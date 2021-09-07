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    Голевая россыпь от команды Карпина?

    Россия — Мальта. Дерзкая ставка за 4.00 на матч ЧМ-2022 7 сентября 2021 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Мальта
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    Вячеслав Караваев
    Россия сыграет на своем поле с Мальтой в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 21:45 мск. Россия — Мальта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

    Сборная России

    Валерий Карпин может быть доволен результатами первых двух своих матчей во главе сборной. Ничья с хорватами и победа над Кипром (0:2) — отличный результат.

    По итогам 5 сыгранных матчей в активе у сборной России 10 очков. На текущий момент россияне занимают 1 место в группе, опережая по дополнительным показателям Хорватию.

    Разумеется, в матче с мальтийцами Карпин выставит максимально ориентированный на атаку состав. В нем наверняка найдется место Федору Смолову, отдавшему две голевые передачи в поединке с киприотами.

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    С футбольными карликами сборная России традиционно играет уверенно. Вот и в этом матче команда Карпина наверняка забьет несколько мячей в ворота соперника.

    Сборная Мальты

    Нынешний турнир сборная Мальты проводит, в целом, на привычном для себя уровне. Мальтийцы на пару с Кипром замыкают турнирную таблицу группы Н.

    Минувший тур отборочного турнира мальтийцам не удался. Правда, поражение в Словении получилось минимальным.

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    • Быть может, все силы были отданы в предыдущем поединке. Несколькими днями ранее сборная Мальты разгромила киприотов (3:0).

    В этой встрече, откровенно говоря, шансов у гостей практически никаких. Вероятно, россияне отгрузят в ворота мальтийцев добрую авоську мячей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на Россию за 1.13, на ничью за 9.20, а на Мальту — за 22.00.

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    Россияне традиционно успешно играют против футбольных карликов.

    Мальтийцы постараются дать бой, но наверняка не сдержат атаки соперника.

    Подопечные Карпина существенно превосходят мальтийцев в классе, и в этом матче наверняка постараются улучшить свою результативность. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.75, поставить на это можно с коэффициентом 4.00. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    Россия — Мальта: прогноз, ставка (4.00), статистика, коэффициенты матча 07.09.2021. Прогнозы на футбол. Голевая россыпь от команды Карпина?
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