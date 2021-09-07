Россия сыграет на своем поле с Мальтой в рамках квалификации на чемпионат мира. Матч пройдет 7 сентября, начало — в 21:45 мск. Россия — Мальта: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Сборная России

Валерий Карпин может быть доволен результатами первых двух своих матчей во главе сборной. Ничья с хорватами и победа над Кипром (0:2) — отличный результат.

По итогам 5 сыгранных матчей в активе у сборной России 10 очков. На текущий момент россияне занимают 1 место в группе, опережая по дополнительным показателям Хорватию.

Разумеется, в матче с мальтийцами Карпин выставит максимально ориентированный на атаку состав. В нем наверняка найдется место Федору Смолову, отдавшему две голевые передачи в поединке с киприотами.

Все прогнозы на ЧМ-2022

С футбольными карликами сборная России традиционно играет уверенно. Вот и в этом матче команда Карпина наверняка забьет несколько мячей в ворота соперника.

Сборная Мальты

Нынешний турнир сборная Мальты проводит, в целом, на привычном для себя уровне. Мальтийцы на пару с Кипром замыкают турнирную таблицу группы Н.

Минувший тур отборочного турнира мальтийцам не удался. Правда, поражение в Словении получилось минимальным.

Быть может, все силы были отданы в предыдущем поединке. Несколькими днями ранее сборная Мальты разгромила киприотов (3:0).

В этой встрече, откровенно говоря, шансов у гостей практически никаких. Вероятно, россияне отгрузят в ворота мальтийцев добрую авоську мячей.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на Россию за 1.13, на ничью за 9.20, а на Мальту — за 22.00.

Россияне традиционно успешно играют против футбольных карликов .

Мальтийцы постараются дать бой, но наверняка не сдержат атаки соперника.

Подопечные Карпина существенно превосходят мальтийцев в классе, и в этом матче наверняка постараются улучшить свою результативность. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.75, поставить на это можно с коэффициентом 4.00. Для остальных — более умеренный прогноз.