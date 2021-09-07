Сборная России
Валерий Карпин может быть доволен результатами первых двух своих матчей во главе сборной. Ничья с хорватами и победа над Кипром (0:2) — отличный результат.
По итогам 5 сыгранных матчей в активе у сборной России 10 очков. На текущий момент россияне занимают 1 место в группе, опережая по дополнительным показателям Хорватию.
Разумеется, в матче с мальтийцами Карпин выставит максимально ориентированный на атаку состав. В нем наверняка найдется место Федору Смолову, отдавшему две голевые передачи в поединке с киприотами.
С футбольными карликами сборная России традиционно играет уверенно. Вот и в этом матче команда Карпина наверняка забьет несколько мячей в ворота соперника.
Сборная Мальты
Нынешний турнир сборная Мальты проводит, в целом, на привычном для себя уровне. Мальтийцы на пару с Кипром замыкают турнирную таблицу группы Н.
Минувший тур отборочного турнира мальтийцам не удался. Правда, поражение в Словении получилось минимальным.
Быть может, все силы были отданы в предыдущем поединке. Несколькими днями ранее сборная Мальты разгромила киприотов (3:0).
В этой встрече, откровенно говоря, шансов у гостей практически никаких. Вероятно, россияне отгрузят в ворота мальтийцев добрую авоську мячей.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на Россию за 1.13, на ничью за 9.20, а на Мальту — за 22.00.
Мальтийцы постараются дать бой, но наверняка не сдержат атаки соперника.
Подопечные Карпина существенно превосходят мальтийцев в классе, и в этом матче наверняка постараются улучшить свою результативность. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Тотал больше 4.75, поставить на это можно с коэффициентом 4.00. Для остальных — более умеренный прогноз.