, причем команда добыла лишь одну викторию. К слову, случилась она в не столь давнем апрельском матче (2:3).

«Уфа»

Команда Алексея Стукалова борется за выживание. Уфимцы бьются аки львы, но до сих пор находятся в зоне стыков.

На текущий момент «Уфа» занимает 13 место с 5 очками в активе. Причем забили уфимцы всего 7 мячей в 6 матчах, пропустив в свои ворота 9.

В минувшем туре «Уфа» вновь удручила своих болельщиков. Дома команда Стукалова уступила «Крыльям Советов» (1:2).

Разумеется, уфимцы максимально мотивированы как можно быстрее подняться из опасной зоны. В этом плане надежды возложены на Хамида Агаларова, на счету которого уже 5 забитых мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Сочи» за 1.35, на ничью за 1.80, а на «Уфу» — за 3.70.

Хозяева находятся на подъеме, и, вероятно, будут активно атаковать.

«Уфа» едет в гости за очками, а Агаларов найдет и реализует свой момент .

Обе команды наверняка постараются активно сыграть в атаке, ведь одни мотивированы сохранить свои позиции, а другие — подняться из группы аутсайдеров. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 2.00.