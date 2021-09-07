Сборная Ирака во втором туре третьего раунда квалификации ЧМ-2022 в зоне Азии сыграет дома против команды Ирана. Встреча пройдет 7 сентября в Дохе, начало — в 21:00 по мск. Ирак — Иран: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

Ирак

Сборная Ирака в одной группе с Ираном, Бахрейном, Гонконгом и Камбоджей финишировала на второй строке и получила билет в третий раунд как одна из лучших вторых мест.

За восемь встреч иракцы пять раз победили, дважды сыграли вничью и потерпели одно поражение. Причем это фиаско было в заключительном туре на выезде от своего предстоящего противника 0:1, которое стоило им первой строки.

В первом туре третьего этапа квалификации дружина Дика Адвоката гостила в Южной Корее и смогла добыть приемлемый для себя результат, сыграв вничью со счетом 0:0.

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Отметим, что Ирак имеет неплохие показатели, он проиграл в 16 последних матчах всего два раза, да и то один из них после основного времени.

Иран

Сборная Ирана не без приключений преодолела второй этап квалификации. В первом круге второго раунда она проиграла два матча из первых четырех и шла на третьей позиции.

Но затем «Принцы Персии» выиграли оставшиеся четыре встречи и финишировали на первой строке. Их соперниками были Ирак, Бахрейн, Гонконг и Камбоджа.

На старте данного этапа отбора иранцы смогли добыть непростую домашнюю викторию над сборной Сирией, победив со счетом 1:0, забив единственный гол по истечению часа игры.

К данному поединку персы подходят с 8-матчевой победной серией. Причем в шести этих поединках они смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности.

На предыдущей стадии Ирак на своем поле обыграл Иран со счетом 2:1, а на выезде проиграл 0:1.

Прогноз и ставка на Ирак — Иран

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу Ирана предлагают — 1.85.

На викторию Ирака дают — 4.80, ничья оценена — в 3.50.

На своем поле иракцы уж очень неуступчивы и недавно уже отбирали очки у своего предстоящего противника. Прогнозируем, что и на этот раз хозяева не уступят.